Такой интернет России не нужен: ФСБ выступила против американского проекта OneWeb
ФСБ выступила против развертывания над Россией американской системы спутниковой связи OneWeb, которая должна покрыть всю планету высокоскоростным интернетом, передает агентство Рейтер.
Издание приводит слова представителя ФСБ Владимира Садовникова, который заявил на прошлой неделе, что гарантии западных партнеров в том, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера, являются в большей степени декларацией и не могут быть достоверно проверены российской стороной.
Кроме того, OneWeb может стать монополистом в предоставлении интернета в отдаленных регионах РФ. Эта система сделает нерентабельной работу российских операторов, особенно в малонаселенных и труднодоступных районах. Как следствие, некоторые области перейдут в полную зависимость от OneWeb, сказал представитель ФСБ.
По его словам, единственным возможным способом противостоять подобным угрозам, особенно на Крайнем Севере и Арктике, является ограничение использование услуг иностранных компаний и развитие собственных систем связи с аналогичным функционалом.
Он предложил создать систему спутниковой связи совместно с Китаем, Индией и другими странами, не ведущими агрессивной политики в отношении РФ.
Агентство напоминает, что OneWeb была основана экс-менеджером Google Грегом Уайлером (Британия) и планирует запустить на орбиту 900 спутников. Инвесторами проекта являются Airbus, Coca-Cola, Bharti, Virgin Group и другие компании, которые вложили в него около $1,7 млрд.
В 2015 году OneWeb заключила соглашение с французской Arianspace и Роскосмосом на запуск нескольких сотен аппаратов связи. На орбиту их должны были вывести российские «Союзы». Запланирован 21 пуск этих носителей. Вывод на орбиту первой партии спутников планировался на конец 2017 года, но с тех пор его несколько раз сдвигали вправо. По последним данным агентства, запуск ракеты должен состояться в период с декабря нынешнего года по февраль следующего.
Кроме того, OneWeb в 2017 году укрепила свое партнерство с Роскосмосом, создав совместное предприятие со спутниковой системой «Гонец», получив ней долю, равную 60%. Однако российская сторона намерена увеличить свою долю до 51% – это одно из условий существования проекта в России.
Издание приводит слова представителя ФСБ Владимира Садовникова, который заявил на прошлой неделе, что гарантии западных партнеров в том, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера, являются в большей степени декларацией и не могут быть достоверно проверены российской стороной.
Кроме того, OneWeb может стать монополистом в предоставлении интернета в отдаленных регионах РФ. Эта система сделает нерентабельной работу российских операторов, особенно в малонаселенных и труднодоступных районах. Как следствие, некоторые области перейдут в полную зависимость от OneWeb, сказал представитель ФСБ.
По его словам, единственным возможным способом противостоять подобным угрозам, особенно на Крайнем Севере и Арктике, является ограничение использование услуг иностранных компаний и развитие собственных систем связи с аналогичным функционалом.
Он предложил создать систему спутниковой связи совместно с Китаем, Индией и другими странами, не ведущими агрессивной политики в отношении РФ.
Агентство напоминает, что OneWeb была основана экс-менеджером Google Грегом Уайлером (Британия) и планирует запустить на орбиту 900 спутников. Инвесторами проекта являются Airbus, Coca-Cola, Bharti, Virgin Group и другие компании, которые вложили в него около $1,7 млрд.
В 2015 году OneWeb заключила соглашение с французской Arianspace и Роскосмосом на запуск нескольких сотен аппаратов связи. На орбиту их должны были вывести российские «Союзы». Запланирован 21 пуск этих носителей. Вывод на орбиту первой партии спутников планировался на конец 2017 года, но с тех пор его несколько раз сдвигали вправо. По последним данным агентства, запуск ракеты должен состояться в период с декабря нынешнего года по февраль следующего.
Кроме того, OneWeb в 2017 году укрепила свое партнерство с Роскосмосом, создав совместное предприятие со спутниковой системой «Гонец», получив ней долю, равную 60%. Однако российская сторона намерена увеличить свою долю до 51% – это одно из условий существования проекта в России.
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