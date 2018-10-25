C-17 случайно уронил "Хамви" в лесной массив в США
Американские СМИ публикуют сообщения о нештатном десантировании бронетехники в районе одного из крупнейших американских гарнизонов Форт-Брэгг. По последним данным, с борта стратегического военно-транспортного самолёта C-17 Globemaster в ходе тренировочной миссии был осуществлён «случайный» сброс бронеавтомобиля «Хамви». Сообщается, что бронемашина была сброшена примерно за 8 км до того квадрата, в котором должно было происходить десантирование.
По словам главы пресс-службы гарнизона Форт-Брэгг полковника Криса Карнса, Humvee приземлилась в лесном массиве неподалёку от жилого района округа Харнетт. При этом отмечается, что парашют раскрылся штатно.
Из материала:
Сейчас работает следственная группа, чтобы выяснить причины нештатного десантирования бронемашины армии США. На данный момент, как отмечается, прорабатывается версия об «ошибке технического характера».
Напомним, что в 2016 году три бронемашины «Хамви» были нештатно десантированы в Германии в ходе маневров. Бронемашины разбились при ударе о землю. Следствие установило преднамеренные действия сержанта армии США, который отрезал парашютные крепления, что и привело к инциденту.
Видео от 2016 года:
По словам главы пресс-службы гарнизона Форт-Брэгг полковника Криса Карнса, Humvee приземлилась в лесном массиве неподалёку от жилого района округа Харнетт. При этом отмечается, что парашют раскрылся штатно.
Из материала:
C-17 Globemaster - из 437-го авиакрыла базы Чарльстон в Южной Каролине. Он взлетел в рамках запланированной тренировочной миссии. Во время выполнения полёта он «уронил» бронеавтомобиль «Хамви» примерно в среду в 1:00 по местному времени. После этого самолёт вернулся на авиабазу.
Сейчас работает следственная группа, чтобы выяснить причины нештатного десантирования бронемашины армии США. На данный момент, как отмечается, прорабатывается версия об «ошибке технического характера».
Напомним, что в 2016 году три бронемашины «Хамви» были нештатно десантированы в Германии в ходе маневров. Бронемашины разбились при ударе о землю. Следствие установило преднамеренные действия сержанта армии США, который отрезал парашютные крепления, что и привело к инциденту.
Видео от 2016 года:
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