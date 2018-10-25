Доклад: Китай уничтожил в США более 3 млн. рабочих мест
Около 3,4 млн. рабочих мест в США были потеряны после того, как Китай присоединился к Всемирной торговой организации 17 лет назад, пишет Asia Times со ссылкой на доклад американского Института экономической политики.
По данным аналитиков, причиной потери рабочих мест стал рост торгового дефицита с Китаем в период с 2001 по 2017 год. Более 74% от общих потерь пришлись на американскую промышленность, «трагедия» затронула 50 штатов.
Удар был нанесен по электронной промышленности и компьютерной отрасли, поскольку крупнейшие компании перенесли свое производство в Китай. Это породило кризис в сфере производства в самих США и спровоцировало рост антикитайских настроений, переросших при Дональде Трампе в «экономическую холодную войну».
По данным исследователей, большая часть торгового дефицита приходится на электронную и компьютерную отрасли, потерявшие более 1,2 млн. рабочих мест. На уменьшение количества рабочих мест также повлиял также рост импорта алюминия, стали и другой капиталоемкой продукции.
Именно эти последствия стали причиной торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Тем не менее, отмечают эксперты, в Китае действия Трампа воспринимают как враждебные, направленные на сдерживание экономического роста и военной мощи страны.
По мнению специалистов, превышение китайского импорта над американским экспортом произошло вследствие экономической политики Пекина, который субсидирует некоторые отрасли производства. Это привело к кратному увеличению импортного потока субсидированных товаров, который в свою очередь привел к сокращению заработных плат в Соединенных Штатах.
Естественно, Пекин неоднократно отрицал эти обвинения, настаивая, что он верит в свободную торговлю, открытые рынки и не нарушает правил ВТО, говорится в материале.
В то же время Компартия КНР не скрывает, что основной целью китайского руководства является превращение «большой страны в сильную державу». И ключевое значение для данного курса имеет производство, опирающееся на инновации.
Между тем США решили взяться за Китай основательно. Конца торговой войне пока не видно. При этом многие аналитики опасаются, что конфликт может выйти за рамки торговли и принести более тяжелые потери. Так накануне экс-командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес заявил, что лет так через 15 между США и Китаем может разразиться война. В связи с этим он призвал союзников стать для Америки «европейской опорой». По его словам, у Вашингтона нет возможности «делать всё, что нужно» одновременно в Тихоокеанском регионе и в Европе, чтобы справиться с китайской угрозой.
По данным аналитиков, причиной потери рабочих мест стал рост торгового дефицита с Китаем в период с 2001 по 2017 год. Более 74% от общих потерь пришлись на американскую промышленность, «трагедия» затронула 50 штатов.
Удар был нанесен по электронной промышленности и компьютерной отрасли, поскольку крупнейшие компании перенесли свое производство в Китай. Это породило кризис в сфере производства в самих США и спровоцировало рост антикитайских настроений, переросших при Дональде Трампе в «экономическую холодную войну».
По данным исследователей, большая часть торгового дефицита приходится на электронную и компьютерную отрасли, потерявшие более 1,2 млн. рабочих мест. На уменьшение количества рабочих мест также повлиял также рост импорта алюминия, стали и другой капиталоемкой продукции.
Именно эти последствия стали причиной торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Тем не менее, отмечают эксперты, в Китае действия Трампа воспринимают как враждебные, направленные на сдерживание экономического роста и военной мощи страны.
По мнению специалистов, превышение китайского импорта над американским экспортом произошло вследствие экономической политики Пекина, который субсидирует некоторые отрасли производства. Это привело к кратному увеличению импортного потока субсидированных товаров, который в свою очередь привел к сокращению заработных плат в Соединенных Штатах.
Естественно, Пекин неоднократно отрицал эти обвинения, настаивая, что он верит в свободную торговлю, открытые рынки и не нарушает правил ВТО, говорится в материале.
В то же время Компартия КНР не скрывает, что основной целью китайского руководства является превращение «большой страны в сильную державу». И ключевое значение для данного курса имеет производство, опирающееся на инновации.
Между тем США решили взяться за Китай основательно. Конца торговой войне пока не видно. При этом многие аналитики опасаются, что конфликт может выйти за рамки торговли и принести более тяжелые потери. Так накануне экс-командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес заявил, что лет так через 15 между США и Китаем может разразиться война. В связи с этим он призвал союзников стать для Америки «европейской опорой». По его словам, у Вашингтона нет возможности «делать всё, что нужно» одновременно в Тихоокеанском регионе и в Европе, чтобы справиться с китайской угрозой.
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