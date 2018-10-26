Литовский "Железный волк" больше не датский, он теперь немецкий

Литва в очередной раз передает часть своей армии другому государству. Литовское военное ведомство подписало официальное соглашение о передаче германскому бундесверу моторизированной пехотной бригады "Железный волк" (Gelezinis vilkas), которая теперь входит в состав немецкой дивизии. Об этом пишет "Sputnik Литва".Согласно опубликованным данным соглашение о передаче литовской бригады в состав Бундесвера подписали командующий сухопутными войсками литовской армии Вальдемарас Рупшис и генерал-лейтенант ВС ФРГ Йорг Фолльмер. Личный состав бригады уже приступил к совместной подготовке с немецкими сухопутными войсками.Как заявил Вальдемарас Рупшис передача бригады в состав немецкой дивизии "откроет более широкие перспективы и возможности" подготовки личного состава и подготовит бригаду к действиям с передовыми силами НАТО. Он пояснил, что качественную подготовку литовских военных смогут обеспечить только иностранные войска.Необходимо отметить, что опыт "содержания" своих воинских формирований за счет других государств у Литвы довольно большой. До перехода в состав Бундесвера та же бригада "Железные волки" 10 лет входила в состав дивизии вооруженных сил Дании. Но "свято место" пусто не бывает, как только "Железные волки" перешли под крыло немцев, литовцы засунули к датчанам мотопехотную бригаду "Жемайтия".Как бы в Министерстве обороны Литвы не расписывали этот шаг как "углубленное взаимодействие партнеров по НАТО", в действительности Литва отдала часть своей армии в подчинение другому государству. И каким бы "союзником" оно не было, но это совсем другое государство.