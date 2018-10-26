Бензиновый ультиматум или диктатура нефтяного пролетариата?

Цены на бензин в России растут практически всегда. Теперь, кажется, должны вырасти в очередной раз: относительно дешёвые запасы иссякают. И это несмотря на дорогую, как и прежде, нефть, несмотря на то, что у потребителей всё меньше денег, а руководители финансовых ведомств с телеэкранов и думских трибун уверяют нас в том, что в России вообще нет инфляции. Между тем то, что вот-вот должно случиться, при наших бюджетных и налоговых правилах игры, могло произойти намного раньше. И topwar.ru писал об этом уже не раз.Но, как известно, сколько в колокол ни звони, а пожар тушить придётся пожарным. Будет ли это сделано сейчас? Вряд ли, по сравнению с пенсионной реформой пара-тройка лишних рублей к цене бензина – сущие пустяки. Народ проглотит. А некоторые и вообще — пусть, мол, поменьше ездят. Тем более что дачный сезон тот, кто поумнее, давно закрыл, да и на зимнюю резину многие и вовсе не переходят, ставя авто на прикол. До будущей весны.Нефтяники очень удачно выбрали время для разговора с исполнительной властью, и никто не докажет, что это власть выбирала время и место для рандеву. Нет, премьер Дмитрий Медведев пока до нефтяников не снизошёл, отправив на встречу с ними в среду 24 октября, как у Пушкина, «своего меньшого брата». Вице-премьера Козака, тоже Дмитрия, который курирует нефтяную отрасль. Ему, похоже, пришлось нелегко, надо же было не только констатировать, что сегодня в дверь уже стучится тот самый топливный кризис, который не раз удавалось отложить…Сначала до финала мирового первенства по футболу, потом до завершения выборов в регионах, наконец – до конца уборочной кампании.Дмитрий Козак постарался успокоить нефтяников, сообщив им, что «правительство отслеживает нестабильную ситуацию с ценой нефти и курсом рубля и хочет уйти от ручного управления рынком нефтепродуктов». По словам вице-премьера, на прошлой неделе достаточно высокий уровень цен на мировых рынках (на нефть. – Авт.) оказывал давление на внутренние цены на моторное топливо, тем не менее, удается ситуацию пока удерживать. «Мы обсудили с нефтяниками возможные варианты действий, чтобы прекратить ручное управление на рынке, у государства есть различные механизмы регулирования», — отметил Д. Козак.А теперь надо ещё и признавать, что всё дело не в росте нефтяных цен, которого, как назло, нет, а в том, что с весны делало само же правительство. То есть в повышении НДС, который ударил по всем, но по нефтепереработке уж слишком конкретно, и в повышении НДПИ, которое привело к подорожанию едва ли не всех услуг, связанных с добычей нефти. При этом весь позитивный эффект от провёрнутого в начале лета снижения акцизов уже прошёл. Во-первых, сама нефтянка его проела, а ещё и перенос значительной части акцизов на продукты переработки сработал.Получается, что налоговый маневр, как и предупреждали специалисты, ударил в первую очередь по переработке. Заводы, не имея больше возможностей работать в убыток, за последние три-четыре недели прибавили к оптовым ценам до 6 процентов. Неудивительно, что сообщения с самого совещания были похожи на фронтовые сводки, именно там и прозвучала сентенция про колокола, не раз говорилось о том, что многие заправки уже работают себе в убыток. Независимые АЗС уже вынуждены повышать цены, теряя клиентов, но хотя бы не теряя минимальных прибылей.После совещания у вице-премьера всем стало понятно, что нашим главным нефтяникам при любом раскладе придётся как-то держать слово и выполнять взятые на себя несколько месяцев назад обязательства. Лидеры рынка, вертикально-интегрированные нефтяные компании, сохраняли цены на одном уровне с июня, рассчитывая не только на снижение акциза, но и на компенсации за реализацию топлива на внутреннем рынке по согласованным ценам.Именно о компенсациях среди прочего нефтяники говорили с Дмитрием Козаком. Он в ответ напомнил о мерах поддержки, которые до сих пор как-то работали. По словам вице-премьера, «обсуждались различные механизмы воздействия на рынок, в случае, если будут запредельные скачки на баррель или существенное ослабление курса рубля, мы договорились о различных инструментах воздействия на рынок, и мы уверены, что это позволит нам удержать ситуацию на внутреннем рынке». Однако, по оценкам экспертов Российского топливного союза (объединяющего независимые АЗС), на данный момент принятые меры не только себя исчерпали, но и не могут обеспечить даже работы нефтепереработки на уровне рентабельности.Между тем отрасль остро нуждается в модернизации, иначе в России очень скоро будет острый кризис качественного, экологически пригодного по современным требованиям топлива. Есть опасность, что, если возобновится рост цен на нефть, то перерабатывающие предприятия нарвутся на предусмотренное законом 15-процентное повышение таможенных пошлин на топливо. В том же топливном союзе считают, что это может просто «убить переработку», и первыми погибнут небольшие НПЗ. Как уже сейчас балансируют на грани закрытия многие независимые АЗС. Интересно, что с независимыми экспертами вполне солидарен директор налогового департамента Минфина Алексей Сазонов.Специалисты из Минэнерго и Минфина, получившие более полную информацию о совещании у вице-премьера, не считают ситуацию столь уж критичной. Они напоминают о завершении пресловутого налогового манёвра к началу 2019 года, который должен всё-таки помочь сбалансировать цены на внутреннем рынке с экспортными, что позволит избежать также и дефицита топлива. Кроме того, чиновник из Минфина напомнил о неких демпфирующих механизмах, но пока не назвал их.Зато уже озвучены вполне оригинальные идеи задействовать для наполнения рынка закрома Госрезерва, создать некий госфонд, куда будут сдаваться излишки топлива в период низкого спроса, а также ввести лицензирование экспорта топлива. В соответствии с последней идеей лицензии будут выдаваться тем, кто продолжит бесперебойно поставлять определённую долю топлива на внутренний рынок. По своей сути предложение не слишком отличается от принятой ныне для крупных компаний практики обязательной продажи части топлива на внутреннем рынке. Но через биржу. Которая почему-то к указаниям чиновников не очень прислушивается…