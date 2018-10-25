В РФ представлена новая система распознавания лиц
На выставке «Интерполитех-2018» в Москве представлена новая система распознавания лиц «Папилон», способная различить близнецов, передает РИА Новости.
Двенадцатая Международная выставка средств обеспечения безопасности государств открылась в Москве 23 октября.
Система «Папион» разработана научно-исследовательским центром «Охрана» Росгвардии.
По словам представителя центра, изделие является системой контроля и управления доступом, который оснащен дополнительным модулем верификации человека. На данный момент рассматривается вариант ее использования в местах скопления людей.
Он пояснил, что изделие позволяет выделить в толпе человека, если он внесен в соответствующую базу данных, и идентифицировать его. При этом система способна распознать даже близнецов. На это ей требуется меньше одной секунды.
«Папилон» в режиме реального времени сканирует лица в видеопотоке, кодирует их и идентифицирует, добавил представитель центра. По его словам, разработкой уже заинтересовалась Росгвардия, интерес проявляют и другие силовые ведомства.
Ранее в корпорации «Ростех» сообщили, что система распознавания лиц помогла правоохранителям в дни чемпионата мира по футболу задержать около 200 правонарушителей, часть из которых находилась в розыске. Кроме того, были отсеяны десятки фанатов, которым запрещено посещать спортивные мероприятия.
По данным представителя компании, алгоритм позволяет распознавать лица с точностью до 99 процентов. В том числе он способен определять пол, возраст человека и его эмоциональное состояние.
Двенадцатая Международная выставка средств обеспечения безопасности государств открылась в Москве 23 октября.
Система «Папион» разработана научно-исследовательским центром «Охрана» Росгвардии.
По словам представителя центра, изделие является системой контроля и управления доступом, который оснащен дополнительным модулем верификации человека. На данный момент рассматривается вариант ее использования в местах скопления людей.
Он пояснил, что изделие позволяет выделить в толпе человека, если он внесен в соответствующую базу данных, и идентифицировать его. При этом система способна распознать даже близнецов. На это ей требуется меньше одной секунды.
«Папилон» в режиме реального времени сканирует лица в видеопотоке, кодирует их и идентифицирует, добавил представитель центра. По его словам, разработкой уже заинтересовалась Росгвардия, интерес проявляют и другие силовые ведомства.
Ранее в корпорации «Ростех» сообщили, что система распознавания лиц помогла правоохранителям в дни чемпионата мира по футболу задержать около 200 правонарушителей, часть из которых находилась в розыске. Кроме того, были отсеяны десятки фанатов, которым запрещено посещать спортивные мероприятия.
По данным представителя компании, алгоритм позволяет распознавать лица с точностью до 99 процентов. В том числе он способен определять пол, возраст человека и его эмоциональное состояние.
- Использованы фотографии:
- пресс-служба Росгвардии