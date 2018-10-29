Баллистические противокорабельные ракеты Китая
Подавляющее большинство современных противокорабельных ракет используют аэродинамический принцип полета. В прошлом имели место попытки создания баллистических ракет такого рода, но они не увенчались успехом. Однако несколько лет назад китайская оборонная промышленность сумела реализовать идею баллистической ПКР, а затем взялась за ее развитие. В результате этого к настоящему времени на вооружении Народно-освободительной армии Китая состоят два мобильных ракетных комплекса с баллистическими ПКР, и еще одна такая система пока остается на стадии полигонных испытаний.
В теории баллистическая противокорабельная ракета отличается выгодным сочетанием малого подлетного времени, значительной дальности и большой полезной нагрузки, что способно повысить ее боевые качества. В то же время, в этой области присутствуют проблемы, связанные с эффективным поражением целей. Корабли имеют ограниченные размеры, а кроме того, постоянно перемещаются. Таким образом, ПКР нуждается в средствах поиска и целеуказания, а также должна нести системы самонаведения. Использование таких систем на баллистической ракете связано с известными трудностями.
Комплекс DF-21D
Ориентировочно в середине двухтысячных годов Китай начал работу над новым ракетным комплексом, позже получившим известность под названием DF-21D. Новая ракета являлась очередным представителем семейства «Дунфэн», но должна была иметь особые задачи. В отличие от предыдущих баллистических ракет средней дальности «земля-земля», она предназначалась для поражения надводных целей. Китай, традиционно, не оглашал сведения о наличии нового проекта и ходе работ, вследствие чего о ракете DF-21D впервые сообщили иностранные источники.
В 2010 году источники в разведке США сообщили, что ракетный комплекс DF-21D уже принят на вооружение и заступил на дежурство. Кроме того, стало известно, что в рамках подготовки к эксплуатации новых ПКР китайская космическая отрасль вывела на орбиту несколько разведывательных спутников. Эти аппараты должны были осуществлять слежение за обстановкой в океане и выдавать целеуказание ракетам. По известным данным, к настоящему времени вместе с баллистическими ПКР используется группировка из 4 или 5 спутников серии «Яогань Вэйсин». Также велась разработка перспективных загоризонтных радиолокационных станций, предназначенных для поиска надводных целей на больших дальностях.
Со временем информация из разных источников, а также заявления китайских официальных лиц позволили установить точный облик новейшего ракетного комплекса, определить его возможности, а вместе с ними и риски для военно-морских сил вероятного противника. Как оказалось, ракета DF-21D действительно может быть весьма серьезным инструментом для борьбы с корабельными группами.
ПКР DF-21D была разработана на основе существующих изделий и имеет схожую архитектуру. Основой подвижного грунтового комплекса является самоходная пусковая установка, построенная на специальном пятиосном шасси. Эта машина перевозит транспортно-пусковой контейнер с ракетой. Запуск производится при вертикальном положении ТПК. Наличие самоходной пусковой установки дает комплексу очевидные преимущества. В первую очередь, он может быстро выходить в район пуска и осуществлять атаку назначенной цели.
Собственно изделие DF-21D представляет собой твердотопливную двухступенчатую ракету средней (по другим данным, малой) дальности. С точки зрения основных особенностей конструкции такая ракета почти не отличается от своих предшественников. Также отсутствуют принципиальные отличия в запуске и прохождении большей части траектории. Все основные отличия ракеты с литерой «D» заключаются в боевом оснащении, предназначенном для решения специфических задач.
По известным данным, полезной нагрузкой ПКР DF-21D является маневрирующий боевой блок, построенный с использованием решений, традиционных для баллистических ракет. При этом он отличается наличием особых устройств и соответствующих возможностей. Согласно разным сообщениям и оценкам, на борту боевого блока присутствуют средства спутниковой навигации, совместимые с системами GPS и «Бэйдоу». Они предназначаются для определения собственных координат ракеты и коррекции траектории на активном участке полета.
Поражение корабля противника – подвижной цели ограниченных размеров – при помощи баллистической ракеты является нетривиальной задачей. Для ее решения в проекте DF-21D используются средства самонаведения боевого блока на терминальном участке полета. Боевой блок несет активную радиолокационную головку самонаведения, выдающую команды на машинки аэродинамических рулей. Китай не публиковал характеристики точности попадания боевого блока с таким оснащением, но согласно зарубежным оценкам, спутниковая навигация и радиолокационное наведение обеспечивают круговое вероятное отклонение не более 10-15 м, что сопоставимо с размерами кораблей.
На протяжении длительного времени отдельной темой споров являлась возможность целеуказания и самонаведения боевого блока ракеты средней дальности. Дело в том, что при высокоскоростном падении на цель вокруг блока образуется облако разогретого воздуха. Следствием этого может стать ухудшение связи или даже полное экранирование радиосигналов. По всей видимости, китайские инженеры сумели решить эту проблему и обеспечили возможность наведения боевой части на нисходящем участке траектории.
Сообщалось, что DF-21D может оснащаться специальной или конвенциональной боевой частью. Даже при использовании «обычного» боезаряда высокая точность наведения позволяет нанести самые серьезные повреждения любому существующему кораблю либо потопить его. Применение специальной боевой части, в свою очередь, обеспечивает поражение сразу нескольких кораблей ордера, в том числе с нанесением фатальных повреждений.
В свое время в зарубежных публикациях фигурировали самые разные версии о дальности стрельбы ракетой DF-21D. Согласно последним данным, этот параметр достигает 1500 км. Таким образом, мобильные противокорабельные комплексы, работая вместе с разведывательными спутниками, могут контролировать все прибрежные моря и ограничивать доступ кораблей вероятного противника.
Первые сведения о китайских работах в области баллистических противокорабельных ракет появились еще в конце прошлого десятилетия, и сразу стали поводом для опасений. Прежде всего, обеспокоенность в связи с появлением такого оружия высказали Соединенные Штаты. Вашингтон в последние годы обращает особое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, где его главным соперником оказывается Пекин. Наличие у Китая нового оружия с особыми возможностями оказывается серьезной проблемой. Комплексы DF-21D прямо угрожают авианосным ударным группам – основе военно-морской мощи США.
Не обращая внимания на иностранную критику и беспокойство, китайская армия приобрела и развернула на побережье ракетные комплексы нового типа. Точная их численность не оглашалась. По данным справочника The Military Balance за 2018 год, были сформированы две ракетные бригады, на вооружении которых имеется около 18 ракетных комплексов.
Модернизация DF-21D
Баллистическая ПКР DF-21D способна решать поставленные задачи и представляет особую угрозу для флота противника. Однако это не означает, что проект не нуждается в развитии и модернизации. В начале февраля текущего года китайские средства массовой информации впервые рассказали о существовании проекта модернизации имеющейся DF-21D. Более того, этот проект уже дошел до стадии испытаний опытных образцов.
Новый вариант противокорабельной ракеты пока известен как DF-21G. Возможно, позже он получит иное обозначение. К сожалению, большая часть сведений о способах модернизации комплекса осталась неизвестной. Сообщается лишь то, что новая ракета «на 30% мощнее» существующей. Какие характеристики выросли, и как это сказалось на общей эффективности оружия – неизвестно. Возможно, в обозримом будущем китайские военные раскроют какие-либо подробности и назовут преимущества новой DF-21G перед существующей DF-21D.
Согласно китайской прессе, в рамках нового проекта была улучшена самоходная пусковая установка. За счет определенных доработок удалось повысить ее подвижность на пересеченной местности. Это очевидным образом расширяет возможные районы развертывания комплекса.
В начале февраля сообщалось, что модернизированная ракета не только существует, но и вышла на испытания. Впрочем, подробные сведения об испытаниях не приводились. К сожалению, новости начала февраля пока являются последними на тему проекта DF-21G. Новые сообщения о перспективной ракете с тех пор не поступали.
Ракета DF-26
С конца двухтысячных годов китайская промышленность разрабатывала новую баллистическую ракету средней дальности DF-26. Согласно разным источникам, это изделие создавалось на базе ракет семейства DF-21 и наследовало некоторые особенности. В первую очередь, предлагалось строительство подвижного грунтового ракетного комплекса на колесном шасси. С точки зрения архитектуры новая DF-26 была похожа на базовую ракету, а нововведения проекта были направлены на повышение дальности и увеличение полезной нагрузки.
К 2013 году новый ракетный комплекс класса «земля-земля» прошел необходимые испытания и поступил на вооружение НОАК. Тогда утверждалось, что ракета может нести как ядерную, так и конвенциональную боевую часть. Это должно было обеспечить гибкость применения. Как вскоре выяснилось, на этом развитие ракеты DF-26 и не остановилось. Теперь ее предлагалось сделать противокорабельным оружием.
Китай традиционно не оглашал ход работ в этом направлении, и официальные новости появились только в этом году. В конце апреля китайская армия сообщила, что на вооружение была принята противокорабельная модификация комплекса DF-26. Начато развертывание новых ракет вдоль побережья.
В базовой версии баллистическая ракета DF-26 имеет дальность полета до 4 тыс. км, что достаточно для поражения целей в крупной части Азиатско-Тихоокеанского региона. Противокорабельная модификация этого изделия, по разным данным, имеет сопоставимую либо немного меньшую дальность. Преемственность проектов привела к применению схожих решений и агрегатов. Подобно предшественнику, DF-26 имеет специальный боевой блок с собственными средствами наведения, работающими на конечном участке траектории. По-видимому, сохранена возможность использования ядерной или обычной боевой части.
ПКР DF-26 по основным летным характеристикам превосходит предыдущую DF-21D, в результате чего китайские ракетные войска получают особые возможности. Ракетные комплексы двух типов, работающие с общим командованием и с единой спутниковой группировкой, способны организовать некое подобие эшелонированной обороны побережья с более чем выдающейся дальностью действия.
Успехи и последствия
В прошлом в ряде стран предпринимались попытки создания баллистических противокорабельных ракет. В связи с рядом характерных проблем технического и технологического характера эти проекты не сказались на перевооружении армий. По этой причине современные китайские комплексы DF-21F, DF-21G и DF-26 являются уникальными и единственными в своем роде. Прямые аналоги такого оружия у третьих стран отсутствуют.
БРСД DF-26 на параде
За счет использования баллистического принципа стрельбы новые китайские ПКР показывают высокую дальность полета и минимальное подлетное время. Таким образом, это оружие способно атаковать назначенные цели в сокращенные сроки и на большом удалении от берега. Применение баллистической ракеты в качестве ПКР связано с некоторыми трудностями технического характера, но китайская промышленность, по всей видимости, справилась с ними.
Ракетные комплексы с подобными возможностями представляют большую опасность для корабельных групп вероятного противника. Используя новые ракеты с разными характеристиками, НОАК может создать эшелонированную оборону, прикрывающую все побережье и способную поражать цели на большом удалении. Комплексы DF-21D/G и DF-26 можно дополнять ПКР других классов. В результате крупный район, включающий несколько морей и часть Тихого океана, оказывается под контролем ракетчиков на берегу. Нетрудно представить, как это может повлиять на боеспособность военно-морских сил вероятного противника.
Очевидно, что противокорабельные ракеты новых типов создавались в качестве средства борьбы с авианосными ударными группами США. Вашингтон и Пекин претендуют на лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и военно-морские силы оказываются одним из важнейших аргументов в этом споре. Наличие ракет DF-21D или DF-26 позволяет Китаю, как минимум, затруднить работу ВМС США в прибрежных районах и ближней морской зоне. Кроме того, дальность новых ракет почти полностью исключает эффективную работу палубной авиации, а также усложняет применение крылатых ракет.
Американский флот располагает противоракетами, способными бороться с баллистическими ракетами противника. Однако в составе китайских ПКР используются маневрирующие боевые блоки с самонаведением, что резко усложняет их перехват. Справятся ли штатные противоракеты с такой угрозой в условиях реального конфликта – большой вопрос. Так или иначе, даже наличие средств противоракетной обороны не гарантирует полную защиту, хотя и позволяет сократить риски.
Погоня за лидерством в регионе вполне способна привести к началу настоящей гонки вооружений. Похоже, что в одном из секторов она уже стартовала. Китайская сторона предусмотрительно создала принципиально новое оружие для борьбы с кораблями противника, а американской теперь предстоит искать способы защиты от него. Некоторые решения этой проблемы уже существуют, но их реальная эффективность пока остается предметом споров. В такой ситуации нельзя не признать, что Китай, первым в мире приняв на вооружение баллистическую противокорабельную ракету, поставил перед вероятным противником крайне сложные вопросы.
По материалам сайтов:
https://missilethreat.csis.org/
http://fas.org/
https://globalsecurity.org/
http://english.chinamil.com.cn/
http://janes.com/
http://sinodefence.com/
http://rbase.new-factoria.ru/
В теории баллистическая противокорабельная ракета отличается выгодным сочетанием малого подлетного времени, значительной дальности и большой полезной нагрузки, что способно повысить ее боевые качества. В то же время, в этой области присутствуют проблемы, связанные с эффективным поражением целей. Корабли имеют ограниченные размеры, а кроме того, постоянно перемещаются. Таким образом, ПКР нуждается в средствах поиска и целеуказания, а также должна нести системы самонаведения. Использование таких систем на баллистической ракете связано с известными трудностями.
Комплекс DF-21D
Ориентировочно в середине двухтысячных годов Китай начал работу над новым ракетным комплексом, позже получившим известность под названием DF-21D. Новая ракета являлась очередным представителем семейства «Дунфэн», но должна была иметь особые задачи. В отличие от предыдущих баллистических ракет средней дальности «земля-земля», она предназначалась для поражения надводных целей. Китай, традиционно, не оглашал сведения о наличии нового проекта и ходе работ, вследствие чего о ракете DF-21D впервые сообщили иностранные источники.
В 2010 году источники в разведке США сообщили, что ракетный комплекс DF-21D уже принят на вооружение и заступил на дежурство. Кроме того, стало известно, что в рамках подготовки к эксплуатации новых ПКР китайская космическая отрасль вывела на орбиту несколько разведывательных спутников. Эти аппараты должны были осуществлять слежение за обстановкой в океане и выдавать целеуказание ракетам. По известным данным, к настоящему времени вместе с баллистическими ПКР используется группировка из 4 или 5 спутников серии «Яогань Вэйсин». Также велась разработка перспективных загоризонтных радиолокационных станций, предназначенных для поиска надводных целей на больших дальностях.
Со временем информация из разных источников, а также заявления китайских официальных лиц позволили установить точный облик новейшего ракетного комплекса, определить его возможности, а вместе с ними и риски для военно-морских сил вероятного противника. Как оказалось, ракета DF-21D действительно может быть весьма серьезным инструментом для борьбы с корабельными группами.
ПКР DF-21D была разработана на основе существующих изделий и имеет схожую архитектуру. Основой подвижного грунтового комплекса является самоходная пусковая установка, построенная на специальном пятиосном шасси. Эта машина перевозит транспортно-пусковой контейнер с ракетой. Запуск производится при вертикальном положении ТПК. Наличие самоходной пусковой установки дает комплексу очевидные преимущества. В первую очередь, он может быстро выходить в район пуска и осуществлять атаку назначенной цели.
Собственно изделие DF-21D представляет собой твердотопливную двухступенчатую ракету средней (по другим данным, малой) дальности. С точки зрения основных особенностей конструкции такая ракета почти не отличается от своих предшественников. Также отсутствуют принципиальные отличия в запуске и прохождении большей части траектории. Все основные отличия ракеты с литерой «D» заключаются в боевом оснащении, предназначенном для решения специфических задач.
По известным данным, полезной нагрузкой ПКР DF-21D является маневрирующий боевой блок, построенный с использованием решений, традиционных для баллистических ракет. При этом он отличается наличием особых устройств и соответствующих возможностей. Согласно разным сообщениям и оценкам, на борту боевого блока присутствуют средства спутниковой навигации, совместимые с системами GPS и «Бэйдоу». Они предназначаются для определения собственных координат ракеты и коррекции траектории на активном участке полета.
Поражение корабля противника – подвижной цели ограниченных размеров – при помощи баллистической ракеты является нетривиальной задачей. Для ее решения в проекте DF-21D используются средства самонаведения боевого блока на терминальном участке полета. Боевой блок несет активную радиолокационную головку самонаведения, выдающую команды на машинки аэродинамических рулей. Китай не публиковал характеристики точности попадания боевого блока с таким оснащением, но согласно зарубежным оценкам, спутниковая навигация и радиолокационное наведение обеспечивают круговое вероятное отклонение не более 10-15 м, что сопоставимо с размерами кораблей.
На протяжении длительного времени отдельной темой споров являлась возможность целеуказания и самонаведения боевого блока ракеты средней дальности. Дело в том, что при высокоскоростном падении на цель вокруг блока образуется облако разогретого воздуха. Следствием этого может стать ухудшение связи или даже полное экранирование радиосигналов. По всей видимости, китайские инженеры сумели решить эту проблему и обеспечили возможность наведения боевой части на нисходящем участке траектории.
Сообщалось, что DF-21D может оснащаться специальной или конвенциональной боевой частью. Даже при использовании «обычного» боезаряда высокая точность наведения позволяет нанести самые серьезные повреждения любому существующему кораблю либо потопить его. Применение специальной боевой части, в свою очередь, обеспечивает поражение сразу нескольких кораблей ордера, в том числе с нанесением фатальных повреждений.
В свое время в зарубежных публикациях фигурировали самые разные версии о дальности стрельбы ракетой DF-21D. Согласно последним данным, этот параметр достигает 1500 км. Таким образом, мобильные противокорабельные комплексы, работая вместе с разведывательными спутниками, могут контролировать все прибрежные моря и ограничивать доступ кораблей вероятного противника.
Первые сведения о китайских работах в области баллистических противокорабельных ракет появились еще в конце прошлого десятилетия, и сразу стали поводом для опасений. Прежде всего, обеспокоенность в связи с появлением такого оружия высказали Соединенные Штаты. Вашингтон в последние годы обращает особое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, где его главным соперником оказывается Пекин. Наличие у Китая нового оружия с особыми возможностями оказывается серьезной проблемой. Комплексы DF-21D прямо угрожают авианосным ударным группам – основе военно-морской мощи США.
Не обращая внимания на иностранную критику и беспокойство, китайская армия приобрела и развернула на побережье ракетные комплексы нового типа. Точная их численность не оглашалась. По данным справочника The Military Balance за 2018 год, были сформированы две ракетные бригады, на вооружении которых имеется около 18 ракетных комплексов.
Модернизация DF-21D
Баллистическая ПКР DF-21D способна решать поставленные задачи и представляет особую угрозу для флота противника. Однако это не означает, что проект не нуждается в развитии и модернизации. В начале февраля текущего года китайские средства массовой информации впервые рассказали о существовании проекта модернизации имеющейся DF-21D. Более того, этот проект уже дошел до стадии испытаний опытных образцов.
Новый вариант противокорабельной ракеты пока известен как DF-21G. Возможно, позже он получит иное обозначение. К сожалению, большая часть сведений о способах модернизации комплекса осталась неизвестной. Сообщается лишь то, что новая ракета «на 30% мощнее» существующей. Какие характеристики выросли, и как это сказалось на общей эффективности оружия – неизвестно. Возможно, в обозримом будущем китайские военные раскроют какие-либо подробности и назовут преимущества новой DF-21G перед существующей DF-21D.
Согласно китайской прессе, в рамках нового проекта была улучшена самоходная пусковая установка. За счет определенных доработок удалось повысить ее подвижность на пересеченной местности. Это очевидным образом расширяет возможные районы развертывания комплекса.
В начале февраля сообщалось, что модернизированная ракета не только существует, но и вышла на испытания. Впрочем, подробные сведения об испытаниях не приводились. К сожалению, новости начала февраля пока являются последними на тему проекта DF-21G. Новые сообщения о перспективной ракете с тех пор не поступали.
Ракета DF-26
С конца двухтысячных годов китайская промышленность разрабатывала новую баллистическую ракету средней дальности DF-26. Согласно разным источникам, это изделие создавалось на базе ракет семейства DF-21 и наследовало некоторые особенности. В первую очередь, предлагалось строительство подвижного грунтового ракетного комплекса на колесном шасси. С точки зрения архитектуры новая DF-26 была похожа на базовую ракету, а нововведения проекта были направлены на повышение дальности и увеличение полезной нагрузки.
К 2013 году новый ракетный комплекс класса «земля-земля» прошел необходимые испытания и поступил на вооружение НОАК. Тогда утверждалось, что ракета может нести как ядерную, так и конвенциональную боевую часть. Это должно было обеспечить гибкость применения. Как вскоре выяснилось, на этом развитие ракеты DF-26 и не остановилось. Теперь ее предлагалось сделать противокорабельным оружием.
Китай традиционно не оглашал ход работ в этом направлении, и официальные новости появились только в этом году. В конце апреля китайская армия сообщила, что на вооружение была принята противокорабельная модификация комплекса DF-26. Начато развертывание новых ракет вдоль побережья.
В базовой версии баллистическая ракета DF-26 имеет дальность полета до 4 тыс. км, что достаточно для поражения целей в крупной части Азиатско-Тихоокеанского региона. Противокорабельная модификация этого изделия, по разным данным, имеет сопоставимую либо немного меньшую дальность. Преемственность проектов привела к применению схожих решений и агрегатов. Подобно предшественнику, DF-26 имеет специальный боевой блок с собственными средствами наведения, работающими на конечном участке траектории. По-видимому, сохранена возможность использования ядерной или обычной боевой части.
ПКР DF-26 по основным летным характеристикам превосходит предыдущую DF-21D, в результате чего китайские ракетные войска получают особые возможности. Ракетные комплексы двух типов, работающие с общим командованием и с единой спутниковой группировкой, способны организовать некое подобие эшелонированной обороны побережья с более чем выдающейся дальностью действия.
Успехи и последствия
В прошлом в ряде стран предпринимались попытки создания баллистических противокорабельных ракет. В связи с рядом характерных проблем технического и технологического характера эти проекты не сказались на перевооружении армий. По этой причине современные китайские комплексы DF-21F, DF-21G и DF-26 являются уникальными и единственными в своем роде. Прямые аналоги такого оружия у третьих стран отсутствуют.
БРСД DF-26 на параде
За счет использования баллистического принципа стрельбы новые китайские ПКР показывают высокую дальность полета и минимальное подлетное время. Таким образом, это оружие способно атаковать назначенные цели в сокращенные сроки и на большом удалении от берега. Применение баллистической ракеты в качестве ПКР связано с некоторыми трудностями технического характера, но китайская промышленность, по всей видимости, справилась с ними.
Ракетные комплексы с подобными возможностями представляют большую опасность для корабельных групп вероятного противника. Используя новые ракеты с разными характеристиками, НОАК может создать эшелонированную оборону, прикрывающую все побережье и способную поражать цели на большом удалении. Комплексы DF-21D/G и DF-26 можно дополнять ПКР других классов. В результате крупный район, включающий несколько морей и часть Тихого океана, оказывается под контролем ракетчиков на берегу. Нетрудно представить, как это может повлиять на боеспособность военно-морских сил вероятного противника.
Очевидно, что противокорабельные ракеты новых типов создавались в качестве средства борьбы с авианосными ударными группами США. Вашингтон и Пекин претендуют на лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и военно-морские силы оказываются одним из важнейших аргументов в этом споре. Наличие ракет DF-21D или DF-26 позволяет Китаю, как минимум, затруднить работу ВМС США в прибрежных районах и ближней морской зоне. Кроме того, дальность новых ракет почти полностью исключает эффективную работу палубной авиации, а также усложняет применение крылатых ракет.
Американский флот располагает противоракетами, способными бороться с баллистическими ракетами противника. Однако в составе китайских ПКР используются маневрирующие боевые блоки с самонаведением, что резко усложняет их перехват. Справятся ли штатные противоракеты с такой угрозой в условиях реального конфликта – большой вопрос. Так или иначе, даже наличие средств противоракетной обороны не гарантирует полную защиту, хотя и позволяет сократить риски.
Погоня за лидерством в регионе вполне способна привести к началу настоящей гонки вооружений. Похоже, что в одном из секторов она уже стартовала. Китайская сторона предусмотрительно создала принципиально новое оружие для борьбы с кораблями противника, а американской теперь предстоит искать способы защиты от него. Некоторые решения этой проблемы уже существуют, но их реальная эффективность пока остается предметом споров. В такой ситуации нельзя не признать, что Китай, первым в мире приняв на вооружение баллистическую противокорабельную ракету, поставил перед вероятным противником крайне сложные вопросы.
По материалам сайтов:
https://missilethreat.csis.org/
http://fas.org/
https://globalsecurity.org/
http://english.chinamil.com.cn/
http://janes.com/
http://sinodefence.com/
http://rbase.new-factoria.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Globalsecurity.org, Voanews.com