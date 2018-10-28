Грядёт возрождение неохалифата джихадистов? Часть 2

Боевики "ИГ" демонстрируют весь ассортимент символов исламского джихадизма — поднятый вверх палец как символ "единобожия", открытый Коран вместе с автоматами и саблей

Карта боевой активности "ИГ" в Ираке и Сирии по состоянию на начало октября 2018 года

Экстремистский интернационал "ИГ": сирийский араб, афганский пуштун, выходец из Европы и, вероятно, сомалиец или йеменец

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Как мы уже отмечали, в последнее время ультрарадикальные халифатисты ведут кампанию по восстановлению и усилению своего влияния и контроля над рядом районов, а также активно пытаются вновь привлечь на свою сторону население некоторых освобождённых территорий.В настоящее время «ИГ» («ДАИШ», запрещено в РФ) сохраняет в Ираке под своим прямым контролем несколько районов. Во-первых, это достаточно небольшая территория к северу от города Байджи, также несколько анклавов к югу от Киркука, а также территория вокруг озера Хамрин в бассейне р. Диялы. На этих землях боевики-неохалифатисты достаточно свободно себя чувствуют в ночное время (днём вступает в дело фактор господства американской авиации), нередко предпринимая ночные атаки с целью расширения подконтрольных территорий, но есть случаи передвижения их групп даже днём.Множество мелких нападений (от убийств представителей местной власти до ночных нападений на дома настроенных наиболее лояльно к правительству граждан) привели к тому, что система багдадской администрации в деревнях провинций Дияла и Киркук фактически рухнула.Кроме того, отдельно стоит сказать об очень серьёзной концентрации боевиков «ИГ» в горах Хамрина, где, вероятно, находится руководство этого террористического объединения. Иракские силы безопасности часто фиксируют передвижение в этом районе высокопоставленных «эмиров», но на проведение широкомасштабной операции против джихадистов у них, по их заявлениям, не хватает сил.Отдельно стоит отметить активизацию в последнюю пару лет действий «ИГ» в районе Багдада и в Центральном Ираке, чего не было уже достаточно давно. Без сомнений, произошло частичное восстановление структуры этой террористической организации в районах, дававших ей наибольшую поддержку среди иракских арабов-суннитов в 2006-2008 годах. Правда, о возрождении возможностей «ИГ» уровня 2011-2013 годов пока, конечно, говорить применительно к этому региону нельзя.Кроме того, некоторая часть ультрарадикальных халифатистов имеет зоны контроля у границ с Ираном, с которых совершают нападения как против проамериканской администрации и армии Ирака, которую они считают «предателями дела ислама», так и против подразделений Ирана, которые являются, по мнению неохалифатистов, «злостными еретиками».Базой для формирования данного анклава «ИГ» стали остатки разгромленной курдской салафитской джихадистской группировки «Ансар аль-ислам» (которая присягнула «Исламскому халифату» в 2014 году, но до сих пор остаётся обособленной структурой).Несмотря на полный разгром на всех фронтах, в первую очередь благодаря силе российских ВКС, остатки подразделений «ИГ» всё ещё сохраняют на территории Сирии несколько районов под своим контролем. Так, самой крупной территорией в руках неохалифатистов остаётся район протяжённостью в несколько десятков километров вдоль русла р. Ефрат, на востоке страны, от Абу Кемаля до Дейр-эз-Зора. Здесь против сил «ДАИШ» действуют преимущественно курдские подразделения и ВВС США.Также под контролем «ИГ» остаётся район Сирийской пустыни к юго-востоку от Дамаска, куда отошла часть джихадистов из пригородов сирийской столицы и из зоны, прилегающей к Голанским высотам. Против этого анклава действуют силы российско-иранско-сирийской коалиции.Также есть отдельные подразделения «ИГ» в северных районах страны, где они «работают» в плотной связке со структурами «Аль-Каиды» (запрещена в России) в зоне Идлиба.Кроме того, до сих пор небольшие отряды (остатки разгромленных группировок халифатистов) ведут партизанские действия против коалиционных сил во главе с Россией в районе Эль-Кунейтры и против коалиционных сил во главе с США в районе Ар-Ракки.Есть серьёзные основания предполагать ускорение темпов восстановления сил «ИГ» в Ираке по следующим причинам.Ранее, до осени 2017 года, борьба против неохалифатистов была приоритетной задачей иракской администрации. Однако после референдума о независимости в Иракском Курдистане в октябре 2017 года происходит военный ответ на него со стороны иракского режима. В итоге уже год в этом регионе продолжается вооружённая конфронтация между курдскими и иракскими силами, благодаря чему операции против «ДАИШ» практически не проводятся, что привело к образованию мощного анклава джихадистов к югу от Киркука.Весьма спорные парламентские выборы, прошедшие в Ираке в мае 2018 года, а также резкий рост протестного и повстанческого движения на юге страны ставят под сомнение способность проамериканской администрации Ирака справиться с «ИГ» своими силами (так, в частности, наиболее сильные антитеррористические подразделения иракской армии были переброшены на юг страны, где они действуют против шиитских повстанцев, вероятно провоцируемых и поддерживаемых Ираном).Тегеран в это время проводит активные действия по усилению своего влияния в Ираке через иракских шиитов, составляющих большинство населения юга страны. На фоне политики свёртывания поддержки иракской армии со стороны Вашингтона, а также отвода остатков американских соединений из Ирака это может привести к смене правительства в Багдаде и к требованию вывода американских сил с территории данной страны вообще – при одновременном вхождении Ирака (по крайней мере его южной части) в союз с Ираном, а то и вообще в его состав.Если это произойдёт в Ираке, то в случае ухода России и США из Сирии на фоне победных реляций и при текущем положении дел можно ожидать очень быстрого возрождения «ИГ» почти на всех, ранее контролировавшихся этой террористической группировкой территориях, причём в более угрожающей форме, чем квазихалифат образца 2014 года.Наиболее точной биологической аналогией этого процесса можно назвать борьбу людей с вирусами – в случае, если болезнь не долечить, заболевание часто возвращается, причём в ещё более опасной форме.