Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вышел на госиспытания
Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вышел на государственные испытания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулева.
Согласно сообщению информационного отдела государственные испытания новейшего патрульного корабля проходят на полигонах Черноморского флота. Корабль достраивался на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи, после чего в конце марта этого года совершил переход в Новороссийск, где прошел этапы заводских и швартовных испытаний с участием экипажа и сдаточной заводской команды. Также были проведены испытания артиллерийской установки.
На данном этапе госиспытаний проверяется работа главной энергетической установки корабля на различных режимах, систем управления вооружением корабля, а также работы внутрикорабельной радиосвязи.
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" был построен на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" и спущен на воду 28 августа 2017 года. В ноябре того же года был отбуксирован в Керчь (Судостроительный завод «Залив» с конца 2014 года находится под управлением Зеленодольского завода) для достройки.
Минобороны РФ заказало постройку пяти серийных патрульных кораблей проекта 22160, но их строительство затянулось по причине импортозамещения силовой установки. Все корабли серии, кроме головного "Василия Быкова", на котором установлены германские дизель-редукторные агрегаты MAN, получат дизель-редукторные агрегаты производства Коломенского завода.
Согласно сообщению информационного отдела государственные испытания новейшего патрульного корабля проходят на полигонах Черноморского флота. Корабль достраивался на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи, после чего в конце марта этого года совершил переход в Новороссийск, где прошел этапы заводских и швартовных испытаний с участием экипажа и сдаточной заводской команды. Также были проведены испытания артиллерийской установки.
На данном этапе госиспытаний проверяется работа главной энергетической установки корабля на различных режимах, систем управления вооружением корабля, а также работы внутрикорабельной радиосвязи.
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" был построен на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" и спущен на воду 28 августа 2017 года. В ноябре того же года был отбуксирован в Керчь (Судостроительный завод «Залив» с конца 2014 года находится под управлением Зеленодольского завода) для достройки.
Минобороны РФ заказало постройку пяти серийных патрульных кораблей проекта 22160, но их строительство затянулось по причине импортозамещения силовой установки. Все корабли серии, кроме головного "Василия Быкова", на котором установлены германские дизель-редукторные агрегаты MAN, получат дизель-редукторные агрегаты производства Коломенского завода.
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- Минобороны РФ