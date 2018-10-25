NI: В Прибалтике нет авиации и ПВО, вся надежда только на НАТО

Противовоздушная оборона стран Прибалтики слишком слаба, чтобы противостоять России или защитить подразделения НАТО, прибывшие защитить республики от агрессивного соседа, пишет американское издание The National Interest со ссылкой на доклад эстонского оборонного аналитического центра.Прибалтийские страны Латвия, Литва и Эстония не только сами малы, пишет издание, но и их вооруженные силы тоже не представляют из себя чего то серьезного. Находящиеся же на их территории немногочисленный контингент военнослужащих и авиации НАТО, представляет собой не более чем "лежащего полицейского" на пути следования мощной и хорошо вооруженной армии.Однако все маневры, которые будут проводиться спешащими на помощь войсками НАТО, будут подвергнуты высокой опасности со стороны ВКС России из-за отсутствия систем ПВО на всем северо-восточном фланге НАТО. У России в Западном военном округе имеется 27 эскадрилий ударных самолетов, которые сразу же завоюют превосходство не только в воздухе, но и смогут наносить удары как по земле, так и по морским объектам, пишет издание. Тем более Россия может в короткое время перебросить значительные авиационные силы из других регионов, что повысит численность ВКС в несколько раз.НАТО же сможет противопоставить им от 4 до 8 самолетов, которые патрулируют воздушное пространство прибалтийских республик. А собственной авиации и ПВО у Латвии, Литвы и Эстонии нет, кроме ПЗРК ближнего действия типа "Стингер" и ЗУ-23-2.Таким образом, пишет издание, армии республик и контингент НАТО не смогут противостоять вторжению в случае конфликта и им остается надеяться только на подкрепление, которые прибудет из стран Североатлантического альянса.