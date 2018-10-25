Анкара: Развёртывание ЗРС С-400 начнём осенью 2019 года

Министерство обороны Турции раскрыло планы по размещению российских зенитных ракетных систем С-400 на своей территории. Согласно заявлению министра национальной обороны Хулуси Акара, размещение ЗРС С-400 начнется в октябре 2019 года, газета Milliyet.Согласно заявлению министра, в настоящее время в Турции идет этап отбора персонала, который в будущем будет обслуживать российские зенитные системы. Отобранные военнослужащие в начале 2019 года отправятся в Россию на обучение, чтобы к моменту развертывания первых комплексов в октябре 2019 года, быть полностью подготовленными к эксплуатации С-400.Кроме этого Акар в очередной раз "успокоил" США и Европу тем, что приобретая российские ЗРС С-400, Турция не собирается причинять им беспокойство, а приобретает системы из-за необходимости владения современными системами ПВО, так как США и Европа не собираются продавать свои.Ранее сообщалось, что производство ЗРС С-400 для Турции должно быть закончено в мае 2019 года, после чего начнутся поставки, хотя первоначальными сроками называлось начало 2020 года. Перенос сроков поставки произошел после личной просьбы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.