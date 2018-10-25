Ух, мы ж вам! ЕС "пугает" Россию ужесточением санкций

Европа готова к ужесточению санкций против России. В Европарламенте уже подготовлен проект резолюции с призывом ужесточения ограничительных мер, причиной называется обострение ситуации в Азовском море.Проект резолюции подчеркивает, что строительство Россией "Крымского моста" является незаконным и приветствует введение санкций в отношении европейских компаний, участвующих в его строительстве. Кроме того, проект резолюции предполагает назначение специального "посланника по Крыму и Донбассу", который будет заниматься всеми вопросами в данных регионах, включая Азовское море. Также в резолюции требуют призвать Россию "немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов", иначе будут рассмотрены "соответствующие контрмеры".Ситуация в Азовском море обострилась по вине Украины после того, как украинскими пограничниками незаконно было задержано российское рыболовное судно "Норд" с экипажем на борту. Москва сочла действия Киева «морским терроризмом» и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с международным морским правом, после чего власти Украины начали "строчить" жалобы во все международные инстанции с обвинением России "жесткой политики задержания и осмотра судов". Также в Киеве пообещали создать на Азовском море военно-морскую базу и пригрозили "ответными действиями".