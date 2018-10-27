Европейские ценности фрегата FREMM

«Горизонт» — это пример возможностей европейского ВПК, если там решат «поиграть мускулами» всерьез. Избыточно мощный и дорогой корабль для мирного времени

Вторая по численности в мире серия надводных боевых кораблей с водоизмещением свыше 5 тыс. тонн. К настоящему времени в строй успело вступить 14 единиц; заложены и достраиваются еще пять. К началу следующего десятилетия их количество обещает достигнуть 20.Успевший быть похороненным и отпетым усилиями отечественных СМИ европейский ВПК оказался живее всех живых. Строительство кораблей по программе FREMM происходит на фоне постепенного и непрерывного усиления европейских флотов, который едва ли можно объяснить всплеском милитаризма или подготовкой к большой войне. Появление таких проектов, как FREMM, всего лишь следствие развитой экономики, при которой даже минимальных затрат на оборону (в пределах 2% от ВВП этих стран) достаточно для полного обновления состава их ВМС. Наблюдаемой ситуации немало способствуют и технологии нашего времени, благодаря которым фрегат приобретает значение корабля 1 ранга. Его присутствие может ощущаться на всем театре военных действий. Пару десятилетий назад для установки вооружения с подобными характеристиками требовался корабль с вдвое большим водоизмещением.По ряду аспектов FREMM — это шаг назад по сравнению с предыдущим европейским проектом CNGF, в рамках которого было построено 4 фрегата «Горизонт» — по паре для ВМС Франции и Италии. Объективно говоря, это лучшие корабли для решения задач ПВО из когда-либо созданных в истории военного флота.Нынешний FREMM — другой.Сокращенные возможности ПВО и минимальный состав ударного вооружения (на половине фрегатов оно отсутствует вовсе) указывают на отсутствие намерений ведения полномасштабных военных действий. FREMM (Frégate multi-mission) — это патрульные корабли дальней морской зоны, ориентированные на участие в конфликтах низкой интенсивности, операциях «полицейского» и гуманитарного характера. Данный вывод подчёркивают приоритеты их конструкции, при которых значительные объемы корпуса и надстройки отведены под размещение жесткокорпусных быстроходных лодок и вертолетов.Определенную роль играют финансовые ограничения, которыми вызвано сокращение боекомплекта и прочие компромиссы конструкции. Сам разношёрстый состав серии фрегатов, которые строятся в четырёх модификациях (ПВО/ПЛО/многоцелевой/многоцелевой ударный), объясняется не популярной концепций «модульности», а более прозаической причиной — стремлением удержать стоимость единиц в пределах 600-700 млн. евро. Каждый фрегат оснащается лишь частью из доступного оборудования. Выбор предназначенных к установке средств определяется его «назначением».Конструктивная недогруженность и «зарезервированные объёмы» в той или иной мере свойственны большинству современных кораблей. Однако в случае FREMM экономия стала приоритетным направлением всего проекта.Конечно, не ракетные крейсеры и не дредноуты. Но обольщаться не стоит. Как было отмечено, современные технологии позволяют больше, чем может показаться на первый взгляд.Французские фрегаты (подкласс «Аквитания») штатно оснащены РЛС «Геракл», обладающей инструментальной дальностью обнаружения 250 км, с возможностью сопровождения до 400 целей. Тот же самый многофункциональный радиолокационный комплекс обеспечивает управление зенитными ракетами на маршевом участке траектории. Какого-либо дополнительного радара подсветки не требуется — фрегаты FREMM вооружены ракетами семейства «Астер» с активными головками наведения.Итальянские фрегаты (подкласс «Бергамини») оснащены более совершенным радаром «Кронос» с активной фазированной антенной.Помимо основного многофункционального РЛК, европейские фрегаты оснащаются дополнительным 2D радаром сантиметрового диапазона для обнаружения малоразмерных надводных и низколетящих целей. Французы — «Терма Скантер» высокого разрешения. Итальянцы — «Леонардо SPS-732», излучающим слабые импульсы в широком диапазоне частот, «красный шум» для затруднения обнаружения его работы. В отличие от средств РТР противника, которые не обращают внимания на слишком слабые сигналы или принимают их за радиопомехи, процессор «Леонардо SPS-732» постепенно накапливает данные и по теории вероятности определяет положение цели.Дальность полета зенитных ракет Aster-30, согласно представленным данным, оставляет 100+ км. Однако шесть из восьми французских фрегатов (в «бюджетном» ПЛО варианте) не могут похвастаться данной возможностью. Их вооружение включает только Aster-15. Ракеты этого типа за счет отсутствия стартовой ступени и сокращенной «мёртвой зоны» идеальны для ближнего перехвата. Но имеют ограниченную дальность полета (всего 30 км).Из других примечательных возможностей и «хай-тек» новинок в активе у фрегатов FREMM:— крылатые ракеты SCALP-Naval — европейский аналог «Калибров» и «Томагавков» с меньшей стартовой массой (1400 кг), технологией «стелс» и дальностью полёта 1000 км. В реальности КРМБ были установлены только на французских кораблях (16 УВП). Итальянцы ограничились зарезервированным пространством под вертикальные пусковые установки;— корректируемые артиллерийские снаряды VULKANO калибра 127 мм с заявленной дальностью стрельбы 120 км. Только для итальянских «многоцелевых» фрегатов;— два гидролокатора — подкильный и буксируемый, с низкочастотной антенной. Итальянцы оснащены дополнительной ГАС для обнаружения мин;— только на итальянских фрегатах — противолодочный ракетный комплекс MILAS, довольно редкое явление для европейских кораблей;— французы также не остались в долгу — в штатное оснащение фрегатов включена всеракурсная система «Артемис» для наблюдения за обстановкой в ИК-диапазоне в условиях любой видимости и любое время суток.Список различий состава вооружения французских и итальянских FREMM может занять не одну страницу, а латинские аббревиатуры и цифры вызовут скуку даже у специалиста. Данный материал не претендует на роль технического отчета. Цель его в том, чтобы у читателей сложилось свое мнение по поводу этих неоднозначных кораблей.Строго говоря, фрегаты «Аквитания» и «Бергамини»-- это два разных проекта, использующие схожий по очертаниям корпус и некоторые технические решения (к примеру, УВП типа SYLVER). Их роднит общность характеристик и стоящих перед ними задач. Идеальная совместимость для действий в составе одного оперативного соединения.Каждая из стран стремится поддержать отечественных производителей. Отсюда национальный колорит в «начинке» каждого фрегата. От противокорабельных ракет собственного производства (французы — традиционный «Экзосет», итальянцы — «Отомат») до палубных устройств принудительной посадки, швартовки и перемещения вертолетов. В отличие от французов, использующих собственную систему Samahé, итальянцы выбрали американскую TC-ASISТ.Несмотря на все братания европейских народов, окруженные сетью обмена данными по стандарту НАТО Link-21 корабли Франции и Италии сохраняют независимость в таких критических областях, как процесс управления и принятие решений. Фрегаты каждой страны оснащены БИУС собственного образца. Французская система носит название SETIS. У итальянцев — «Афина».Уже не говоря о таких «мелочах», как шифрованные каналы связи. К примеру, в оснащение французских FREMMов входит аппаратура связи через военные спутники серии «Сиракуз».Имеются различия в силовой установке. Оба подкласса фрегатов используют современную комбинированную дизель-электрическую трансмиссию с возможностью подключения газовой турбины полного хода. При этом итальянский проект подразумевает возможность одновременной работы гребных электромоторов и ГТД, работающего на оба вала. За счет этого итальянские FREMM имеют незначительное преимущество в скорости полного хода (30 против 27 уз.). Также либо за счет лучшей эффективности ГЭУ, либо за счет увеличенного запаса топлива у итальянцев наблюдается преимущество в дальности плавания экономическим ходом.В качестве силовой установки экономичного хода французы выбрали немецкие дизели MTU, итальянцы — собственные «Изотта-Фраскини». Для движения полным ходом на всех фрегатах установлена итальянская газовая турбина Avio LM2500, лицензионная копия «Дженерал Электрик». Кроме того, все фрегаты оснащены вспомогательным подруливающим устройством в носовой части корпуса.Исходя из «табличных» характеристик, среди построенных к настоящему времени кораблей класса FREMM наиболее привлекательным выглядит итальянский многоцелевой вариант «Карло Бергамини». Здесь и дальнобойные зенитные ракеты, и радиолокатор с АФАР, и пара артсистем калибров 127 и 76 мм, и даже ангар, рассчитанный на два вертолета.Что касается отсутствия крылатых ракет, то полтора десятка КРБД ничего не решают в любом конфликте. Эквивалент — вылет пары звеньев тактической авиации. Гораздо важнее способность «Бергамини» обеспечивать зональное ПВО/ПРО морских соединений, именно в этом цель существования корабля в 6700 тонн.Французы также не сидят сложа руки. В 2016 году на верфи в Лорьяне был заложен «Эльзас», отличия которого от базового FREMM оказались столь велики, что он был классифицирован как новый тип FREDA («фрегат ПВО»). Среди главных отличий — перекомпоновка носовой части фрегата с установкой 32 ракетных шахт SYLVER в «тактическом» варианте (вместо 16 «коротких» шахт для ЗУР самообороны и 16 «длинных» шахт для КР на базовом FREMM). В качестве боекомплекта — любая комбинация ЗУР семейства «Астер» для обеспечения противовоздушной обороны в ближней и дальней зонах. Для сохранения стоимости корабля на приемлемом уровне конструкторам пришлось пожертвовать буксируемой антенной.Помимо четырёх базовых, у FREMM существует пара экспортных модификаций — «Тахия Миср» для военно-морских сил Египта и «Мохаммед VI» для ВМС Марокко. Впрочем, говорить там особо не о чем: экспортные фрегаты отличаются от французских демонтированными шахтами КРМБ. Но заказчик доволен — там даже такие корабли сойдут за флагманы.Определенный интерес к проекту проявляют американцы, рассматривающие FREMM в качестве основы для своих перспективных фрегатов FFG(X). Для тех, кто не в курсе: США и Италия связаны невидимыми, но прочными связями в области военного кораблестроения. К примеру, верфь в Висконсине, на которой массово строятся корабли прибрежной зоны LCS, входит в состав итальянской «Финкантиери Групп» — той самой, которая создавала FREMM.Больше всего мне бы не хотелось сейчас увидеть комментарии в виде «французы и итальянцы молодцы, семь футов под килем». В отличие от любой новости про обновление американского флота, известия об усилении морской мощи европейцев не вызывает того ажиотажа, желания всевозможных проклятий и обвинений в милитаризме.Уважаемые господа, давайте будем логичными до конца. Мы говорим о флотах стран НАТО, которые непрерывно совершают провокационные акты и участвуют в создании угроз в отношении России и наших союзников. От регулярных походов в Черное море до нанесения ракетных ударов по территории Сирии. Существование армады FREMM прямо противоречит нашим интересам. Это — противник. И очень скверно, что он превосходит нас по количеству и качеству боевых единиц.Что касается чисто технической стороны вопроса, то FREMM — очередной пример того, что современные корабли рассчитаны лишь на одиночные выстрелы и противодействие точечным атакам. К серьезному противостоянию на море они не готовы.