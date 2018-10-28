Профессиональная подготовка операторов БЛА

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Вследствие быстрого роста числа беспилотных летательных аппаратов (БЛА) резко повысился спрос на комплексное профессиональное обучение их операторов.Основанная в 2014 году в Великобритании компанией Rheinmetall, Академия подготовки операторов беспилотных систем RUSTA (Unmanned Systems Training Academy) представляет собой центр подготовки высококвалифицированных операторов гражданских БЛА, малоразмерных БЛА и дронов для военных, полиции и спасательных служб. Rheinmetall занимается беспилотными технологиями несколько десятилетий, разработала тактический беспилотник KZO для немецкой армии и участвует совместно с компанией Israel Aerospace Industries (IAI) в программе SAATEG по разработке системы на базе беспилотного авиационного комплекса (БАК) Heron средней высоты и большой продолжительности полёта.Академия RUSTA базируется в Бристоле, ее деятельность одобрена Управлением гражданской авиации (САА), а цель заключается в том, чтобы каждый оператор могут уверенно управлять дроном или БЛА в рамках стандартов безопасности и законных требований, установленных САА.Глава Академии Шон Робертс был назначен на эту должность в октябре 2014 года после 22 лет службы пилотом британских ВВС. Он также был инструктором БАК MQ-9 и на данный момент имеет разрешение на авиационные работы от САА.«Не существует универсальной квалификации в Британии или за рубежом, — рассказывает Робертс. — У нас в Великобритании есть разрешение, выдаваемое САА, но нет стандарта допуска на курсы, только на те, что имеют продолжительность от полутора до семи дней. Весьма распространены БЛА небританских стандартов, многие из них сертифицированы, но зарубежными организациями. С увеличением числа операторов увеличилось и количество происшествий. Некоторые инциденты — это происшествия в чистом виде, но большая часть из них происходит из-за отсутствия понимания правил и норм. Для того чтобы уменьшить число инцидентов, вы должны повысить уровень знаний и подготовки. Должна быть более жесткая борьба с нелегальными операторами и суровые наказания для нарушителей. Должна быть более строгая установка геозон, которая является одним из компонентов программного обеспечения, использующего систему глобального позиционирования GPS или радиочастотной идентификации для определения географических границ. Должно быть больше общественного внимания в СМИ, однодневных информационных сессий для ознакомления операторов с новыми законами и правилами».Поставщики малоразмерных систем, которые, как правило, представляют собой легкие квадрокоптеры, хорошо знают о национальных квалификационных организациях и часто ссылаются на них в своих информационных листках, но пока это эффективно не на все 100 процентов. RUSTA предлагает услуги по подготовке операторов в виде двух разных курсов. Курс продолжительностью два с половиной дня, проводимый в центрах по всей Великобритании, называется «Сертификат дистанционного пилотирования» (RPCS — Remote Pilot Certificate(S)). На них преподаются обязательные предметы, включая составление руководств по эксплуатации, а кандидаты из разных слоев общества, с разными способностями и опытом становятся профессиональными авиаторами. С первого дня, с первого урока кандидатам внушается мысль, что отныне они будут делить национальное воздушное пространство с пилотируемыми воздушными судами.Семидневный курс RPC(A) проходит на специализированной площадке. Учебными планами предусматривается изучение обязательных тем, включая обучение пилотированию в любых погодных условиях. Они также включают подготовку инструкций по эксплуатации и составление финансовой отчетности. Летные тесты проводятся в последний день. В курсах RPC(S) и RPC(A) Академии RUSTA используются методики электронного обучения, которые помогают студентам стать квалифицированными операторами. Базовые модули электронного обучения включают воздушное право, летные нормы, метеорологию, аэронавигацию и регулярные выпуски правил гражданской авиации.Крупная оборонная компания Thales также не жалеет средств на подготовку пилотов БЛА. После успешных испытаний, прошедших в рамках учений британского флота «Unmanned Warrior» в 2016 году, Thales создала два учебно-испытательных центра на западе и юго-западе страны для испытаний и разработки автономных систем для военного и гражданского секторов. Компания Thales вложила 7 миллионов фунтов в эти два центра с 60 постоянными рабочими местами.Thales также подписала соглашение с аэропортом «Западный Уэльс» по продолжению реализации программы по БЛА Watchkeeper британской армии (а это самая крупная европейская программа по разведывательному беспилотнику), тем самым расширив свою деятельность по разработке, испытаниям и подготовке операторов БЛА. Компания Thales в следующие два года вложит в этот аэропорт порядка 6 миллионов фунтов, хотя за прошедшие 10 лет уже было инвестировано в аэропорт и местную экономику около 10 миллионов.Еще одна британская коммерческая организация RUAS (Resource Group's Unmanned Aviation Services) занимается подготовкой и обучением пилотов гражданских БЛА. Центр беспилотной авиации Unmanned Aviation Services, основанный в 2012 году, занимается подготовкой пилотов военных БЛА и малой гражданской авиации для разных отраслей. При обучении используется весь лучший опыт, кроме того. Центр соответствует всем требованиям НАТО и британского Управления гражданской авиации.RUAS — старейшая организация, аккредитованная Управлением САА по малоразмерным БЛА, ей разрешено проводить оценку квалификации пилотов дронов вертолетного типа массой до 20 кг и выдавать разрешения организациям на их эксплуатацию. Специально организованный курс RPO-s (Remote Pilot Qualification-small) готовит операторов в соответствии с высшими стандартами качества и безопасности. На нем ведется обучение пилотов из разных структур, включая пожарное ведомство, полицию, организации мониторинга окружающей среды. В Центре RUAS недавно завершили программу своего обучения операторы дронов из Косова. Применение дронов при поиске и разминировании мин как никогда актуально сегодня, поскольку второй год подряд регистрируется очень большое число погибших и покалеченных — прямой результат активного использования мин в разного рода конфликтах.Неправительственная организация Landmine Monitor сообщает, что в мире до сих пор 61 государство имеет поля с противопехотными минами. Преимущество применения дронов для обнаружения минных полей и опасных районов становится все очевиднее, поскольку уже имеются примеры их успешной работы в деле разминирования, например, в Азербайджане.Landmine Monitor, регистрируя статистику за предшествующий год, сообщил в последнем номере о самых больших с 1999 года суммарных, так называемых «взрывоопасных пережитках войны», а также о самом большом числе зарегистрированных несчастных случаев с детьми. В прошлом году в мире каждый день происходило в среднем 24 случая подрыва и поэтому понятно, что существует большая потребность в безопасном и эффективном способе снижения рисков и дроны могут сыграть очень важную роль в решении этой проблемы.Задачей французского государственного оборонного совета является передача французских военных ноу-хау вооруженным силам союзных Франции стран. Совет, являясь структурой французского министерства обороны, предлагает сертифицированные услуги «French Forces Training». В июле 2016 года совет официально открыл Центр подготовки операторов БЛА и Международный академический авиационный учебный центр на базе Aerienne 701. Французские ВВС наращивают свои возможности в сфере подготовки операторов БЛА в ответ на растущие потребности в этой специальности.При поддержке Академии ВВС и Генерального штаба ВВС Центр сводит воедино все компетенции ВВС в сфере БЛА, в том числе в исследованиях, технологических инновациях, оценке систем, обучении и подготовке.Мальта начала новую инициативу, которая, как она надеется, будет способствовать тому, что это островное государство станет одним из основных центров передового опыта в аэрокосмической сфере. Цель мальтийского Национального аэрокосмического центра (НАЦ) — стать самодостаточной организацией, работающей в качестве научно-исследовательского и инновационного центра в тех технологических областях, которые имеют большое значение для национальной и европейской промышленности. Это будет достигнуто за счет развития научно-технической базы и подготовки операторов БЛА.Нидерландский аэрокосмический центр дал согласие на предоставление своих технических ноу-хау и поддержку НАЦ с целью преобразования его в передовой центр в Европе. НАЦ нацелен на предоставление высококачественных недорогих практических учебных курсов в географической зоне, которая расположена в непосредственной близости от европейских, африканских и ближневосточных заказчиков, и на материальной базе, которая будет соответствовать потребностям своих клиентов. Учебно-тренировочный комплекс расположен в поселке Иш-Шевкия на мальтийском острове Гозо. Ранее он был официально известен как Хелипорт Гозо и до 2006 года использовался для регулярных полетов вертолетов с международного аэропорта Мальты. Центр располагает взлетной полосой 10/2 длиной 174 метра, двумя стоянками шириной 22 метра, ангаром и пожарным депо.Объект НАЦ в Иш-Шевкия идеален для тестирования БЛА с точки зрения эксплуатационных условий, логистики и коммуникаций. К преимуществам относятся также его географическое положение в центре Средиземноморья и благоприятные климатические условия, которыми островитяне наслаждаются круглый год. Площадка для испытательных полетов доступна для головных производителей систем, университетов, исследовательских институтов и операторов БЛА. НАЦ предоставляет услуги и поддержку летных испытаний БЛА, включая ангары, мастерскую и оборудование для технического обслуживания, офисы для приборов и оборудования и анализа летных данных, а также организует курсы подготовки операторов БЛА. Находясь в непосредственной близости от моря, площадка НАЦ позволяет клиентам выполнять полеты и испытания как над сушей, так и над морем. В зависимости от требований заказчиков НАЦ позволяет проводить короткие и длительные летные испытания. Центр обслуживает малые и средние БЛА самолетного типа, взлетающие с взлетно-посадочной полосы, и все типы БЛА вертолетного типа. Объекты НАЦ позволяют выполнять полеты в пределах прямой видимости, а также полеты вне пределов прямой видимости, проводить обучение в выделенном воздушном пространстве в мальтийских территориальных водах на максимальных высотах, зависящих от расстояния до берега. Такое обширное выделенное воздушное пространство идеально для тестирования различных технологий БЛА и их приложений, например, сенсорные и технологии избежания столкновений, проведение поисково-спасательных операций на море и интеграция БЛА с коммерческой авиацией. Объекты НАЦ в сочетании с большим опытом нидерландского аэрокосмического центра в области БЛА, в том числе в сфере интеграции беспилотников в гражданское воздушное пространство, являются идеальным местом для испытаний и тестирования БЛА и подготовки операторов.Целью НАЦ является создание портфолио курсов подготовки в выделенном воздушном пространстве. Центр также обеспечит подготовку пилотов новых БЛА на теоретических и практических курсах, аккредитованных мальтийскими и голландскими Управлениями гражданской авиации. НАЦ также предлагает услуги по технической оценке, включая анализ всей документации по БЛА, наземную и воздушную инспекцию. НАЦ предлагает производителям услуги по демонстрации своих изделий, включая БЛА самолетного и вертолетного типов, беспилотные авиационные комплексы и сопутствующие технологии. Кроме того, при покупке клиентом нового беспилотника НАЦ может предоставить возможность попрактиковаться в его управлении.