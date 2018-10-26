Самый умелый противник: в США оценили эффективность подводного флота РФ
Российские власти вкладывают значительные средства в производство чрезвычайно эффективных субмарин, поддерживая статус самого умелого противника Соединенных Штатов, приводит Лента.ру слова командующего американскими военно-морскими силами в Европе и Африке Джеймса Фогго.
Адмирал отметил, что Россия провела модернизацию многих старых подлодок, относящихся к проекту «Варшавянка». По его словам, теперь они имеют на борту крылатые ракеты «Калибр» – очень эффективные боевые системы.
При этом Фогго выразил сомнение, что Кремль решится атаковать Европу. Тем не менее, осведомленность о местонахождении русских подлодок имеет большое значение для сдерживания России, поскольку в последнее время они появились в северной части Атлантики, то есть там, где раньше не действовали, пояснил он.
По данным адмирала, ВМФ РФ располагает 40 субмаринами, половина из которых входит в состав Северного флота. Они-то как раз и начали активно действовать в северной части Атлантического океана.
Фогго также призвал европейских союзников не жадничать и инвестировать в передовые разработки, направление на противодействие «российской агрессии».
Ранее США предложили европейским союзникам объединиться в противостоянии российскому подводному флоту путем создания эффективных беспилотных систем. Более подробно об этом Военное обозрение писало в начале недели.
Адмирал отметил, что Россия провела модернизацию многих старых подлодок, относящихся к проекту «Варшавянка». По его словам, теперь они имеют на борту крылатые ракеты «Калибр» – очень эффективные боевые системы.
Из тех мест, где российский флот их задействует, они могут поразить любую из европейских столиц,сказал он.
При этом Фогго выразил сомнение, что Кремль решится атаковать Европу. Тем не менее, осведомленность о местонахождении русских подлодок имеет большое значение для сдерживания России, поскольку в последнее время они появились в северной части Атлантики, то есть там, где раньше не действовали, пояснил он.
По данным адмирала, ВМФ РФ располагает 40 субмаринами, половина из которых входит в состав Северного флота. Они-то как раз и начали активно действовать в северной части Атлантического океана.
Фогго также призвал европейских союзников не жадничать и инвестировать в передовые разработки, направление на противодействие «российской агрессии».
Мы больше не должны принимать как данность возможность (россиян) безнаказанно ходить во всех океанах мира,заключил он.
Ранее США предложили европейским союзникам объединиться в противостоянии российскому подводному флоту путем создания эффективных беспилотных систем. Более подробно об этом Военное обозрение писало в начале недели.
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