Всё останется как раньше. Израиль отверг предложение России

Я не думаю, что это наш долг сообщать о том, что должна делать армия. Армия должна действовать

Израиль ответил отказом на предложение России об увеличении временного интервала информирования об операциях израильской армии на территории Сирии, сообщает Times of Israel.В ответ на требование России увеличить интервал информирования, пишет издание, министр обороны Авигдор Либерман заявил, что Израиль не намерен идти на встречу России и принимать это предложение, тем самым ограничивая свободу действия израильской армии. Он пояснил, что вводя другой временной интервал информирования, Израиль поставит под удар свою авиацию, так как это поможет иранским силам подготовиться к удару. При этом израильский министр добавил, что ВВС страны нанесло по Сирии больше ударов, чем пишут СМИ.Издание не уточняет на сколько увеличить время уведомления просила Россия, но сообщает, что ранее Израиль посылал предупреждение за несколько минут до совершения авиаудара.Российское требование об значительном увеличении времени предварительного уведомления о наносимых по сирийской территории авиаударах поступило после того, как над Средиземным морем был сбит российский самолет-разведчик Ил-20 и погибло 15 российских военнослужащих. Минобороны России обвинило в случившемся Израиль, который в ответ обвинил Сирию, Иран и "Хезболлу".Израильские политики ранее заявляли, что Израиль продолжит нанесение ударов по сирийской территории, но с 17 сентября ни одного удара нанесено не было.