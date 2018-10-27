Грядёт возрождение неохалифата джихадистов? Часть 1

Боевики "ИГ" перед казнью захваченных заложников

Карта зон активности "ИГ" в Сирии и Ираке по состоянию на начало октября 2018 года

Исламисты из "ИГ" ведут религиозную проповедь своих взглядов.

Несмотря на достаточно оптимистичные реляции как представителей российского Министерства обороны, так и американских генералов из Пентагона, ряд имеющихся объективных тенденций позволяет сделать достаточно серьёзный прогноз. Для начала необходимо отметить, что успешные боевые действия обеих коалиций (во главе с Россией и с США) в Сирии и Ираке всё же не устранили глобальную угрозу, исходящую от группировки «Исламское государство Ирака и Сирии» (далее «ИГ», запрещено в РФ).Официально сообщается, что те же США завершили активную фазу широкомасштабных боевых действий в Ираке в апреле 2018 года после окончания зачистки от джихадистов провинции Анбар. С этого момента Вашингтон заявил о том, что меняет свою стратегию участия в борьбе с «ИГ» на территории Ирака и Сирии, практически полностью возлагая всю тяжесть борьбы с этими ультрарадикальными халифатистами на плечи вооружённых сил Ирака и курдских отрядов самообороны.Однако проходит всего полгода и выясняется, что возложенная на местные силы безопасности миссия на добивание «игиловцев» оказалась американским креатурам совершенно не по плечу. В итоге, по данным американской же разведки, радикальные халифатисты опять сумели восстановить свою численность до уровня 25-30 тысяч боевиков, рассредоточенных по отдельным районам Ирака и Сирии. Больше того, «ИГ» даже сейчас снова представляет собой угрозу большую, чем та же иракская «Аль-Кайеда» (запрещена в РФ) на пике своего могущества в 2006-2008 годах.Судя по всему, в текущий период «ИГ» активно восстанавливает численность своих рядов (сильно поредевших за последние месяцы) и постепенно начинает небольшие попытки локальных операций. Больше того, по оценкам некоторых экспертов, в настоящее время сторонники неохалифата изменили свою стратегию и проводят намного более опасную по своим последствиям кампанию восстановления укреплённых зон долгосрочной поддержки, активно собирают финансовые ресурсы, а также восстанавливают почти уничтоженную командно-координационную сеть своих ячеек на территории Ирака и Сирии.Фактически складывается ощущение, что на некоторых, пока не контролируемых «ИГ» и замирённых территориях в течение ближайших месяцев может произойти серия военных мятежей, в результате которых «местные силы безопасности», сформированные из представителей различных радикальных групп, могут перейти на сторону неохалифатистов, а морально не очень стойкие правительственные подразделения, лишённые помощи со стороны сил России и США, просто будут вытеснены в районы с устойчивой поддержкой населения.Как уже отмечалось, ряд фактов свидетельствует о лихорадочных попытках ультрарадикальных халифатистов найти новые источники доходов и восстановить командный контроль над остающимися под их властью разрозненными анклавами.По некоторым оценкам, лидерам «Исламского государства» удалось вывести с территории Ирака и Сирии порядка 400 млн. долларов и в значительной степени реинвестировать их в легальные варианты бизнеса или вложить в недвижимость, преимущественно в странах Передней Азии.В эту оценку не включена точно неизвестная и поэтому сложно поддающаяся исчислению большая сумма денежных средств, полученная халифатистами от таких видов преступной деятельности, как вымогательства, контрабанда, грабежи, работорговля и т.п.Продемонстрируем это несколькими фактами. Так, например, даже сирийская исламистская группировка «Хайят ат-Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) обвинила «с фактами в руках» «игиловцев», находящихся в северных районах Сирии, в захвате множества заложников не только из числа курдов, алавитов, христиан и т.п. этнических и религиозных меньшинств, но и из числа «вполне ортодоксальных суннитов», освобождение каждого из которых стоило десятки тысяч долларов.Также в течение 2018 года международными коалиционными силами во главе с США, по их заявлениям, были осуществлены неоднократные перехваты партий наркотиков, принадлежавших «ИГ». Партии планировалось реализовывать в освобождённых от халифатистов районах Сирии и Ирака, а также экспортировать в соседние государства.Кроме этого, есть факты выявления множества фирм, владельцы которых, сами не являювшиеся активными джихадистами, были связаны с «ИГ» или вообще открывали свои фирмы и получали оборотный капитал напрямую от неохалифатистов. Среди таковых видов бизнеса можно указать на авторемонтные мастерские, салоны по продаже автомобилей (преимущественно подержанных), магазины по продаже электротоваров и бытовой техники (особенно б/у), аптеки, фирмы по производству химических удобрений и подпольные валютные биржи.Есть даже данные о том, что в последние несколько месяцев небольшие группы боевиков из числа сторонников неохалифата совершили некоторое число весьма дерзких рейдов на медицинские центры, в результате которых было похищено значительное число медикаментов и наркосодержащих лекарств (в основном это происходило в районах, контролируемых курдскими подразделениями). Похищенные медикаменты могут быть использованы джихадистами как для продажи с целью получения средств, так и для лечения собственных бойцов в готовящихся операциях.Говоря о возможном восстановлении «ИГ», нельзя не сказать об их попытках восстановить свой контроль над остатками разрозненных подразделений «армии халифата» и усилить своё влияния на население пока ещё контролируемых районов. Успехи, с одной стороны, коалиции, возглавляемой Россией, а с другой стороны — коалицией, возглавляемой США, привели к тому, что остатки довольно значительного числа подразделений ультрарадикальных неохалифатистов прекратили открытую вооружённую борьбу и перешли на подпольное положение, как бы вернувшись к мирной жизни.Однако не стоит думать, что в результате этого под контролем центрального руководства «ИГ» остаётся только примерно 10-12 тысяч боевиков. Известно, что повсеместно на территориях Ирака и Сирии «игиловцы» укрепляют внутреннее взаимодействие, а верховный руководитель этого террористического объединения Абу Бакр аль-Багдади выпустил ещё 22 августа 2018 года аудиопризыв к своим последователям активнее объединяться и «сплотить ряды», усилив внутреннее взаимодействие и координацию между отдельными анклавами.Кроме того, известно, что ещё с марта-апреля текущего года лидеры неохалифата поменяли стратегию, направив внимание своих «полевых командиров» на формирование «спящих» ячеек «ИГ» на тех территориях, с которых джихадисты должны были отступить под натиском антитеррористических сил Западной и Восточной коалиций.Проиллюстрируем этот тезис нижеследующими фактами. Так, ещё 20 июля 2018 года руководство «ИГ» объявило об образовании двух новых «вилайетов» — по одному на территории Ирака и Сирии, являющихся, по оценке некоторых экспертов, штабами оперативного уровня, ответственными как за локальные боевые операции, так и имеющие ряд управленческо-бюрократических функций.Уточним, что исламистское квазигосударство ещё сохраняет приблизительно равные силы в каждой из рассматриваемых стран: по оценкам Пентагона, на конец августа — начало сентября 2018 года на территории Сирии действуют примерно 12-14 тысяч боевиков «ИГ», а на территории Ирака – примерно 15-17 тысяч боевиков из числа сторонников этой организации.Пропагандистская и вербовочная кампании, ведущиеся ультрарадикальными халифатистами, имеют вполне чёткие черты наличия единого информационного центра, координирующего усилия отдельных подразделений экстремистов в этой сфере.Стоит отметить, что, несмотря на попытки сил обеих коалиций, действующих в Сирии и в Ираке, выявить и нейтрализовать командно-координационные центры «игиловцев», пока эти усилия не дали ощутимого результата, хотя и явно замедлили восстановление единой организационной структуры этой террористической группировки.Кроме того, необходимо отметить крайне широкую сеть международного взаимодействия «ИГ» («ДАИШ») со своими филиалами и просто примкнувшими «отделениями» по всему миру. Так, только активные боевые действия их сторонники проводят в Афганистане, Пакистане, Нигерии, Сомали, Египте и на Филиппинах, не говоря про фактор наличия небольших «спящих» террористических ячеек, рассеянных по ещё большему числу государств.(Продолжение анализа возможностей возрождения «ИГ» в ближайшее время читайте во второй части.)