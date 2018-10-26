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А был ли мальчик? В Швеции опять ищут "подводную лодку"

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Шведские СМИ в очередной раз "озаботились" поиском подводной лодки, которая якобы постоянно посещает территориальные воды государства. Очередной неопознанный, похожий на подлодку объект наблюдали "очевидцы" близ Стокгольма этим летом, сообщает шведская газета Dagens nyheter.

А был ли мальчик? В Швеции опять ищут "подводную лодку"



Как сообщает издание очевидцами "появления" неопознанного подводного объекта стали трое инспекторов парусного спорта, которые в заливе Аскрикефьерден близ острова Лидингё обратили внимание на "образовавшиеся в воде пузыри", которых было "очень много". Они увидели в воде объект, очень напоминающий подводную лодку, даже якобы смогли рассмотреть силуэт ее рубки под водой, когда объект проплывал в 600 метрах от пристани, куда пристали три инструктора.

Случай произошел еще 28 июня, а 4 июля об этом узнал один из офицеров ВМС Швеции, который передал данные в Министерство обороны. Военные провели расследование, но результаты не разглашаются. Но известно, что на момент "наблюдения объекта" шведских ВМС в водах близ Стокгольма не было.

Необходимо отметить, что в шведских СМИ с высокой периодичностью всплывают слухи о "подводных лодках" в территориальных водах. Напомним, что в 2014 году шведские ВМС провели одну из масштабных операций по поиску "русской подводной лодки" в шведских водах, но поиски успехом не увенчались. В 2015 году также поступала информация о нахождении в водах Швеции подводной лодки, которую опять же не нашли.
Использованы фотографии:
http://www.thepinsta.com/
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