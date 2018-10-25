Новая база Каспийской флотилии получит ракетный береговой комплекс

В составе Каспийской флотилии будет сформирован новый полк морской пехоты, а новая база флотилии в Каспийске получит ракетный комплекс берегового базирования, сообщил командующий КФл контр-адмирал Сергей Пинчук.Как сообщает пресс-служба Южного Военного округа в рамках реализации программы вооружения Каспийская флотилия будет значительно усилена. В рамках усиления будет сформирован полк морской пехоты численностью свыше 1500 человек, получен и размещен ракетный комплекс берегового базирования. В целях создания авиационной составляющей ожидается поступление трех самолетов Бе-200 и трех вертолетов Ми-14 ПСМ. Кроме этого в состав флотилии войдут два новых ракетных катера и два малых десантных корабля на воздушных подушках.В настоящее время продолжается строительство инфраструктуры военного городка в Каспийске, уже построен новый госпиталь, строятся культурно-досуговые центры и жилищно-казарменный фонд. Началось строительство причалов и гидротехнических сооружений ,а также других объектов военного назначения.Напоминаем, что согласно планов Минобороны РФ Каспийская флотилия передислоцируется из Астрахании в Каспийск, где будет развернута новая военно-морская база со всей необходимой инфраструктурой. Первый этап по оборудованию новой базы КФл должен быть закончен до конца этого года.