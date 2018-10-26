Украинский политик: Они "бадяжат" газ из РФ и имеют сверхприбыль, а нам лгут

То, что мы слезли с «российской газовой иглы» - миф. Украинские власти и не собирались этого делать. Теперь мы закупаем тот же российский газ в Европе реверсным путём. И это притом, что Украина сама добывает немалые объёмы газа – до 19,5 млрд кубометров газа при потреблении в 17 млрд кубометров.

Мы уже переплачивает в 6-8 раз за газ! Они берут украинский газ, российский газ, «бадяжат» его и получают сверхприбыль.