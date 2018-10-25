C-17 случайно уронил "Хамви" в лесной массив в США

C-17 Globemaster - из 437-го авиакрыла базы Чарльстон в Южной Каролине. Он взлетел в рамках запланированной тренировочной миссии. Во время выполнения полёта он «уронил» бронеавтомобиль «Хамви» примерно в среду в 1:00 по местному времени. После этого самолёт вернулся на авиабазу.

Американские СМИ публикуют сообщения о нештатном десантировании бронетехники в районе одного из крупнейших американских гарнизонов Форт-Брэгг. По последним данным, с борта стратегического военно-транспортного самолёта C-17 Globemaster в ходе тренировочной миссии был осуществлён «случайный» сброс бронеавтомобиля «Хамви». Сообщается, что бронемашина была сброшена примерно за 8 км до того квадрата, в котором должно было происходить десантирование.По словам главы пресс-службы гарнизона Форт-Брэгг полковника Криса Карнса, Humvee приземлилась в лесном массиве неподалёку от жилого района округа Харнетт. При этом отмечается, что парашют раскрылся штатно.Из материала:Сейчас работает следственная группа, чтобы выяснить причины нештатного десантирования бронемашины армии США. На данный момент, как отмечается, прорабатывается версия об «ошибке технического характера».Напомним, что в 2016 году три бронемашины «Хамви» были нештатно десантированы в Германии в ходе маневров. Бронемашины разбились при ударе о землю. Следствие установило преднамеренные действия сержанта армии США, который отрезал парашютные крепления, что и привело к инциденту.Видео от 2016 года: