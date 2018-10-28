Итоги недели. Усы надежды и невероятно разбогатевшие россияне

Рост зарплат – в книгу Гиннеса!

коммунистическими

социалистическими

У нас в НШЭ уже создана группа экспертов, которая оценивает ситуацию. Резкое повышение зарплат в России я считаю, во-первых, безоговорочным доказательством того, что кабинет министров состоит из профессионалов высочайшего уровня, и что практика бессменности коней на переправе показала себя крайне эффективной. Резкое поднятие зарплаты незаметно для работающих – мастерство, которое не скроешь. И они не скрывают. Это настоящее экономическое чудо России.

Вчера прогулялся по Тверской и понял, что россияне стали жить очень хорошо. Многие вкладываются в современное искусство. У многих на крышах чёрных дорогих автомобилей синие арт-хаусные вещицы. Автомобиль движется, вещицы помигивают. Это чудесно, актуально, современно. Не могу понять одного: почему в России столь низкий налог для работающего населения. В нашем фонде полагают, что это как раз то направление, где России на фоне успешного принятия пенсионной реформы нужно поучиться у Европы. 13 процентам – нет, нет, нет! 25 процентам – да, да, да!

Авианосцы идут на Азов. Плачут ростовские горы

Да, прекрасно слышу. Это кошмарная атака на украинскую демократию. И я вам скажу так: Вся Европа с нами. НАТО тоже с нами. Мы с нами. Они с нами. Потому этот указ о санкциях – последние дни Путина. Натовские авианосцы уже подходят к Азовскому морю, чтобы сохранить свободу и демократию. Европарламент уже заявил о санкциях за Азов . А значит, наши танки скоро пойдут по Ростову, Москве и Якутску. Для этого наша политическая платформа уже запустила программу поддержки украинской армии «Брось 20 гривен на счёт, и спи спокойно». Завтра я планирую выступить в эфире у кремлёвских пропагандистов, у которых сижу на зарпла... э-э-э-э...

Усы надежды

Вы знаете, я только вчера приехал поездом из Владивостока, пришёл на Красную площадь. Я сейчас очень близок к Кремлю. Я в шоке. Тут Ленин и Сталин... тут китайские туристы. Тут ещё часы есть большие и звёзды красные. Очень красиво!

«Факты сами по себе значат не очень много. Скажу ещё грубее: в деле исторической мифологии они вообще ничего не значат. Всё начинается не с фактов, а с интерпретаций. Если вы любите свою родину, свой народ, то история, которую вы будете писать, будет всегда позитивна».