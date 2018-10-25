Запрет сняли? Турция ожидает поставки ещё двух F-35 Lightining II

Соединенные Штаты готовы передать Турции еще два новейших истребителя пятого поколения F-35 Lightining II в марте 2019 года, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.В материале издания говорится, что у Турции изначально возникли некоторые сложности с США в вопросе поставок F-35 в страну из-за приобретения российских ЗРС С-400, но в данный момент речи о негативном развитии ситуации не ведется. Самолеты, произведенные в США, должны быть доставлены в Турцию и размещены на авиабазе в Малатье, где сейчас ведутся интенсивные работы по созданию соответствующей инфраструктуры.В турецком военном ведомстве отметили, что эти самолеты будут третьим и четвертым F-35, переданными США ВВС Турции. Первые два самолета пятого поколения после передачи остались на территории США для обучения турецких пилотов и будут там оставаться до ноября следующего года. Всего же Анкара намерена приобрести не менее 100 F-35 Lightining II.Ранее Вашингтон заявлял, что намерен приостановить передачу Турции F-35 из-за планов Анкары приобрести российские ЗРС С-400.