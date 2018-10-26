Из Новороссии с оптимизмом. Грядёт переломный момент
Практически синхронно главы ЛНР и ДНР заговорили о сдерживании цен на социально значимые продукты, удешевление ГСМ до их стоимости в Ростовской области, беспошлинном ввозе автомобилей, зарегистрированных в странах ЕврАзЭС, долгожданном упразднении нелепейшей границы между республиками и даже повышении зарплат и пенсий.
Осторожный оптимизм вселяет тот факт, что часть этих обещаний неожиданно приблизились к своему воплощению. В частности, 23 октября глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о том, что таможенные границы между ДНР и ЛНР исчезнут в ближайшие месяцы.
«Договоренности у нас с ДНР на этот счет есть — о том, что границы однозначно будут убраны. Единственное, что нам осталось, – это привести к единому знаменателю наши Таможенные кодексы для того, чтобы исключить вопросы, связанные с завозом на территорию наших республик контрабанды… Я думаю, что до нового года эта проблема будет решена», — сообщил Пасечник.
А несколькими днями ранее Советы министров ЛНР и ДНР приняли закон, благодаря которому ставки акцизного налога на светлые нефтепродукты снижаются втрое — с 150 до 50 долларов США за тонну. В связи с новой акцизной ставкой анонсируется снижение цен на продукты питания и т. д.
Признаться, вся эта манна небесная, щедрыми порциями источаемая с каждым новым выпуском новостей, наводит на мысль о скорых качественных изменениях в жизни республик. Масштабные проверки, начавшиеся накануне убийства Александра Захарченко, а также последовавшие кадровые перестановки и неожиданно щедрые обещания первых лиц, назначение на пост премьер-министра ДНР Александра Ананченко и множество других факторов вполне могут означать концептуально новый подход к контролю над расходованием и целевым использованием бюджетных средств. Вероятно, результаты ревизии позволили осознать тот факт, что кроме выделения гуманитарной помощи, обязательно необходимо позаботиться о ее целевом использовании.
В любом случае многочисленные обещания Пасечника и Пушилина должны привести к критическим изменениям. Если они будут выполнены, можно будет сделать обоснованный вывод: республики окончательно переходят под внешнее управление, а значит, эпоха масштабных хищений и отжимов осталась позади. Теперь средства, выделяемые на социальные и экономические программы, пенсии и зарплаты, восстановление промышленности и прочие блага будут достигать адресатов. В итоге уровень жизни в ЛДНР станет на несколько пунктов выше, чем на Украине (сейчас население Новороссии и Украины живет приблизительно одинаково бедно). Правительство и Народный совет, наконец, начнут функционировать как следует: не зря ведь 25 октября в ЛНР наконец начал работать Верховный суд, работу которого местным властям «некогда» было организовать в прошедшие годы. Причем работа эта будет происходить в условиях жесткого контроля.
В этом случае население вполне спокойно отнесется к безальтернативности выборов. Чье бы лицо ни мелькало в телевизоре, людей гораздо больше интересуют перспективы, пенсии и зарплаты, восстановление заводов и чувство осмысленности происходящего. Токсичный флер, сопровождающий предвыборную кампанию, будет забыт, несмотря на усилия украинской пропаганды и конкурентов действующих первых лиц республик.
Если же обещания так и останутся обещаниями, население, скорее всего, отреагирует наиболее действенным и доступным способом – начнет массово покидать ЛДНР. Уже сегодня отток населения является серьезной проблемой: не хватает личного состава в народной милиции, не хватает квалифицированных специалистов в государственном и бюджетном секторе, промышленности. Чтобы осознать масштаб миграции населения, достаточно побывать в центре Донецка и Луганска днем или посмотреть на количество светящихся окон в многоэтажках вечером. Сейчас республики находятся в шатком экономическом равновесии, но если цены поднимутся еще на 30-50%, многие будут вынуждены покинуть Новороссию, чтобы прокормить себя и свои семьи.
Сегодня вполне можно говорить о приближающемся переломном моменте – назначены даты, озвучены конкретные решения. Осталось либо выполнить обещанное и задуманное, либо смириться с разочарованием населения и его оттоком в более благополучные регионы.
Что делать, все хотят жить. Люди готовы терпеть многое и жертвовать многим, годами терпеть обстрелы, нищету и прочие тяготы военного времени, если впереди маячит морковь светлого будущего, в чем бы оно ни заключалось — воссоединении с Россией или независимости. Выживать в условиях «ни мира, ни войны» ради выцветших лозунгов и горстки плутократов не захочет никто.
Да, если начнутся масштабные боевые действия, большинство идейных бойцов поспешит вернуться, чтобы вновь взять в руки оружие. Но пока над Новороссией довлеет «Минск» в его не слишком удачном нынешнем исполнении, и отвечать врагу можно только с высочайшего позволения, многие предпочтут позаботиться о родных.
Итак, ждать конкретики осталось недолго.
Осторожный оптимизм вселяет тот факт, что часть этих обещаний неожиданно приблизились к своему воплощению. В частности, 23 октября глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о том, что таможенные границы между ДНР и ЛНР исчезнут в ближайшие месяцы.
«Договоренности у нас с ДНР на этот счет есть — о том, что границы однозначно будут убраны. Единственное, что нам осталось, – это привести к единому знаменателю наши Таможенные кодексы для того, чтобы исключить вопросы, связанные с завозом на территорию наших республик контрабанды… Я думаю, что до нового года эта проблема будет решена», — сообщил Пасечник.
А несколькими днями ранее Советы министров ЛНР и ДНР приняли закон, благодаря которому ставки акцизного налога на светлые нефтепродукты снижаются втрое — с 150 до 50 долларов США за тонну. В связи с новой акцизной ставкой анонсируется снижение цен на продукты питания и т. д.
Признаться, вся эта манна небесная, щедрыми порциями источаемая с каждым новым выпуском новостей, наводит на мысль о скорых качественных изменениях в жизни республик. Масштабные проверки, начавшиеся накануне убийства Александра Захарченко, а также последовавшие кадровые перестановки и неожиданно щедрые обещания первых лиц, назначение на пост премьер-министра ДНР Александра Ананченко и множество других факторов вполне могут означать концептуально новый подход к контролю над расходованием и целевым использованием бюджетных средств. Вероятно, результаты ревизии позволили осознать тот факт, что кроме выделения гуманитарной помощи, обязательно необходимо позаботиться о ее целевом использовании.
В любом случае многочисленные обещания Пасечника и Пушилина должны привести к критическим изменениям. Если они будут выполнены, можно будет сделать обоснованный вывод: республики окончательно переходят под внешнее управление, а значит, эпоха масштабных хищений и отжимов осталась позади. Теперь средства, выделяемые на социальные и экономические программы, пенсии и зарплаты, восстановление промышленности и прочие блага будут достигать адресатов. В итоге уровень жизни в ЛДНР станет на несколько пунктов выше, чем на Украине (сейчас население Новороссии и Украины живет приблизительно одинаково бедно). Правительство и Народный совет, наконец, начнут функционировать как следует: не зря ведь 25 октября в ЛНР наконец начал работать Верховный суд, работу которого местным властям «некогда» было организовать в прошедшие годы. Причем работа эта будет происходить в условиях жесткого контроля.
В этом случае население вполне спокойно отнесется к безальтернативности выборов. Чье бы лицо ни мелькало в телевизоре, людей гораздо больше интересуют перспективы, пенсии и зарплаты, восстановление заводов и чувство осмысленности происходящего. Токсичный флер, сопровождающий предвыборную кампанию, будет забыт, несмотря на усилия украинской пропаганды и конкурентов действующих первых лиц республик.
Если же обещания так и останутся обещаниями, население, скорее всего, отреагирует наиболее действенным и доступным способом – начнет массово покидать ЛДНР. Уже сегодня отток населения является серьезной проблемой: не хватает личного состава в народной милиции, не хватает квалифицированных специалистов в государственном и бюджетном секторе, промышленности. Чтобы осознать масштаб миграции населения, достаточно побывать в центре Донецка и Луганска днем или посмотреть на количество светящихся окон в многоэтажках вечером. Сейчас республики находятся в шатком экономическом равновесии, но если цены поднимутся еще на 30-50%, многие будут вынуждены покинуть Новороссию, чтобы прокормить себя и свои семьи.
Сегодня вполне можно говорить о приближающемся переломном моменте – назначены даты, озвучены конкретные решения. Осталось либо выполнить обещанное и задуманное, либо смириться с разочарованием населения и его оттоком в более благополучные регионы.
Что делать, все хотят жить. Люди готовы терпеть многое и жертвовать многим, годами терпеть обстрелы, нищету и прочие тяготы военного времени, если впереди маячит морковь светлого будущего, в чем бы оно ни заключалось — воссоединении с Россией или независимости. Выживать в условиях «ни мира, ни войны» ради выцветших лозунгов и горстки плутократов не захочет никто.
Да, если начнутся масштабные боевые действия, большинство идейных бойцов поспешит вернуться, чтобы вновь взять в руки оружие. Но пока над Новороссией довлеет «Минск» в его не слишком удачном нынешнем исполнении, и отвечать врагу можно только с высочайшего позволения, многие предпочтут позаботиться о родных.
Итак, ждать конкретики осталось недолго.
- Автор:
- Егор Махов