Горби негодует: Новая гонка вооружений объявлена
Экс-президента СССР явно задело заявление Трампа о том, что США надо выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомним, что ДРСМД подписывался в 1987 году Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом.
Вступил в договор в силу с января 1988, предусматривая ликвидацию Советским Союзом и Соединёнными Штатами наземных пусковых установок ракет с дальностью поражения от 500 км до 5,5 тыс. км.
Трамп заявил, что Россия договор не соблюдает, и направил на переговоры в Москву советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтон. Того принял в Кремле Владимир Путин.
Ранее Михаил Горбачёв заявил, что решение Дональда Трампа о выходе из ДРСМД «не от большого ума». Теперь экс-президент СССР в колонке газеты The New York Times, отличающейся антитрамповской позицией, заявил о том, что новую гонку вооружений после заявлений нынешнего хозяина Белого дома можно считать открытой.
Горбачёв отметил, что в течение 30 лет Москва и Вашингтон шли по пути уменьшений объёмов оружия массового уничтожения, ракет СМД. Но после заявлений Трампа над миром нависла угроза полной бесконтрольности ракетно-ядерных потенциалов.
Горбачёв:
При этом отдельные эксперты полагают, что, подписывая ДРСМД в 1987 году, сам Горбачёв не руководствовался интересами СССР. В тот момент, когда наша страна начала избавляться от ракет с указанными в договоре характеристиками, американцы начали развёртывание таких ракет на своих надводных, подводных и авиационных носителях. Теперь США решили объявить, что договор нарушает РФ, и при этом добавили: соблюдать ДРСМД при отсутствии в нём Китая уже невозможно.
Вступил в договор в силу с января 1988, предусматривая ликвидацию Советским Союзом и Соединёнными Штатами наземных пусковых установок ракет с дальностью поражения от 500 км до 5,5 тыс. км.
Трамп заявил, что Россия договор не соблюдает, и направил на переговоры в Москву советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтон. Того принял в Кремле Владимир Путин.
Ранее Михаил Горбачёв заявил, что решение Дональда Трампа о выходе из ДРСМД «не от большого ума». Теперь экс-президент СССР в колонке газеты The New York Times, отличающейся антитрамповской позицией, заявил о том, что новую гонку вооружений после заявлений нынешнего хозяина Белого дома можно считать открытой.
Горбачёв отметил, что в течение 30 лет Москва и Вашингтон шли по пути уменьшений объёмов оружия массового уничтожения, ракет СМД. Но после заявлений Трампа над миром нависла угроза полной бесконтрольности ракетно-ядерных потенциалов.
Горбачёв:
Была объявлена новая гонка вооружений.
При этом отдельные эксперты полагают, что, подписывая ДРСМД в 1987 году, сам Горбачёв не руководствовался интересами СССР. В тот момент, когда наша страна начала избавляться от ракет с указанными в договоре характеристиками, американцы начали развёртывание таких ракет на своих надводных, подводных и авиационных носителях. Теперь США решили объявить, что договор нарушает РФ, и при этом добавили: соблюдать ДРСМД при отсутствии в нём Китая уже невозможно.
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