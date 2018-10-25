Почему дивизион С-300 в Сирии развёрнут именно под Масьяфом?

Поступают сообщения о местах размещения российских зенитных ракетных комплексов С-300 на территории Сирии. Напомним, что решение об отправке этих ЗРК Россия приняла после трагического инцидента на восточной частью Средиземного моря, где сирийским расчётом ЗРК С-200 по ошибке был сбит Ил-20 ВКС РФ, когда один из израильских истребителей прикрылся российским самолётом радиоэлектронной разведки.Первый из трёх дивизионов С-300 размещён близ населённого пункта Масьяф. Ранее в этом районе были дислоцированы ЗРК С-200 сил противовоздушной обороны Сирии. Эти зенитные ракетные комплексы передислоцированы.Масьяф располагается в сирийской провинции Хама.В районе размещения дивизиона С-300 имеются средства прикрытия – зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Нет данных о том, кому они принадлежат – сирийским войскам или ВС РФ. Напомним, что ранее один из сирийских «Панцирей» был уничтожен израильской боевой авиацией. Причём уничтожение было осуществлено в тот момент, когда сам комплекс не был боеготов, а экипаж ЗРПК «отдыхал в сторонке».Расстояние (по прямой) от Масьяфа до авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» составляет около 50 км. Ещё меньше - около 45 км - до пункта МТО ВМФ РФ в Тартусе. Таким образом, можно считать, что развёрнутый дивизион С-300 прикрывает не только объекты в Хаме, но также базу в Латакии и российский военный объект в Тартусе.Стоит напомнить, что Израиль продолжает отрицать свою причастность к трагедии с Ил-20, заявляя, что в момент удара по российскому борту F-16 ВВС страны находились в воздушном пространстве Израиля. Изначально в израильских СМИ объявлялось, что вся четвёрка F-16 к моменту удара С-200 по Ил-20 якобы уже стояла на аэродромах базирования.Можно предположить, что выбор окрестностей Масьяфа для размещения С-300 связан с тем, что ЗРК в этом районе позволят прикрывать стратегически важный участок воздушного пространства в случае авианалётов той же израильской авиации через воздушное пространство Ливана.