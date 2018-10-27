«Туровской меч», или Загадочная находка

Серия «импортов» IV-VI вв., в основном из случайных находок, а иногда — разрушенных погребений (фибула с о. Тютерс, стеклянная и бронзовая посуда римского времени из разрушенного погребения по обряду сожжения [?] в Курголово, боевой топор с орнаментом «сёздальского стиля» из болота в Глумицах, вестготско-римский однолезвийный меч из «длинного кургана» в Турово), очерчивает трассу от островов «Архипелага восточной части Финского залива» (Гorланд, Тютерсы, и др.) в Лужскую губу, устье Луги и вверх по реке, в Верхнее Полужье и к западному Приильменью и, таким образом, предполагает достаточно раннее вовлечение в трансбалтийские связи — местного прибалтийско-финского населения южного побережья восточной части Финского залива.

Мы не знаем и, очевидно, никогда не сможем узнать, каким образом боевой нож, изготовленный, возможно, где-то на северо-западе Испании, попал так далеко на северо-запад России. Оказался ли некий выходец из этих или соседних районов Прибалтики на службе в римской армии, во вспомогательных войсках, дислоцированных в долине Тахо, а затем, вероятно, не без приключений вернулся на родину. Или некий галинд, приняв участие в переселении соседей-вандалов, попал в Испанию, получил нож в качестве трофея или подарка и вернувшись назад имел какие-то контакты с предками носителей культуры длинных курганов. Или судьба «кортика» была еще более сложной, он долгое время переходил из рук в руки, пока, наконец не оказался захороненным или потерянным под Лугой. Разнообразных версий можно придумать много, но не одну из них нельзя доказать.

Тем не менее, факт остается фактом. Боевой нож с тонкой бронзовой рукоятью, оружие весьма специфичной формы, был найден в окрестностях Луги, и сходство его с серией кинжалов IV в. из Испании столь значительно, что определенная связь между этими находками, несмотря на огромность разделяющего их расстояния, должна была существовать.

Использованная литература:

Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси.

Платонова Н. И., Щукин М. Б. Странная случайная находка из окрестностей Луги Ленинградской области.

Топоров В. Н. Галинды в Западной Европе. Балто-славянские исследования.

Васильев В. Л. Архаическая топонимия Новгородской земли (древнеславянские деантропонимные образования).

Манаков А. Г. Псковско-новгородская топонимия в свете «теории формантов».

Тарасов И. М. Балты в миграциях великого переселения народов. Галинды.