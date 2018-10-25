Компания Dassault представила истребитель нового поколения
Французская компания Dassault на выставке Euronaval 2018 в Париже представила макет истребителя следующего (шестого) поколения New Generation Fighter (NGF), сообщает ресурс Defence Blog.
К 2040 коду перспективны истребитель, оснащенный искусственным интеллектом, должен заменить находящиеся на вооружении самолеты Rafale и Eurofighter Typhoon.
Сообщается, что самолет имеет «хвост-плавник» (то есть, без хвостового оперения) и стреловидное W-образное крыло. Включает в себя «продвинутые стелс-технологии и интеграцию в боевые информационные системы». Самолет будет оснащен трехопорным шасси для бетонной взлетно-посадочной полосы.
Кроме того, по словам разработчиков, машина будет способна противостоять большинству современных воздушных угроз, в том числе самолетам 5 поколения за счет использования мощного потенциала искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось, что истребитель будет разрабатываться как в пилотируемой, так и в беспилотной версии. Судя по фото, сегодня речь идет о беспилотном варианте машины.
В апреле пресс-служба компании сообщила, что концепция новейшего истребителя разрабатывалась совместно с Airbus.
По словам гендиректора Dassault Aviation Эрика Траппье, «Airbus и Dassault решили объединиться, чтобы Европа сохранила контроль над своими будущими системами оружия».
Он выразил уверенность, что совместное проектирование позволит получить первый демонстратор уже в 2025 году.
К 2040 коду перспективны истребитель, оснащенный искусственным интеллектом, должен заменить находящиеся на вооружении самолеты Rafale и Eurofighter Typhoon.
Сообщается, что самолет имеет «хвост-плавник» (то есть, без хвостового оперения) и стреловидное W-образное крыло. Включает в себя «продвинутые стелс-технологии и интеграцию в боевые информационные системы». Самолет будет оснащен трехопорным шасси для бетонной взлетно-посадочной полосы.
Кроме того, по словам разработчиков, машина будет способна противостоять большинству современных воздушных угроз, в том числе самолетам 5 поколения за счет использования мощного потенциала искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось, что истребитель будет разрабатываться как в пилотируемой, так и в беспилотной версии. Судя по фото, сегодня речь идет о беспилотном варианте машины.
В апреле пресс-служба компании сообщила, что концепция новейшего истребителя разрабатывалась совместно с Airbus.
По словам гендиректора Dassault Aviation Эрика Траппье, «Airbus и Dassault решили объединиться, чтобы Европа сохранила контроль над своими будущими системами оружия».
Он выразил уверенность, что совместное проектирование позволит получить первый демонстратор уже в 2025 году.
- Использованы фотографии:
- http://avia.pro