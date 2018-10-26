Украинский политик: Они "бадяжат" газ из РФ и имеют сверхприбыль, а нам лгут
На Украине нашёлся политик, который объяснил населению страны реальную ситуацию с поставками газа. Этим политиком является представляющий политическую платформу «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак. В эфире телеканала NewsOne Спивак заявил, верховные власти постоянно лгут украинцам, заявляя, что страна «слезла с российской газовой иглы».
Спивак сообщил вполне очевидные вещи, но, как выясняется, для Украины это оказалось «новостью»:
Политик отметил, что власти постоянно используют риторику о якобы отказе от российского газа, но на самом деле лишь вкладываются в экономику Европы, получая российское голубое топливо по чрезмерно завышенным ценам. Это настоящая афера, как считает Спивак, и дальнейшее повышение цен на газ для населения выгодно «Нафтогазу», хотя объявляется как необходимость в связи с давлением со стороны МВФ.
Спивак:
Напомним, что МВФ потребовал от Украины повышения тарифов на голубое топливо для населения и промышленности, обещая после выполнения этого и других условий кредит на общую сумму в 8 млрд долларов. Порошенко представил это как очередную «перемогу», хотя вполне понятно, что доведение тарифов на газ до так называемого среднеевропейского уровня добьёт украинскую промышленность, сделав неконкурентоспособными производимые ей товары даже внутри страны. Ведь, например, в соседней Белоруссии стоимость энергоносителей существенно (часто и в разы) меньше.
Для справки: в 1992 году Украина добывала почти 21 млрд кубов газа в год. Эта планка удерживалась до 2013 года. За годы "незалежности" Украина установила антирекорд потребления. Если в том же 1992 году Украина потребляла примерно 114 млрд кубометров голубого топлива, то теперь (опираясь на слова того же Спивака) - лишь 17 млрд кубометров. Падение в 6,7 раза! Это красноречивое свидетельство того, в каком состоянии находится промышленность "европейской" Украины в сравнении с тем, что было в УССР.
Спивак сообщил вполне очевидные вещи, но, как выясняется, для Украины это оказалось «новостью»:
То, что мы слезли с «российской газовой иглы» - миф. Украинские власти и не собирались этого делать. Теперь мы закупаем тот же российский газ в Европе реверсным путём. И это притом, что Украина сама добывает немалые объёмы газа – до 19,5 млрд кубометров газа при потреблении в 17 млрд кубометров.
Политик отметил, что власти постоянно используют риторику о якобы отказе от российского газа, но на самом деле лишь вкладываются в экономику Европы, получая российское голубое топливо по чрезмерно завышенным ценам. Это настоящая афера, как считает Спивак, и дальнейшее повышение цен на газ для населения выгодно «Нафтогазу», хотя объявляется как необходимость в связи с давлением со стороны МВФ.
Спивак:
Мы уже переплачивает в 6-8 раз за газ! Они берут украинский газ, российский газ, «бадяжат» его и получают сверхприбыль.
Напомним, что МВФ потребовал от Украины повышения тарифов на голубое топливо для населения и промышленности, обещая после выполнения этого и других условий кредит на общую сумму в 8 млрд долларов. Порошенко представил это как очередную «перемогу», хотя вполне понятно, что доведение тарифов на газ до так называемого среднеевропейского уровня добьёт украинскую промышленность, сделав неконкурентоспособными производимые ей товары даже внутри страны. Ведь, например, в соседней Белоруссии стоимость энергоносителей существенно (часто и в разы) меньше.
Для справки: в 1992 году Украина добывала почти 21 млрд кубов газа в год. Эта планка удерживалась до 2013 года. За годы "незалежности" Украина установила антирекорд потребления. Если в том же 1992 году Украина потребляла примерно 114 млрд кубометров голубого топлива, то теперь (опираясь на слова того же Спивака) - лишь 17 млрд кубометров. Падение в 6,7 раза! Это красноречивое свидетельство того, в каком состоянии находится промышленность "европейской" Украины в сравнении с тем, что было в УССР.
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