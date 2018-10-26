Сотни американских солдат сгоняют к границе с Мексикой. Через "Твиттер"
В связи с незаконными пересечениями границ США тысячами мигрантов из латиноамериканских стран американский президент Дональд Трамп в минувший четверг выступил с заявлением о предотвращения подобного движения путём привлечения военных на границу с Мексикой.
Массовые движения колонн мигрантов к государственной границе между США и Мексикой вызваны экономическим кризисом тех стран, откуда бегут люди. На сегодняшний день тысячи людей пытаются добраться до американской границы с территории Гондураса, поражённого длительным экономическим кризисом.
Подобную ситуацию, сложившуюся на границе, Трамп назвал «чрезвычайной». Ранее глава Соединённых Штатов заявил, что тем странам, которые будут неспособны остановить массовые движения мигрантов, будет сокращена финансовая помощь со стороны Белого Дома. Кроме того, действующее законодательство, связанное с миграцией и охраной государственных границ, по мнению Трампа, требует изменений. В связи с этим, на своей страничке в Twitter американский лидер обратился за помощью к военным. В США, как выясняется, военными можно командовать и через соцсети.
В ближайшее время предполагается подписание главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом указа, согласно которому на американо-мексиканскую границу будет отправлено 800 военных. Как сообщается, в их обязанности будет входить оказание «логистической помощи», в том числе возведение палаток и построение заборов.
Ещё на прошлой неделе Трамп пригрозил Мексике. В в случае её неспособности остановить движение тысяч мигрантов к американской границе, он пообещал использовать военный контингент на юге США. Собирается ли военный контингент применить оружие против пеших мигрантов из Гондураса?
Массовые движения колонн мигрантов к государственной границе между США и Мексикой вызваны экономическим кризисом тех стран, откуда бегут люди. На сегодняшний день тысячи людей пытаются добраться до американской границы с территории Гондураса, поражённого длительным экономическим кризисом.
Подобную ситуацию, сложившуюся на границе, Трамп назвал «чрезвычайной». Ранее глава Соединённых Штатов заявил, что тем странам, которые будут неспособны остановить массовые движения мигрантов, будет сокращена финансовая помощь со стороны Белого Дома. Кроме того, действующее законодательство, связанное с миграцией и охраной государственных границ, по мнению Трампа, требует изменений. В связи с этим, на своей страничке в Twitter американский лидер обратился за помощью к военным. В США, как выясняется, военными можно командовать и через соцсети.
В ближайшее время предполагается подписание главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом указа, согласно которому на американо-мексиканскую границу будет отправлено 800 военных. Как сообщается, в их обязанности будет входить оказание «логистической помощи», в том числе возведение палаток и построение заборов.
Ещё на прошлой неделе Трамп пригрозил Мексике. В в случае её неспособности остановить движение тысяч мигрантов к американской границе, он пообещал использовать военный контингент на юге США. Собирается ли военный контингент применить оружие против пеших мигрантов из Гондураса?
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/USarmy