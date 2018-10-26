Подготовка к инсценировке химической атаки в Идлибе продолжается
Активисты организации «Белые каски» совместно с боевиками перевезли емкости с отравляющими веществами из города Джиср-аш-Шугур в поселение Хирбет Амуд в провинции Идлиб, сообщил ливанский телеканал Аль-Маядин со ссылкой на свой источник.
Какие именно отравляющие вещества были доставлены в Хирбет Амуд и в каком количестве, источник не уточняет.
Около месяца назад замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что в сирийской провинции Идлиб члены псевдогуманитарной организации «Белые каски» совместно с террористами продолжают подготовку постановочных химических атак, совершение которых впоследствии будет приписано правительственным войскам. Он добавил, что у ведомства имеются доказательства.
Напомним, «Белые каски», одним из спонсоров которых является Великобритания, получили известность благодаря видеороликам в Сети, в которых активисты организации спасают из-под завалов мирных жителей. Одновременно с этими кадрами стали появляться и другие: на них видно, что та же самая организация съемкой постановочных фильмов. Российские дипломаты по этому поводу заявили, что деятельность «Белых касок» является частью кампании Запада по дискредитации официального Дамаска и сирийской армии.
Россия снова и снова обращает внимание международного сообщества на действия «Белых касок», чтобы положить конец этим опасным провокациям, приводит слова Вершинина РИА Новости.
По его словам, такие действия, совершаемые по указке Запада, ставят под угрозу перспективы политического урегулирования конфликта в Сирии.
Какие именно отравляющие вещества были доставлены в Хирбет Амуд и в каком количестве, источник не уточняет.
Около месяца назад замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что в сирийской провинции Идлиб члены псевдогуманитарной организации «Белые каски» совместно с террористами продолжают подготовку постановочных химических атак, совершение которых впоследствии будет приписано правительственным войскам. Он добавил, что у ведомства имеются доказательства.
Напомним, «Белые каски», одним из спонсоров которых является Великобритания, получили известность благодаря видеороликам в Сети, в которых активисты организации спасают из-под завалов мирных жителей. Одновременно с этими кадрами стали появляться и другие: на них видно, что та же самая организация съемкой постановочных фильмов. Российские дипломаты по этому поводу заявили, что деятельность «Белых касок» является частью кампании Запада по дискредитации официального Дамаска и сирийской армии.
Россия снова и снова обращает внимание международного сообщества на действия «Белых касок», чтобы положить конец этим опасным провокациям, приводит слова Вершинина РИА Новости.
По его словам, такие действия, совершаемые по указке Запада, ставят под угрозу перспективы политического урегулирования конфликта в Сирии.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com