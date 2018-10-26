Клуб любителей пятницы. Какие застолья у американских моряков?

Традиция празднования тех или иных событий личным составом в/ч с приглашением членов семей отнюдь не уникальна для Вооружённых сил России. Совместные вечеринки во время праздников – традиция и для армии США. Наиболее популярным видом праздничного совместного времяпрепровождения для американских военнослужащих и членов их семей является празднование Дня благодарения и Рождества. Праздничный «сбор» характерен и для экипажей боевых кораблей ВМС США.В сюжете представлены кадры одной из такой вечеринок, которая проходила среди личного состава эсминца УРО USS Curtis Wilbur (DDG-54). Тот самый эсминец, появление которого у спорных островов в Южно-Китайском море вызвало резкую критику со стороны официального Пекина.Экипаж американского эсминца составляет 337 человек, из которых 23 – офицеры.Так как же празднуют Рождество американские моряки?Официалка на боевом корабле: "Празднуйте, но не забывайте, что демократия в опасности..."Далее уже в неофициальной атмосфере.Цыганочка с выходом по-американски:Розыгрыш подарков для экипажа и членов семей (бурный восторг в связи с обретением PS4):Офицеры с жёнами и не жёнами (тортики и пирожные прилагаются):За столиками:Фото у ёлки:Конкурсная программа:"Офицеры, россияне...", ну или что они там поют...:Для справки: USS Curtis Wilbur стоит на вооружении ВМС США с 1994 года, на борту несёт системы "Иджис", крылатые ракеты "Томагавк", имеет минно-торпедное, противолодочное (RUM-139 ASROC) и другие виды вооружений. Приписан к базе ВМС США в японской Йокосуке.