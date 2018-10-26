Трамп ввёл санкции за поддержку "Хизбаллы". А где санкции за "ан-Нусру" и ИГ?
В Белом доме сообщили о том, что президентом США подписан пакет документов о новой порции санкций. В документах говорится о том, что санкции вводятся в отношении любого лица (физического и юридического), а равно и правительственных структур, которые поддерживают движение «Хизбалла».
По мнению Трампа, подписанный закон (а пакет имеет такой статус) позволит «ещё больше изолировать «Хизбаллу», а также нанести удар по всем тем структурам, которые её поддерживают». В частности, закон, подписанный американским президентом, позволяет вводить экономические санкции против тех, кто осуществляет финансирование «Хизбаллы», поставки материально-технического плана в её адрес.
К таким новостям из Вашингтона с воодушевлением отнеслись в Израиле. Отмечается, что США «последовательно выступают за борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке».
Хотя именно «последовательность» и вызывает вопросы, так как в понимании любого нормального человека последовательностью точно не является. Ведь в США появляется закон против спонсоров «Хизбаллы», но нет закона против спонсоров, например, «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ), с лёгкостью меняющей флаги и названия, но не меняющей террористической сути. Особенно удивляет отсутствие санкций в отношении спонсоров той же «ан-Нусры» со стороны США по той причине, что эта группировка признана террористической членами Организации Объединённых Наций.
Вашингтон это нисколько не смущает, а потому террористы «ан-Нусры» и ряда других крупных террористических организаций (к примеру, ИГ*) продолжают получать финансирование извне. Счета не замораживаются, трансграничные материальные поставки не перекрываются.
На подписанный закон Трампа отреагировали в Ливане, где считают, что санкции могут нанести удар по их стране, так как лидеры «Хизбаллы» находятся именно там, и как утверждает Израиль, готовят «козни» против израильских военных.
По мнению Трампа, подписанный закон (а пакет имеет такой статус) позволит «ещё больше изолировать «Хизбаллу», а также нанести удар по всем тем структурам, которые её поддерживают». В частности, закон, подписанный американским президентом, позволяет вводить экономические санкции против тех, кто осуществляет финансирование «Хизбаллы», поставки материально-технического плана в её адрес.
К таким новостям из Вашингтона с воодушевлением отнеслись в Израиле. Отмечается, что США «последовательно выступают за борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке».
Хотя именно «последовательность» и вызывает вопросы, так как в понимании любого нормального человека последовательностью точно не является. Ведь в США появляется закон против спонсоров «Хизбаллы», но нет закона против спонсоров, например, «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ), с лёгкостью меняющей флаги и названия, но не меняющей террористической сути. Особенно удивляет отсутствие санкций в отношении спонсоров той же «ан-Нусры» со стороны США по той причине, что эта группировка признана террористической членами Организации Объединённых Наций.
Вашингтон это нисколько не смущает, а потому террористы «ан-Нусры» и ряда других крупных террористических организаций (к примеру, ИГ*) продолжают получать финансирование извне. Счета не замораживаются, трансграничные материальные поставки не перекрываются.
На подписанный закон Трампа отреагировали в Ливане, где считают, что санкции могут нанести удар по их стране, так как лидеры «Хизбаллы» находятся именно там, и как утверждает Израиль, готовят «козни» против израильских военных.
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