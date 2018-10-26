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Клуб любителей пятницы. Какие застолья у американских моряков?

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Традиция празднования тех или иных событий личным составом в/ч с приглашением членов семей отнюдь не уникальна для Вооружённых сил России. Совместные вечеринки во время праздников – традиция и для армии США. Наиболее популярным видом праздничного совместного времяпрепровождения для американских военнослужащих и членов их семей является празднование Дня благодарения и Рождества. Праздничный «сбор» характерен и для экипажей боевых кораблей ВМС США.

В сюжете представлены кадры одной из такой вечеринок, которая проходила среди личного состава эсминца УРО USS Curtis Wilbur (DDG-54). Тот самый эсминец, появление которого у спорных островов в Южно-Китайском море вызвало резкую критику со стороны официального Пекина.


Экипаж американского эсминца составляет 337 человек, из которых 23 – офицеры.

Так как же празднуют Рождество американские моряки?

Официалка на боевом корабле: "Празднуйте, но не забывайте, что демократия в опасности..."
Клуб любителей пятницы. Какие застолья у американских моряков?


Далее уже в неофициальной атмосфере.

Цыганочка с выходом по-американски:



Розыгрыш подарков для экипажа и членов семей (бурный восторг в связи с обретением PS4):


Офицеры с жёнами и не жёнами (тортики и пирожные прилагаются):


За столиками:




Фото у ёлки:





Конкурсная программа:


"Офицеры, россияне...", ну или что они там поют...:


Для справки: USS Curtis Wilbur стоит на вооружении ВМС США с 1994 года, на борту несёт системы "Иджис", крылатые ракеты "Томагавк", имеет минно-торпедное, противолодочное (RUM-139 ASROC) и другие виды вооружений. Приписан к базе ВМС США в японской Йокосуке.
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