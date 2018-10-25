Кедми о ДРСМД: В 1987 году это было преступление

Прозвучавшее на днях заявление американского президента Трампа о вероятном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) во многом связано с появлением у России ракет среднего радиуса действия на малых кораблях. Именно этот хитрый маневр с нашей стороны сделал невыгодным договор, заключённый ещё в 1987 году между СССР и США, когда началась эпоха перестроечных уступок, а также сдачи национальных интересов.Такую точку зрения высказал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» от 22.10.2018 года Яков Кедми, бывший руководитель израильских спецслужб.По мнению Кедми, подписанное под диктовку Соединённых Штатов и в интересах одних только Соединённых Штатов в 1987 году соглашение между двумя государствами было не только преступлением, оно также поставило в очень выгодное положение США, дав им неоспоримое преимущество, и привело к разоружению Советского Союза.Сделав ставку на флот и начав разработку крылатых ракет морского базирования, американцы просчитались, поскольку не учли тот факт, что у России в рамках действия соглашения появятся малые корабли, оснащённые ракетами среднего радиуса действия «Калибр». Теперь США столкнулись с проблемой.Каковы, по мнению израильского эксперта, будут дальнейшие шаги американской администрации, если она всё-таки выйдет из договора РСМД?