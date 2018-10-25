Перекрашен - значит, модернизирован. Об украинской версии Л-39

Это четвёртый самолет L-39М1, который модернизирован для ВВС Украины в 2018 году. Всего на этот год запланирована модернизация пяти таких самолётов.

Также на модернизированном самолёте устанавливается аппаратура по навигации и бортовой самописец украинского производства.

Уж что, а раскрашивать самолёты в качестве основного вектора модернизации на "европейской" Украине умеют. Доказывает этот факт и перекрашенная в правильные майданные цвета и оттенки чешская «Элка».О «модернизации» Л-39 заявили на Украине, немало удивив тех, кто производством «летающих парт» занимался.На одесском портале «Думская» появились фото «модернизированного» самолёта, а также описание выполненных модернизационных процедур. Самолёт в украинском облике носит декоммунизированное название L-39М1. Сообщается, что накануне один из таких совершил первый после произведённых работ полёт.Из материала:Теперь самолёт оснащается «новым» двигателем. Как выясняется, это АИ-25ТЛШ. Двигатели такого типа производятся на предприятии «Ивченко-Прогресс» (Запорожье). Заявлено, что тяга двигателя выросла с 1720 кг до 1850 кг.При этом на официальном сайте украинского предприятия содержится записать, которое явно вызывает появление пены у рта у майданных радикалов:Из материала: