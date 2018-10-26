Россия серьёзно скорректирует миграционную политику
Российская миграционная политика будет скорректирована: государство откроет двери не только для русских и русскоязычных, но и для тех, кто проявляет к ней лояльность и готов интегрироваться в российское общество, сообщает Коммерсантъ.
В четверг Госдума приняла в первом чтении проект, подготовленный МВД, о внесении изменений в закон «О гражданстве Российской Федерации». Документ устанавливает полномочия президента по определению категорий иностранцев и лиц без гражданства, имеющих право быть принятыми в гражданство РФ в упрощенном порядке.
По словам замминистра внутренних дел Игоря Зубова, данная норма поможет разрешению ситуаций, когда представление гражданства в упрощенном режиме жизненно необходимой мерой для содействия иностранным гражданам, прибывшим в РФ из стран, где они преследовались по политическим и иным мотивам, где произошли госперевороты, вооруженные конфликты и другие чрезвычайные события, как, например, на Украине.
Упростится процесс получения гражданства и для участников программы добровольного переселения в Россию соотечественников. Предложенные поправки устранят существующую норму, требующую от переселенца регистрацию по месту жительства в РФ. Известно, что собственники жилья не горят желанием регистрировать у себя посторонних, да еще и иностранцев. Поэтому людям приходится хитрить и нарушать закон, чтобы соответствовать этому правилу.
В МВД пояснили, что в программу добровольного переселения также попадают граждане Украины. Они могут подать заявление о гражданстве как по месту жительства, так и по месту пребывания в выбранном для проживания российском регионе.
По данным ведомства, последуют и другие меры для упрощения процедуры предоставления гражданства. Кроме того, на следующей неделе правительство должно принять Концепцию миграционной политики, на основе которой будет составлен план конкретных мероприятий в этой области.
По словам источника газеты, данный документ является лишь первым шагом к «серьезному пересмотру миграционной политики». Цель этой масштабной работы: Россия должна быть открыта не только для русских (русскоязычных), но для тех, кто к ней лоялен и хочет интегрироваться в российское общество.
В четверг Госдума приняла в первом чтении проект, подготовленный МВД, о внесении изменений в закон «О гражданстве Российской Федерации». Документ устанавливает полномочия президента по определению категорий иностранцев и лиц без гражданства, имеющих право быть принятыми в гражданство РФ в упрощенном порядке.
По словам замминистра внутренних дел Игоря Зубова, данная норма поможет разрешению ситуаций, когда представление гражданства в упрощенном режиме жизненно необходимой мерой для содействия иностранным гражданам, прибывшим в РФ из стран, где они преследовались по политическим и иным мотивам, где произошли госперевороты, вооруженные конфликты и другие чрезвычайные события, как, например, на Украине.
Упростится процесс получения гражданства и для участников программы добровольного переселения в Россию соотечественников. Предложенные поправки устранят существующую норму, требующую от переселенца регистрацию по месту жительства в РФ. Известно, что собственники жилья не горят желанием регистрировать у себя посторонних, да еще и иностранцев. Поэтому людям приходится хитрить и нарушать закон, чтобы соответствовать этому правилу.
В МВД пояснили, что в программу добровольного переселения также попадают граждане Украины. Они могут подать заявление о гражданстве как по месту жительства, так и по месту пребывания в выбранном для проживания российском регионе.
По данным ведомства, последуют и другие меры для упрощения процедуры предоставления гражданства. Кроме того, на следующей неделе правительство должно принять Концепцию миграционной политики, на основе которой будет составлен план конкретных мероприятий в этой области.
По словам источника газеты, данный документ является лишь первым шагом к «серьезному пересмотру миграционной политики». Цель этой масштабной работы: Россия должна быть открыта не только для русских (русскоязычных), но для тех, кто к ней лоялен и хочет интегрироваться в российское общество.
- Использованы фотографии:
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