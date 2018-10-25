В Москве представили модульный минный трал
Учебно-научный центр сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» представила на Международной выставке «Интерполитех-2018» модульный минный трал с улучшенными характеристиками, сообщает Российская газета.
По словам разработчика изделия подполковника Дениса Рослова, целью создания трала является обеспечение высокой подвижности войск. Устройство способно обезвреживать мины различных типов, в том числе тех, что выставляются системами дистанционного минирования.
Вес изделия – 950 кг, ширина полосы траления – около 4 метров. При этом скорость его носителя может достигать 25 км/час. Устанавливается на боевую машину за 30 минут. Для приведения трала в боевое положение необходимо всего 15 секунд.
Рослов пояснил, что в систему входят механизм подвески и несущая рама двухотвальной конфигурации с подвижно закрепленными секциями и выносным устройством на девяти пружинах. Изделие оборудовано также электромагнитной приставкой, которая «провоцирует» заблаговременный подрыв мин.
Он сообщил также, что экспериментальный образец трала в настоящее время проходит испытания.
Инженерное устройство легко устанавливается как на имеющуюся в войсках технику (БМП-3, Бтр-82А, «Тайфун», ЗРПК «Панцирь-С1», Т-72Б3 и др.), так и на перспективную – боевые машины на платформе «Армата», «Курганец-25», «Бумеранг», «Коалиция-СВ», а также на различные роботизированные комплексы.
По словам разработчика изделия подполковника Дениса Рослова, целью создания трала является обеспечение высокой подвижности войск. Устройство способно обезвреживать мины различных типов, в том числе тех, что выставляются системами дистанционного минирования.
Вес изделия – 950 кг, ширина полосы траления – около 4 метров. При этом скорость его носителя может достигать 25 км/час. Устанавливается на боевую машину за 30 минут. Для приведения трала в боевое положение необходимо всего 15 секунд.
Рослов пояснил, что в систему входят механизм подвески и несущая рама двухотвальной конфигурации с подвижно закрепленными секциями и выносным устройством на девяти пружинах. Изделие оборудовано также электромагнитной приставкой, которая «провоцирует» заблаговременный подрыв мин.
Он сообщил также, что экспериментальный образец трала в настоящее время проходит испытания.
Инженерное устройство легко устанавливается как на имеющуюся в войсках технику (БМП-3, Бтр-82А, «Тайфун», ЗРПК «Панцирь-С1», Т-72Б3 и др.), так и на перспективную – боевые машины на платформе «Армата», «Курганец-25», «Бумеранг», «Коалиция-СВ», а также на различные роботизированные комплексы.
- Использованы фотографии:
- Илья Максимов / Российская газета