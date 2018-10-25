Европарламент: РФ обостряет обстановку на Азовском море - нужны санкции

Целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море будет обостряться.

Европейские парламентарии сегодня большинством голосов одобрили очередную антироссийскую резолюцию. Связана она с заявлением главы евродипломатии Федерики Могерини по поводу того, что «Чёрное море – европейское». Казалось, было бы логично, если бы ЕП принимал по этому поводу антиамериканскую резолюцию, ведь именно американские военные корабли, как корабли государства, находящегося за многие тысячи километров от Черноморского бассейна, постоянно снуют в Чёрном море, но никакой логики в стане несамостоятельных европолитиков ожидать не приходится. Потому – резолюция антироссийская.В резолюции говорится, что Евросоюз предусматривает усиление санкционных мер против РФ в связи с «эскалацией в Чёрном и Азовском морях». Акцент сделан именно на Азовском море, которое, по международным правилам, является внутренним морем России и Украины.Из резолюции:При этом европарламентарии ни слова не произнесли о том, что украинскими пограничниками несколько месяцев назад был осуществлён захват российского рыболовецкого судна «Норд», и о том, что в отношении капитана этого судна возбуждено уголовное дело, и он продолжает томиться в застенках СБУ. Это Европу нисколько не волнует. А вот показать Вашингтону, что ЕС готов взять под козырёк в плане введения антироссийских санкций, - всегда пожалуйста.Также европарламентарии предписывают создание специальной должности «посланника по вопросам Крыма и Донбасса». Где будет заседать этот «посланник» при учёте того, что ни в Крыму, ни на Донбассе его точно никто не ждёт в силу его ангажированности, не сообщается.Напомним, что ранее ЕС поддержал введение санкций за (внимание!) строительства Крымского моста. Это единственный случай мире, когда санкции введены в отношении целой страны за то, что она соединила мостом два берега пролива.