В США установили дату появления в РФ противоспутникового оружия
Неизвестная ракета, сфотографированная в сентябре под «брюхом» перехватчика МиГ-31, скорее всего, является макетом противоспутникового оружия, которое будет принято на вооружение к 2022 году, пишет издание CNBC со ссылкой на свои источники в разведке.
По словам одного из источников, новое российское оружие предназначено для уничтожения американских спутников связи и наблюдения, находящихся на низкой околоземной орбите.
В настоящее время русские проводят тестовые полеты, чтобы выяснить, насколько совместимы самолет и ракета. Испытания начались в сентябре и закончились на этой неделе. Следующий этап тестирования запланирован на 2019 год, рассказал собеседник изданию.
По его данным, во время второго этапа будут проводиться испытательные пуски ракеты. Ожидается, что новое оружие «присоединится к арсеналу Кремля» в 2020 году.
Источник добавил, что концепция кинетического противоспутникового оружия воздушного базирования существует уже давно. Разработками по этой теме кроме русских занимались также китайцы и американцы. При этом он отметил, что немного скептицизма в этом вопросе не помешает: слишком уж большое количество сенсационных сообщений о «новых игрушках Путина» появилось в последнее время, не стоит слепо доверять им.
Ранее американский Центр стратегических и международных исследований в своем докладе «Оценка космических угроз – 2018» разделил противоспутниковое оружие на 4 категории: кинетическое физическое, некинетическое физическое, кибернетическое и электронное. То есть, перехватчики наземного, воздушного и орбитального базирования – это оружие кинетического воздействия, а всё, что связано с направленным потоком энергии – некинетическое.
В докладе утверждается, что Россия сегодня располагает тремя комплексами, которые могут использоваться в качестве противоспутникового оружия. Это A-235 «Нудоль», для перехвата аппаратов на высотах от 50 до 1000 км. Второй – перехватчик воздушного базирования 30П6 «Контакт». И третий – комплекс ПРО нового поколения С-500. Все они способны поражать спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите, но не способны достичь геостационарных целей, полагают эксперты.
По словам одного из источников, новое российское оружие предназначено для уничтожения американских спутников связи и наблюдения, находящихся на низкой околоземной орбите.
В настоящее время русские проводят тестовые полеты, чтобы выяснить, насколько совместимы самолет и ракета. Испытания начались в сентябре и закончились на этой неделе. Следующий этап тестирования запланирован на 2019 год, рассказал собеседник изданию.
По его данным, во время второго этапа будут проводиться испытательные пуски ракеты. Ожидается, что новое оружие «присоединится к арсеналу Кремля» в 2020 году.
Источник добавил, что концепция кинетического противоспутникового оружия воздушного базирования существует уже давно. Разработками по этой теме кроме русских занимались также китайцы и американцы. При этом он отметил, что немного скептицизма в этом вопросе не помешает: слишком уж большое количество сенсационных сообщений о «новых игрушках Путина» появилось в последнее время, не стоит слепо доверять им.
Ранее американский Центр стратегических и международных исследований в своем докладе «Оценка космических угроз – 2018» разделил противоспутниковое оружие на 4 категории: кинетическое физическое, некинетическое физическое, кибернетическое и электронное. То есть, перехватчики наземного, воздушного и орбитального базирования – это оружие кинетического воздействия, а всё, что связано с направленным потоком энергии – некинетическое.
В докладе утверждается, что Россия сегодня располагает тремя комплексами, которые могут использоваться в качестве противоспутникового оружия. Это A-235 «Нудоль», для перехвата аппаратов на высотах от 50 до 1000 км. Второй – перехватчик воздушного базирования 30П6 «Контакт». И третий – комплекс ПРО нового поколения С-500. Все они способны поражать спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите, но не способны достичь геостационарных целей, полагают эксперты.
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