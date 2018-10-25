Потенциал есть - кораблей нет. ОСК озвучила перспективы постройки авианосцев

Россия в скором времени получит возможность строительства авианосцев нового поколения с большим водоизмещением, чем у "Адмирала Кузнецова", такая возможность в настоящее время уже прорабатывается, сообщает РБК со ссылкой на президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.По словам Рахманова, ОСК уже начала работы по авианосцу большого водоизмещения и "потенциал у России в этом вопросе есть". При этом он отметил, что в России уже существуют верфи, способные построить "корабли-гиганты", но их всего две. Для строительства авианосцев с водоизмещением выше, чем у "Адмирала Кузнецова", по словам Рахманова, подходит "Севмаш", а вторую верфь он назвать отказался.Тема строительства авианосцев для Военно-морского флота РФ поднимается в последнее время регулярно. Причем обсуждается строительство как тяжелых, так и легких авианосцев, разрабатываются проекты "будущих" авианесущих кораблей. Вот только дальше разговоров дело не заходит.На данный момент в составе российского флота имеется всего один тяжелый авианесущий крейсер - "Адмирал Кузнецов", находящийся сейчас на модернизации. Длина палубы российского авианосца — 306 метров, ширина — 75 метров, водоизмещение корабля — 60 тысяч тонн, максимальная дальность плавания — 8417 миль (более 15 тысяч километров). Экипаж — 1 тысяча 960 человек, в том числе 518 офицеров и 210 мичманов.