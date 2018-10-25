В Китае разработан собственный вариант «Терминатора»
Китайские инженеры разработали собственный вариант боевой машины огневой поддержки, судя по фотографии, платформой для него выбран средний танк Тип 59, пишет Российская газета.
Эти танки-ветераны продолжают стоять на вооружении армий более полутора десятков стран мира. Они уже давно устарели и требуют модернизации. К тому же опыт современных военных конфликтов показал, что помимо танков с мощными орудиями и бронесредств доставки пехотных подразделений типа БТР и БМП, необходимы машины иного класса, вооруженные малокалиберными автоматическими пушками и комплексами ракетного вооружения.
В России такие машины уже производятся – это «Терминатор» и «Терминатор-2». Первая из них создана на базе танка Т-90А, а вторая – на базе Т-72. Причем «Терминатор-2» можно выполнить и на шасси более старой техники. Так, в свое время рассматривалось предложение о переделке перуанских Т-55. Машины должны были получить спаренную пушечную установку калибра 30 мм и ракеты «Атака». Также предлагалось улучшить характеристики подвижности и защиты.
Что-то похожее сегодня разработано в Китае. Правда, машину вооружили только одной пушкой. Зато имеются два контейнера с управляемыми и, по всей видимости, неуправляемыми ракетами. Кроме того, командир и оператор получили современную систему управления огнем.
По данным газеты, машину оснастили более мощным двигателем, на корпусе появилась динамическая защита. Прежде всего, она будет предлагаться зарубежным заказчикам. Ожидается, что широкой публике новинка будет продемонстрирована на салоне в Чжухае.
Эти танки-ветераны продолжают стоять на вооружении армий более полутора десятков стран мира. Они уже давно устарели и требуют модернизации. К тому же опыт современных военных конфликтов показал, что помимо танков с мощными орудиями и бронесредств доставки пехотных подразделений типа БТР и БМП, необходимы машины иного класса, вооруженные малокалиберными автоматическими пушками и комплексами ракетного вооружения.
В России такие машины уже производятся – это «Терминатор» и «Терминатор-2». Первая из них создана на базе танка Т-90А, а вторая – на базе Т-72. Причем «Терминатор-2» можно выполнить и на шасси более старой техники. Так, в свое время рассматривалось предложение о переделке перуанских Т-55. Машины должны были получить спаренную пушечную установку калибра 30 мм и ракеты «Атака». Также предлагалось улучшить характеристики подвижности и защиты.
Что-то похожее сегодня разработано в Китае. Правда, машину вооружили только одной пушкой. Зато имеются два контейнера с управляемыми и, по всей видимости, неуправляемыми ракетами. Кроме того, командир и оператор получили современную систему управления огнем.
По данным газеты, машину оснастили более мощным двигателем, на корпусе появилась динамическая защита. Прежде всего, она будет предлагаться зарубежным заказчикам. Ожидается, что широкой публике новинка будет продемонстрирована на салоне в Чжухае.
- Использованы фотографии:
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