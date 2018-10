Проект Medium Unmanned Surface Vehicle. ВМС США хотят новый безэкипажный катер

Безэкипажный катер Sea Hunter - существующий "одноклассник" будущего MUSV. Фото US Navy

Американское военное ведомство развивает беспилотное направление, в том числе область безэкипажных надводных судов. В обозримом будущем должна начаться разработка очередного образца такого рода. Несколько дней назад Пентагон опубликовал запрос на информацию, включающий тактико-технические требования к перспективному судну. Заинтересованные компании теперь могут разработать свои версии нового проекта и представить их военным для ознакомления.Документ типа Sources Sought / Request for Information был опубликован 17 октября на сайте государственных закупок США. Автором запроса на информацию значится министерство военно-морских сил, но в его подготовке участвовало несколько других организаций из состава ВМС и министерства обороны. Документ описывает пожелания военных в отношении перспективного катера, а также оговаривает условия требуемых работ и устанавливает сроки их проведения.Прием заявок на участие в новой программе прекратится 19 ноября. К этому времени потенциальные участники должны представить определенный пакет документов с описанием технической и экономической части проекта, а также с общим списком всех основных тактико-технических характеристик. В запросе особо отмечается, что пока речь идет только о приеме предложений. Заключение конкретных договоров не гарантируется. Кроме того, заказчик подчеркивает, что все компоненты новой техники должны выпускаться только в США.Новая программа и желаемый образец техники получили весьма простое название: Medium Unmanned Surface Vehicle – «Среднее безэкипажное надводное судно». Вероятно, ожидаемые проекты от участников программы будут иметь собственные названия и имена. Пока же новый проект скрывается под безликими литерами MUSV.Заказчик не предъявляет жесткие требования к корпусу и надстройке будущего судна. Так, длина MUSV может находиться в пределах от 12 до 50 м. В то же время, следует обеспечить хорошую мореходность и высокие ходовые характеристики. Кроме того, корпус должен отличаться достаточными объемами для размещения необходимой аппаратуры и запаса топлива. На надстройке катера следует смонтировать мачту для установки различных антенн и иного радиоэлектронного оборудования. Один из разделов технического задания оговаривает список устанавливаемых устройств и их примерные размеры, которые необходимо учитывать при проектировании судна.Тип энергетической установки не определен, но военные указывают свои пожелания. Основные двигатели катера должны потреблять горючее типа F-76 или F-44 (дизельное топливо или керосин) и отвечать за ход судна. Также необходимо предусмотреть электрогенераторы мощностью 300 кВт (минимум) или 500 кВт (предпочтительный уровень). Крейсерская скорость судна определяется в 24 узла. При этом рекомендованное ее значение – не менее 27 узлов. Дальность плавания на экономической скорости 16 узлов должна достигать 4500 морских миль, после чего в баках должно оставаться 10% топлива. Необходимо обеспечить дозаправку катера во время плавания. Этот процесс должен выполняться командой из четырех человек, хотя предпочтительной будет полная автоматизация.В случае повреждения агрегатов энергетической установки катер должен сохранять ход и работоспособность. Остающиеся в строю агрегаты должны обеспечить скорость хода не менее 16 узлов (желательно 20), а также выработку до 200 кВт электроэнергии. За счет этого MUSV сможет вернуться на базу либо встретиться с судном-спасателем.Минимальный уровень автономности – 60 суток, желательный – 90 суток. В течение этого времени безэкипажное судно MUSV должно работать самостоятельно и не нуждаться в присутствии человека. Прежде всего, речь идет об отсутствии необходимости в обслуживании различных узлов и агрегатов.По очевидным причинам, особые требования предъявляются к бортовому радиоэлектронному оборудованию. Катер MUSV должен нести широкий спектр различной аппаратуры, отвечающей за наблюдение и поиск целей, обработку данных, управление и т.д. Одновременно с этим основные системы должны быть полностью совместимы с существующими и перспективными комплексами связи и управления вооруженных сил США.Навигацию и управление предлагается выполнять как при помощи автоматики, так и с использованием удаленного операторского пульта. Большую часть времени судно должно работать самостоятельно, отправляя необходимые данные оператору. За счет всех необходимых навигационных средств и автопилота требуется обеспечить безопасное плавание во всех предполагаемых условиях. Автопилот должен учитывать морской трафик, стационарные препятствия, глубины акваторий и т.д. Также автоматика должна обрабатывать поступающие сведения о погодной обстановке и учитывать их при планировании дальнейших действий. Возможно, для решения всех этих задач в бортовой электронике придется использовать элементы искусственного интеллекта.Заказчик требует рассмотреть возможность оснащения катера бортовыми средствами управления. Управление судном в портовых акваториях и в близлежащих районах может быть возложено на экипаж из четырех человек. Также MUSV должен работать с буксирами. При этом предпочтительно, чтобы на всех этапах плавания, включая выход из порта и возвращение в него, управление осуществлялось только силами удаленного оператора.Рекомендуется оснастить катер рубкой управления, постоянно готовой к работе. При невозможности выполнения таких требований, на переоборудование безэкипажного судна в «обычное» должно уходить не более 4 часов. Автономность MUSV в пилотируемой версии задается на уровне 24 часов. В запросе на информацию министерство ВМС требует уточнить необходимый состав экипажа и функции его членов.Мачта судна предназначается для установки различных антенн из состава всех основных радиоэлектронных средств. На борту MUSV должны присутствовать радиолокаторы нескольких типов, радиостанции связи и управления, а также прочее оборудование. Заказчик требует обеспечить возможность обзора всей верхней полусферы с частичным перекрытием нижней. Различные элементы конструкции судна не должны перекрывать сигналы от антенн всех типов. Впрочем, в некоторых случаях требования не являются толь жесткими и допускают работу радиостанции только в определенном секторе.Радиолокационные средства наблюдения должны дополняться оптико-электронными. При помощи дневных и ночных камер автоматика сможет следить за окружающим пространством и выявлять некоторые угрозы. Кроме того, наличие видеосигнала упростит взаимодействие безэкипажного катера и его оператора.Палуба нового судна должна иметь места для установки пары контейнеров со сменным целевым оборудованием или иной полезной нагрузкой. Требуется обеспечить перевозку одного 40-футового и одного 20-футового морского контейнера, нагруженных до стандартной максимальной массы. Для правильной работы аппаратуры контейнеров грузовая площадка должна обеспечивать обзор не менее чем в 180° по азимуту. Желаемая ширина сектора обзора – 270°. Какие именно приборы будут перевозиться в контейнерах стандартных моделей – пока не уточнялось. Вероятно, именно они сделают новый катер многоцелевым комплексом.Техническое задание позволяет не делать катер MUSV носителем беспилотных летательных аппаратов или легких безэкипажных плавсредств. Организация-проектант может предусмотреть средства для обеспечения их перевозки и применения, но заказчик не рассматривает их в качестве обязательных.В то же время, военные желают оснастить судно пассажирским отсеком. Оно должно иметь возможность перевозки людей, которую планируется использовать в ходе спасательных или иных операций. Естественно, отсек необходимо оснастить некими средствами доступа, сохраняющими работоспособность при волнении и качке. Размеры и вместимость пассажирского отсека в техническом задании не уточняются.Согласно требованиям, безэкипажный катер Medium Unmanned Surface Vehicle не нуждается в каких-либо средствах самозащиты в виде оружия или иных систем. Защита судна должна обеспечиваться средствами обнаружения, высокими ходовыми качествами, особой конструкцией и специальным программным обеспечением. При обнаружении потенциально опасного объекта MUSV должен уходить от него, предотвращая атаку или захват. Кроме того, необходимо предусмотреть меры, исключающие доступ третьих лиц к узлам и агрегатам либо в рубку катера. Электронные средства судна должны включать программы самодиагностики, способные выявлять аномальные и подозрительные процессы.Sources Sought / Request for Information оговаривает не только технический облик будущего судна, но и вопросы производства и эксплуатации. После заключения контракта компания-подрядчик имеет от 12 до 18 месяцев на разработку технического проекта и строительство опытного образца. Затем планируется начать испытания, по результатам которых будут приняты окончательные решения.Как уже упоминалось, все компоненты будущего MUSV должны производиться на территории Соединенных Штатов. То же относится и к финальной сборке как прототипа, так и последующих серийных судов. Срок службы серийной техники не может быть ниже 10 лет. Предпочтительный срок службы – 15 лет при проведении своевременного обслуживания и ремонта.Запрос на информацию по новой программе Medium Unmanned Surface Vehicle был опубликован 17 октября. Компаниям, желающим принять участие в ней, на проработку первоначального предложения выделяется около месяца. Прием заявок на участие будет прекращен 19 ноября. После этого министерство ВМС и другие организации, составлявшие техническое задание, рассмотрят поступившие предложения и выберут наиболее интересные, которым предстоит получить развитие.Опубликованные данные показывают, как будут развиваться события в обозримом будущем. Некоторое время уйдет на оценку предложений и выбор наиболее удачных. После этого Пентагон заключит несколько контрактов на дальнейшее развитие ряда предложенных проектов. Согласно свежему документу, этот этап работ может продлиться до полутора лет, после чего специалисты военного ведомства и промышленности смогут начать как самостоятельные, так и сравнительные испытания нескольких представленных образцов. В ходе таких тестов будет выбран самый удачный, пригодный для постановки на вооружение.Следует отметить, что в опубликованном техническом задании отсутствует информация о целях и задачах перспективного образца. Кроме того, не указан желаемый состав целевого оснащения. Различные устройства и приборы предлагается размещать в стандартных 20- и 40-футовых контейнерах на палубе, но что именно в них будет – пока остается тайной. Вполне вероятно, что заказчик сам еще не успел определиться с кругом решаемых задач и выбрать соответствующее им оснащение.Можно предположить, что одной из главных задач катера MUSV станет патрулирование заданных акваторий в прибрежной и ближней морской зоне. При помощи радиолокационных и оптических систем он сможет отслеживать обстановку и сообщать оператору об обнаруженных объектах. Сможет ли судно работать в составе противолодочной обороны – неизвестно. Такие задачи предъявляют особые требования к конструкции и размещению агрегатов.Согласно техническому заданию, катер MUSV не должен иметь собственного вооружения. В то же время, нельзя исключать, что какое-либо оружие будет перевозиться в грузовых контейнерах. В теории, средний катер может получить широкий спектр вооружения: от боевого модуля с пулеметом до пусковых установок управляемых ракет. Чем именно вооружат новый образец – зависит от планов и пожеланий военно-морских сил.От публикации Sources Sought / Request for Information до принятия готового образца на вооружение может уйти не менее двух-трех лет. При самом положительном и оптимистичном развитии событий, катера MUSV начнут службу не ранее чем в 2022-23 годах. Впрочем, сроки запуска эксплуатации могут заметно сдвинуться вправо. Мало того, пока нельзя исключать, что американские военные, изучив новые предложения, решат отказаться от всей программы, не доводя ее до стадии строительства и испытаний опытной техники.Впрочем, вероятность отказа от очередного проекта не слишком высока. В США уже созданы несколько вариантов безэкипажных судов разного назначения, и очередной проект такого рода имеет все шансы на реализацию. События и заявления последних лет показывают, что военно-морские силы США проявляют большой интерес к безэкипажным надводным судам разного назначения. В связи с этим запускаются различные программы разработки подобной техники с теми или иными параметрами. Несколько дней назад был дан старт программе, целью которой является создание катера среднего класса.Пока программа Medium Unmanned Surface Vehicle находится на самой ранней стадии. Однако прием заявок и предложений завершится всего через несколько недель, и после этого стоит ожидать новые сообщения. Будем надеяться, что Пентагон не станет скрывать информацию о разработке перспективной техники и будет своевременно публиковать новые данные.