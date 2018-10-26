В США очередная проблема с F-35. Полёты десятков истребителей приостановлены

В дополнение к ранее выявленной неисправной трубке подачи топлива анализ выявил две дополнительные трубки подачи топлива, которые также требуют проверки. На некоторых самолётах может потребоваться замена этих трубок. Замена может быть осуществлена без снятия двигателя.

Американское совместное бюро по эксплуатации и техническому обслуживанию истребителей F-35 приняло решение о приостановке полётов целого ряда этих самолётов. Речь в первую очередь идёт об F-35 с высоким числом часов налёта. Связано это с обнаружением «проблем технического характера на истребителях первых версий».Пресс-секретарь бюро не сообщает, сколько именно самолётов в ближайшее время не смогут подняться в воздух из-за очередной серии проверок. В американских СМИ тем временем заявлено, что речь идёт как минимум о двух десятках истребителей F-35B.Что именно вызывает вопросы у технической службы?Как выясняется, инспекционной проверке подверглись узлы двигателясамолётов F-35B. В техбюро отмечено, что произведена оценка каналов подачи топлива в двигатель.Из релиза:Следующим этапом, как заявлено, может стать замена каналов подачи топлива и на других версиях F-35 (в том числе F-35А).Напомним, что 11 октября Пентагон объявил, что временно останавливает полёты F-35 из-за проблемы с топливной трубкой. Основанием стала авария F-35B возле Бофорта.В связи с принятым решением о замене топливных каналов F-35 ВВС США возникает вопрос: будет ли осуществляться замена таковых и в ВВС тех стран, которые к настоящему времени уже успели обзавестись американскими самолётами 5-го поколения?