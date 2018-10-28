Итоги недели. Усы надежды и невероятно разбогатевшие россияне
Рост зарплат – в книгу Гиннеса!
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал гражданам страны, что майский суперуказ президента выполняется ударными
коммунистическими, социалистическими, капиталистическими темпами. По словам главы самого главного трудового министерства, россияне буквально не справляются с теми темпами роста заработных плат, которые предлагает правительство. Люди с 6 утра занимают очередь в магазины, чтобы постараться потратить хотя бы малую толику того гигантского реального прироста, о котором говорит министр. Ибо денег куры не клюют. Рост зарплат россиян уже вносят в книгу рекордов Гиннеса.
Ювелирные салоны, магазины кожи и меха, автомобильные дилерские центры – всё забито людьми с получкой, банковские карты которых ломятся от невероятного зарплатного роста.
И пенсионеры туда же. Не успел вступить в силу закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста и неимеверного роста самих пенсий, как толпы пенсионеров, ставших зажиточными в одночасье, уже атакуют офисы туристических фирм, стараясь заказать круиз по Средиземноморщине и путёвку в санатории-профилактории Майамщины. Всё больше пенсионеров выбирают туры для созерцания Солсберецкого шпиля. На сдачу от пенсии за октябрь спешат в модный бутик, где Лёня Голубков в своё время покупал жене сапоги, и где неподалёку Анатолий Борисович клялся в двух «Волгах» за ваучер для каждого желающего.
Мы поговорили с экспертом Низшей школы экономики России Афанасием Безрублищевым.
Афанасий, скажите, пожалуйста, как скажется на российской экономике тот невероятный рост зарплат, о котором всем нам рассказал Максим Топилин?
А.Безрублищев:
Глава фонда «Денег нет, но вы держитесь» Маркус Люгнер:
Авианосцы идут на Азов. Плачут ростовские горы
Шёл пятый год войны с Россией. Украинская армия, используя тактику внезапного введения противника в эйфорию попаданием в котлы, сдержала-таки агрессора на дальних подступах к прогрессивной Европе. Перемога руководству страны далась тяжело: миллиарды личных активов превратились в десятки миллиардов, а это, сами понимаете, непосильный груз, нести который не каждому по плечу и по зубам. И подлый кремлёвский режим, в наивысшей точке той самой перемоги украинского демократического руководства, объявляет о введении санкций. Единый прогрессивный мир ещё больше сплотился вокруг Украины, вокруг миллиардов Петра Порошенко, понимая, что Кремль переходит все цивилизованные границы.
Нам удалось связаться по телефону с членом правления Проевропейского украинского движения солидарности с олигархами «ПУД СОли» Тарасом Переобуванцем, до 2014 года возглавлявшим платформу «Вместе с Россией – навсегда».
Тарас, вы нас слышите? Что теперь предпримет Киев?
Тарас (перевод с державной мовы):
Звонок, к сожалению, оборвался. Видимо, что-то со связью. В любом случае, спасибо, Тарас! Это реально эффективный план и по-настоящему твёрдая жизненная позиция.
Усы надежды
На неделе Москву посетил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Усы надежды снова замаячили над Россией. А какая надежда без застолья... Хлеб-соль - в общем, всё, как положено. В здании приёмов МИД накрыли, поговорили, в Минобороны накрыли, поговорили, в Кремле поговорили, но, говорят, не накрывали.
Гость дорогой, а как встречать иначе – целый президент руку жал, о хитростях американской геральдики рассказывал. Жаль, в Думу старина Джо не заглянул, а то бы по-настоящему узнал, что такое эти бурные и несмолкающие аплодисменты. Но рисковать не стали... Вдруг там Поклонская опять себе что-то непозволительное в адрес дорогих партнёров позволит. А тут ещё всё упирается в эти ракеты. - Зюганов с Мироновым и Жириновским могут проснуться. Нет уж, не поехал на Охотный ряд.
В ходе переговоров в Кремле обсудили возможность встречи президентов России и США в Париже 11 ноября – на мероприятиях в честь 100-летия со дня окончания Первой мировой.
Супруга Макрона, услышав вести из Москвы, мухой полетела в «Ашан», чтобы урвать подешевле средство для чистки ковровых дорожек. Ну, в самом деле, не мужа же посылать – вдруг тот опять вспотевших чернокожих парней с голым торсом встретит.
Трампу тем временем докладывали, что Париж – это во Франции, и что Франция, как и США, является главнейшей победительницей в ПМВ. В качестве дополнения к исторической справке напомнили, что Эммануэль – это не только диски, стоящие на полке у Меланьи, но и имя президента Франции, с которым он как-то сажал деревья, и с которым плечом к плечу борется с терроризмом в Сирии. Трамп поинтересовался, кого именно США и Франция победили 100 лет назад. После ответа лицо американского президента расцвело улыбкой: Меркель надо будет рассказать – может, хотя бы это заставит ещё платит 2% в казну НАТО.
Между тем, мы поговорили с человеком, близким к Кремлю, Михаилом (к сожалению, не можем раскрыть фамилию нашего источника):
Михаил, скажите, что там сейчас, как обстановка? Вы действительно так близки к Кремлю?
Спасибо Михаил, продолжайте следить за событиями. Мы с вами ещё обязательно свяжемся.
А в этот момент где-то за зубчатой стеной едва доносилось наигрывание на рояле «С чего начинается Родина».
Это я, почтальон Печкин!
Знаменитый Барак Хуссейн Обама II, первый чернокожий президент США (ныне бывший) и одновременно первый чернокожий президент, правивший Соединёнными Штатами два срока (снова бывший), подвергся мощной почтовой атаке.
Напомним, ранее Б. Х. Обама сам признавался, что любит вводить пароли на свои почтовые аккаунты вида «123456789». Однако минуточку. Нынешняя атака связана вовсе не с электронными устройствами и американской операционной системой «Windows», изобретённой в прошлом веке Биллом Гейтсом и его компаньоном. Просим не путать атаку с хакерской: по плохо проверенным сведениям американской прессы, на мистера Обаму напала посылка с бомбой.
Барак Х. Обама сидел в своём офисе, ноги на стол, пилкой для ногтей вжик-вжик туда-сюда, как вдруг возле стола вырос странный тип с шевроном «GRU» на рукаве и надписью «Pochta Rossii» на околыше фуражки. Над карманом кителя золотились вышитые буковки русской фамилии: «Pechkin».
— Здравствуйте, Барак Хуссейнович, — с сильным московским акцентом сказал явившийся. — Вам посылка. Распишитесь.
Этого удивительного почтальона, по словам бывшего президента, он «раньше где-то видел». Не исключено, что по русскому кабельному TV-каналу, от которых, как уверяет бывший президент, «в Америке спасу нет».
Некоторые издания из американской глубинки утверждают, основываясь на надёжных слухах и точных домыслах, что в посылке лежала американская ядерная бомба B61 Mod 12. Откуда она взялась у русского почтальона Печкина и как он сумел пронести её через спецохрану офиса Обамы, пока неизвестно, но ФБР, ЦРУ, АНБ и ещё тринадцать разведок уже ведут поиски бомбовой утечки.
По предположениям экспертов, осмотревших бомбу, взрыв предусматривался активацией B61 Mod 12 через звонок с сотового телефона супруги экс-президента. Здесь, по-видимому, ГРУ допустило промашку: Мишель Обама сейчас снимается в новом фильме со Шварценеггером, а с мужем находится в ссоре и не разговаривает.
Куда делся из офиса почтальон? Ничего вразумительного на сей счёт мистер Обама сообщить агентам ФБР не смог. В состоянии шока экс-президента увезли в госпиталь. После забора крови, мочи и слюны у пациента психиатр Джастин Фрэнк (тот самый, что в 2004 г. написал научный труд «Буш на кушетке психиатра: внутри разума президента») поставил предварительный диагноз: почтовая паранойя на фоне перманентной русофобии с отягчающими обстоятельствами.
В тот же день, но в более поздний час аналогичную посылку якобы от «Почты России» получила и Хиллари Клинтон — та самая политическая дама, которую президент Обама через канал «Си-би-эс» назвал «одним из лучших госсекретарей» Соединённых Штатов Америки и своим другом.
Согласно некоторым сообщениям, мадам Клинтон лежит с Бараком Обамой в одном госпитале. За нею ухаживают в палате №6, обитой войлоком. В интервью санитарам она сумела сказать пока только междометие: «Wow!» Лечащий врач затрудняется давать какие-либо прогнозы.
Бомбу, присланную Хиллари, американским сапёрам тоже удалось обезвредить. Как и в случае с Обамой, русские допустили промашку. Взрывное устройство должно было активироваться звонком с сотового телефона супруга Хиллари, однако рот Билла Клинтона в тот вечер был занят игрой на саксофоне.
Конгрессмены-демократы подозревают, что бомбы разослала администрация президента-республиканца Трампа. В Конгрессе США по горячим следам создан Демократический конспирологический комитет (ДКК), ведущий расследование связей Белого дома и Почты России.
Из поваренной книги Кремля. Намажьте наш хлеб вашими санкциями
Передовая Латвия, которая по политическому градусу русофобии успешно соревнуется с США, вступила в материалистическое философское партнёрство с Москвой. Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис в интервью неопознанным блоггерам со вздохом подтвердил на чистом русском языке: «Бытие определяет сознание».
Латвийскому правительству пошли на философскую пользу неблагоприятные климатические условия на родине. То ли небо осерчало на политиков-латышей, припечатывающих Россию санкциями и объявляющих её «врагом номер один», то ли граждане страны устали писать номерки на ладонях и стоять в очередях с талонами на хлеб и муку, но чиновники вдруг сменили заезженную пластинку и согласились подать гражданам к столу русский хлеб.
Аргументом к смене пластинки оказалась засуха. Рожь в маленькой республике взошла только на пяти процентах площадей. С пшеницей получше, но и её уродилось на 33% меньше.
Совсем другая климатическая картина у большого соседа. Зерна у России навалом, только мешки подставляй.
И под лозунгами «Хлеб — всему голова» и «Даёшь братство народов!» латышские чиновники отправились закупать зерновые у русских. Аппетит приходит во время еды, и вышло так, что господа покупатели из Риги приобрели у России чуть ли не всю рожь, предназначенную на экспорт (88,9 тыс. тонн из 110,9 тыс. тонн; данные проверенные, мешки не дырявые, зерно не просыпано).
По некоторым секретным сведениям, Раймонд Бергманис, который недавно гневно обличал коварную милитаристскую Россию, сближал географически Дальний Восток и Латвию и в конце концов присвоил России номер первый среди врагов родной прибалтийской республики, третьи сутки сидит в кафе «Ленинград», слушает Шнура и дует «Столичную». Которая, кстати, тоже не без зерна приготавливается.
— Ну, за дружбу народов!
Посетители кафе советуют ему отрабатывать русское произношение, избавляться от акцента и пополнять словарный запас. Негоже разговаривать как с врагами с теми, кто тебя хлебушком кормит.
Теперь, говорят, министр обороны в Латвии будет называться министром мира и дружбы народов.
Одна голова плохо, а две — совсем
Наш культурный министр классифицировал головы молодёжи. Всего им было выделено два типа молодёжных голов.
По мнению министра культуры Российской Федерации тов. Мединского, российская молодёжь имеет весьма слабое представление об истории Родины. Пожаловался на русскую молодёжь культминистр в Белграде, куда он приехал похвастаться своим сочинением, состоящим из букв и запятых, при прочтении складывающихся в знакомую до головной боли тему мифов об СССР.
«Я работал в комиссии правительства по истории Второй мировой и много ездил по стране, общался с молодёжью, со студентами и увидел, что в России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны, — заявил Мединский. — Они либо ничего не знают, либо у них голова забита всякой чушью».
Из этих-то речений министра культуры мы, знаменитые диванные эксперты, делаем однозначный печальный вывод. Головы российской молодёжи, сформировавшиеся за последние два десятка лет, либо ничего не содержат, либо содержат чушь. Третьего не дано.
Зададимся классическим вопросом: кто виноват?
Напомним, ровно треть из означенного срока, в течение которого происходило опустошение голов молодёжи либо наполнение их чушью, тов. Мединский восседал в высоком кресле министра культуры (с мая 2012 г.) и, стало быть, подавал молодёжи пример человека высокой культуры и знатока отечественной истории.
В марте 2016 года ФСБ возбудила уголовное дело против ряда руководящих работников российского Минкульта, возглавляемого Мединским. Это за что же их так? За плохую историческую реставрацию! Руководители, в чей список вошли зам. Мединского тов. Пирумов и начальник инвестиционного департамента тов. Мазо, подозревались спецслужбой в хищении государственных средств, предназначенных для реставраций на объектах культурного наследия в Государственном Эрмитаже, Новодевичьем и Иоанно-Предтеченском женских монастырях в Москве и др. Вдобавок «реставраторы» попортили исторический облик памятников. По данным следствия, организованную преступную группу возглавлял заместитель Мединского, а сумма хищений составила не менее 50 млн. рублей. В октябре 2017 г. вина обвиняемых была доказана, суд вынес обвинительный приговор. Правда, сам Мединский чист: он ничего не знал и ни о чём не догадывался.
В июне 2016 года при участии министра Мединского в С.-Петербурге на здании Военного инженерно-технического университета открылась мемориальная доска Карлу Маннергейму. Эта историческая персона в определённый момент являлась союзником гитлеровской Германии.
Что касается других представлений Мединского об истории собственной страны, за правильность которых он ратует, то его сочинения из серии «Мифы» критиковались за ненаучный характер, ошибки и за «ахинею». «Постепенно складывается впечатление, что книжка («Война» из серии «Мифы СССР. 1939—1945». — Авт.) Мединского опирается, условно, на три «А»: агитпроп, ахинея и алогичность», — писал историк Алексей Исаев.
Впрочем, факты никогда не были сильной стороной доктора исторических наук Мединского, чего он и не скрывает:
Ай-яй-яй, зачем же так грубо? Молодёжь, она ласку любит. И факты она давно научилась извлекать без помощи толкователей.
Наконец, товарищ Мединский принадлежит к знаменитой партии «Единая Россия», которая учит молодое поколение жизни, патриотизму и единению аж с 2001 года. Учит на твёрдую политическую пятёрку: волею благодарного народа из парламента почти выдавлены конкурирующие партии.
Между прочим, пока упомянутый министр классифицирует головы молодёжи и учит оную истории Отечества, педагоги рангом пониже прививают этой же молодёжи ценные патриотические навыки, весьма схожие с теми, которые не столь давно продемонстрировали подчинённые Мединского, разоблачённые бдительной ФСБ.
В неудобное положение попало государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и школьного спорта», прописанное в российской столице. Как выяснилось, следователи задержали директора Центра Андрея Шашкова и его подчинённого. В учреждении проведены обыски.
В теории Центр отвечает за военно-патриотическое воспитание в Москве. На практике патриотизм, по-видимому, распространяется в меньшей степени на Родину, а в большей — на бюджетные миллионы.
ГСУ СК РФ по Москве намеревается ходатайствовать об аресте Андрея Шашкова и его зама Рафика Хайрулина. Оба обвиняются по статье 160 УК «Присвоение или растрата». Следователи считают, что уже несколько лет Шашков и Хайрулин проводили спортивные соревнования не в московских школах, а на бумаге.
По таким-то вот фактам, и без всяких позитивных толкований, молодёжь изучает новейшую историю России. Наблюдает «воспитание», «патриотизм» и «исторические реставрации» в действии.
Неужели есть и третьи головы, которые в классификацию Мединского не уместились?
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал гражданам страны, что майский суперуказ президента выполняется ударными
Ювелирные салоны, магазины кожи и меха, автомобильные дилерские центры – всё забито людьми с получкой, банковские карты которых ломятся от невероятного зарплатного роста.
И пенсионеры туда же. Не успел вступить в силу закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста и неимеверного роста самих пенсий, как толпы пенсионеров, ставших зажиточными в одночасье, уже атакуют офисы туристических фирм, стараясь заказать круиз по Средиземноморщине и путёвку в санатории-профилактории Майамщины. Всё больше пенсионеров выбирают туры для созерцания Солсберецкого шпиля. На сдачу от пенсии за октябрь спешат в модный бутик, где Лёня Голубков в своё время покупал жене сапоги, и где неподалёку Анатолий Борисович клялся в двух «Волгах» за ваучер для каждого желающего.
Мы поговорили с экспертом Низшей школы экономики России Афанасием Безрублищевым.
Афанасий, скажите, пожалуйста, как скажется на российской экономике тот невероятный рост зарплат, о котором всем нам рассказал Максим Топилин?
А.Безрублищев:
У нас в НШЭ уже создана группа экспертов, которая оценивает ситуацию. Резкое повышение зарплат в России я считаю, во-первых, безоговорочным доказательством того, что кабинет министров состоит из профессионалов высочайшего уровня, и что практика бессменности коней на переправе показала себя крайне эффективной. Резкое поднятие зарплаты незаметно для работающих – мастерство, которое не скроешь. И они не скрывают. Это настоящее экономическое чудо России.
Глава фонда «Денег нет, но вы держитесь» Маркус Люгнер:
Вчера прогулялся по Тверской и понял, что россияне стали жить очень хорошо. Многие вкладываются в современное искусство. У многих на крышах чёрных дорогих автомобилей синие арт-хаусные вещицы. Автомобиль движется, вещицы помигивают. Это чудесно, актуально, современно. Не могу понять одного: почему в России столь низкий налог для работающего населения. В нашем фонде полагают, что это как раз то направление, где России на фоне успешного принятия пенсионной реформы нужно поучиться у Европы. 13 процентам – нет, нет, нет! 25 процентам – да, да, да!
Авианосцы идут на Азов. Плачут ростовские горы
Шёл пятый год войны с Россией. Украинская армия, используя тактику внезапного введения противника в эйфорию попаданием в котлы, сдержала-таки агрессора на дальних подступах к прогрессивной Европе. Перемога руководству страны далась тяжело: миллиарды личных активов превратились в десятки миллиардов, а это, сами понимаете, непосильный груз, нести который не каждому по плечу и по зубам. И подлый кремлёвский режим, в наивысшей точке той самой перемоги украинского демократического руководства, объявляет о введении санкций. Единый прогрессивный мир ещё больше сплотился вокруг Украины, вокруг миллиардов Петра Порошенко, понимая, что Кремль переходит все цивилизованные границы.
Нам удалось связаться по телефону с членом правления Проевропейского украинского движения солидарности с олигархами «ПУД СОли» Тарасом Переобуванцем, до 2014 года возглавлявшим платформу «Вместе с Россией – навсегда».
Тарас, вы нас слышите? Что теперь предпримет Киев?
Тарас (перевод с державной мовы):
Да, прекрасно слышу. Это кошмарная атака на украинскую демократию. И я вам скажу так: Вся Европа с нами. НАТО тоже с нами. Мы с нами. Они с нами. Потому этот указ о санкциях – последние дни Путина. Натовские авианосцы уже подходят к Азовскому морю, чтобы сохранить свободу и демократию. Европарламент уже заявил о санкциях за Азов. А значит, наши танки скоро пойдут по Ростову, Москве и Якутску. Для этого наша политическая платформа уже запустила программу поддержки украинской армии «Брось 20 гривен на счёт, и спи спокойно». Завтра я планирую выступить в эфире у кремлёвских пропагандистов, у которых сижу на зарпла... э-э-э-э...
Звонок, к сожалению, оборвался. Видимо, что-то со связью. В любом случае, спасибо, Тарас! Это реально эффективный план и по-настоящему твёрдая жизненная позиция.
Усы надежды
На неделе Москву посетил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Усы надежды снова замаячили над Россией. А какая надежда без застолья... Хлеб-соль - в общем, всё, как положено. В здании приёмов МИД накрыли, поговорили, в Минобороны накрыли, поговорили, в Кремле поговорили, но, говорят, не накрывали.
Гость дорогой, а как встречать иначе – целый президент руку жал, о хитростях американской геральдики рассказывал. Жаль, в Думу старина Джо не заглянул, а то бы по-настоящему узнал, что такое эти бурные и несмолкающие аплодисменты. Но рисковать не стали... Вдруг там Поклонская опять себе что-то непозволительное в адрес дорогих партнёров позволит. А тут ещё всё упирается в эти ракеты. - Зюганов с Мироновым и Жириновским могут проснуться. Нет уж, не поехал на Охотный ряд.
В ходе переговоров в Кремле обсудили возможность встречи президентов России и США в Париже 11 ноября – на мероприятиях в честь 100-летия со дня окончания Первой мировой.
Супруга Макрона, услышав вести из Москвы, мухой полетела в «Ашан», чтобы урвать подешевле средство для чистки ковровых дорожек. Ну, в самом деле, не мужа же посылать – вдруг тот опять вспотевших чернокожих парней с голым торсом встретит.
Трампу тем временем докладывали, что Париж – это во Франции, и что Франция, как и США, является главнейшей победительницей в ПМВ. В качестве дополнения к исторической справке напомнили, что Эммануэль – это не только диски, стоящие на полке у Меланьи, но и имя президента Франции, с которым он как-то сажал деревья, и с которым плечом к плечу борется с терроризмом в Сирии. Трамп поинтересовался, кого именно США и Франция победили 100 лет назад. После ответа лицо американского президента расцвело улыбкой: Меркель надо будет рассказать – может, хотя бы это заставит ещё платит 2% в казну НАТО.
Между тем, мы поговорили с человеком, близким к Кремлю, Михаилом (к сожалению, не можем раскрыть фамилию нашего источника):
Михаил, скажите, что там сейчас, как обстановка? Вы действительно так близки к Кремлю?
Вы знаете, я только вчера приехал поездом из Владивостока, пришёл на Красную площадь. Я сейчас очень близок к Кремлю. Я в шоке. Тут Ленин и Сталин... тут китайские туристы. Тут ещё часы есть большие и звёзды красные. Очень красиво!
Спасибо Михаил, продолжайте следить за событиями. Мы с вами ещё обязательно свяжемся.
А в этот момент где-то за зубчатой стеной едва доносилось наигрывание на рояле «С чего начинается Родина».
Это я, почтальон Печкин!
Знаменитый Барак Хуссейн Обама II, первый чернокожий президент США (ныне бывший) и одновременно первый чернокожий президент, правивший Соединёнными Штатами два срока (снова бывший), подвергся мощной почтовой атаке.
Напомним, ранее Б. Х. Обама сам признавался, что любит вводить пароли на свои почтовые аккаунты вида «123456789». Однако минуточку. Нынешняя атака связана вовсе не с электронными устройствами и американской операционной системой «Windows», изобретённой в прошлом веке Биллом Гейтсом и его компаньоном. Просим не путать атаку с хакерской: по плохо проверенным сведениям американской прессы, на мистера Обаму напала посылка с бомбой.
Барак Х. Обама сидел в своём офисе, ноги на стол, пилкой для ногтей вжик-вжик туда-сюда, как вдруг возле стола вырос странный тип с шевроном «GRU» на рукаве и надписью «Pochta Rossii» на околыше фуражки. Над карманом кителя золотились вышитые буковки русской фамилии: «Pechkin».
— Здравствуйте, Барак Хуссейнович, — с сильным московским акцентом сказал явившийся. — Вам посылка. Распишитесь.
Этого удивительного почтальона, по словам бывшего президента, он «раньше где-то видел». Не исключено, что по русскому кабельному TV-каналу, от которых, как уверяет бывший президент, «в Америке спасу нет».
Некоторые издания из американской глубинки утверждают, основываясь на надёжных слухах и точных домыслах, что в посылке лежала американская ядерная бомба B61 Mod 12. Откуда она взялась у русского почтальона Печкина и как он сумел пронести её через спецохрану офиса Обамы, пока неизвестно, но ФБР, ЦРУ, АНБ и ещё тринадцать разведок уже ведут поиски бомбовой утечки.
По предположениям экспертов, осмотревших бомбу, взрыв предусматривался активацией B61 Mod 12 через звонок с сотового телефона супруги экс-президента. Здесь, по-видимому, ГРУ допустило промашку: Мишель Обама сейчас снимается в новом фильме со Шварценеггером, а с мужем находится в ссоре и не разговаривает.
Куда делся из офиса почтальон? Ничего вразумительного на сей счёт мистер Обама сообщить агентам ФБР не смог. В состоянии шока экс-президента увезли в госпиталь. После забора крови, мочи и слюны у пациента психиатр Джастин Фрэнк (тот самый, что в 2004 г. написал научный труд «Буш на кушетке психиатра: внутри разума президента») поставил предварительный диагноз: почтовая паранойя на фоне перманентной русофобии с отягчающими обстоятельствами.
В тот же день, но в более поздний час аналогичную посылку якобы от «Почты России» получила и Хиллари Клинтон — та самая политическая дама, которую президент Обама через канал «Си-би-эс» назвал «одним из лучших госсекретарей» Соединённых Штатов Америки и своим другом.
Согласно некоторым сообщениям, мадам Клинтон лежит с Бараком Обамой в одном госпитале. За нею ухаживают в палате №6, обитой войлоком. В интервью санитарам она сумела сказать пока только междометие: «Wow!» Лечащий врач затрудняется давать какие-либо прогнозы.
Бомбу, присланную Хиллари, американским сапёрам тоже удалось обезвредить. Как и в случае с Обамой, русские допустили промашку. Взрывное устройство должно было активироваться звонком с сотового телефона супруга Хиллари, однако рот Билла Клинтона в тот вечер был занят игрой на саксофоне.
Конгрессмены-демократы подозревают, что бомбы разослала администрация президента-республиканца Трампа. В Конгрессе США по горячим следам создан Демократический конспирологический комитет (ДКК), ведущий расследование связей Белого дома и Почты России.
Из поваренной книги Кремля. Намажьте наш хлеб вашими санкциями
Передовая Латвия, которая по политическому градусу русофобии успешно соревнуется с США, вступила в материалистическое философское партнёрство с Москвой. Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис в интервью неопознанным блоггерам со вздохом подтвердил на чистом русском языке: «Бытие определяет сознание».
Латвийскому правительству пошли на философскую пользу неблагоприятные климатические условия на родине. То ли небо осерчало на политиков-латышей, припечатывающих Россию санкциями и объявляющих её «врагом номер один», то ли граждане страны устали писать номерки на ладонях и стоять в очередях с талонами на хлеб и муку, но чиновники вдруг сменили заезженную пластинку и согласились подать гражданам к столу русский хлеб.
Аргументом к смене пластинки оказалась засуха. Рожь в маленькой республике взошла только на пяти процентах площадей. С пшеницей получше, но и её уродилось на 33% меньше.
Совсем другая климатическая картина у большого соседа. Зерна у России навалом, только мешки подставляй.
И под лозунгами «Хлеб — всему голова» и «Даёшь братство народов!» латышские чиновники отправились закупать зерновые у русских. Аппетит приходит во время еды, и вышло так, что господа покупатели из Риги приобрели у России чуть ли не всю рожь, предназначенную на экспорт (88,9 тыс. тонн из 110,9 тыс. тонн; данные проверенные, мешки не дырявые, зерно не просыпано).
По некоторым секретным сведениям, Раймонд Бергманис, который недавно гневно обличал коварную милитаристскую Россию, сближал географически Дальний Восток и Латвию и в конце концов присвоил России номер первый среди врагов родной прибалтийской республики, третьи сутки сидит в кафе «Ленинград», слушает Шнура и дует «Столичную». Которая, кстати, тоже не без зерна приготавливается.
— Ну, за дружбу народов!
Посетители кафе советуют ему отрабатывать русское произношение, избавляться от акцента и пополнять словарный запас. Негоже разговаривать как с врагами с теми, кто тебя хлебушком кормит.
Теперь, говорят, министр обороны в Латвии будет называться министром мира и дружбы народов.
Одна голова плохо, а две — совсем
Наш культурный министр классифицировал головы молодёжи. Всего им было выделено два типа молодёжных голов.
По мнению министра культуры Российской Федерации тов. Мединского, российская молодёжь имеет весьма слабое представление об истории Родины. Пожаловался на русскую молодёжь культминистр в Белграде, куда он приехал похвастаться своим сочинением, состоящим из букв и запятых, при прочтении складывающихся в знакомую до головной боли тему мифов об СССР.
«Я работал в комиссии правительства по истории Второй мировой и много ездил по стране, общался с молодёжью, со студентами и увидел, что в России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны, — заявил Мединский. — Они либо ничего не знают, либо у них голова забита всякой чушью».
Из этих-то речений министра культуры мы, знаменитые диванные эксперты, делаем однозначный печальный вывод. Головы российской молодёжи, сформировавшиеся за последние два десятка лет, либо ничего не содержат, либо содержат чушь. Третьего не дано.
Зададимся классическим вопросом: кто виноват?
Напомним, ровно треть из означенного срока, в течение которого происходило опустошение голов молодёжи либо наполнение их чушью, тов. Мединский восседал в высоком кресле министра культуры (с мая 2012 г.) и, стало быть, подавал молодёжи пример человека высокой культуры и знатока отечественной истории.
В марте 2016 года ФСБ возбудила уголовное дело против ряда руководящих работников российского Минкульта, возглавляемого Мединским. Это за что же их так? За плохую историческую реставрацию! Руководители, в чей список вошли зам. Мединского тов. Пирумов и начальник инвестиционного департамента тов. Мазо, подозревались спецслужбой в хищении государственных средств, предназначенных для реставраций на объектах культурного наследия в Государственном Эрмитаже, Новодевичьем и Иоанно-Предтеченском женских монастырях в Москве и др. Вдобавок «реставраторы» попортили исторический облик памятников. По данным следствия, организованную преступную группу возглавлял заместитель Мединского, а сумма хищений составила не менее 50 млн. рублей. В октябре 2017 г. вина обвиняемых была доказана, суд вынес обвинительный приговор. Правда, сам Мединский чист: он ничего не знал и ни о чём не догадывался.
В июне 2016 года при участии министра Мединского в С.-Петербурге на здании Военного инженерно-технического университета открылась мемориальная доска Карлу Маннергейму. Эта историческая персона в определённый момент являлась союзником гитлеровской Германии.
Что касается других представлений Мединского об истории собственной страны, за правильность которых он ратует, то его сочинения из серии «Мифы» критиковались за ненаучный характер, ошибки и за «ахинею». «Постепенно складывается впечатление, что книжка («Война» из серии «Мифы СССР. 1939—1945». — Авт.) Мединского опирается, условно, на три «А»: агитпроп, ахинея и алогичность», — писал историк Алексей Исаев.
Впрочем, факты никогда не были сильной стороной доктора исторических наук Мединского, чего он и не скрывает:
«Факты сами по себе значат не очень много. Скажу ещё грубее: в деле исторической мифологии они вообще ничего не значат. Всё начинается не с фактов, а с интерпретаций. Если вы любите свою родину, свой народ, то история, которую вы будете писать, будет всегда позитивна».
Ай-яй-яй, зачем же так грубо? Молодёжь, она ласку любит. И факты она давно научилась извлекать без помощи толкователей.
Наконец, товарищ Мединский принадлежит к знаменитой партии «Единая Россия», которая учит молодое поколение жизни, патриотизму и единению аж с 2001 года. Учит на твёрдую политическую пятёрку: волею благодарного народа из парламента почти выдавлены конкурирующие партии.
Между прочим, пока упомянутый министр классифицирует головы молодёжи и учит оную истории Отечества, педагоги рангом пониже прививают этой же молодёжи ценные патриотические навыки, весьма схожие с теми, которые не столь давно продемонстрировали подчинённые Мединского, разоблачённые бдительной ФСБ.
В неудобное положение попало государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и школьного спорта», прописанное в российской столице. Как выяснилось, следователи задержали директора Центра Андрея Шашкова и его подчинённого. В учреждении проведены обыски.
В теории Центр отвечает за военно-патриотическое воспитание в Москве. На практике патриотизм, по-видимому, распространяется в меньшей степени на Родину, а в большей — на бюджетные миллионы.
ГСУ СК РФ по Москве намеревается ходатайствовать об аресте Андрея Шашкова и его зама Рафика Хайрулина. Оба обвиняются по статье 160 УК «Присвоение или растрата». Следователи считают, что уже несколько лет Шашков и Хайрулин проводили спортивные соревнования не в московских школах, а на бумаге.
По таким-то вот фактам, и без всяких позитивных толкований, молодёжь изучает новейшую историю России. Наблюдает «воспитание», «патриотизм» и «исторические реставрации» в действии.
Неужели есть и третьи головы, которые в классификацию Мединского не уместились?
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин