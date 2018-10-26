А был ли мальчик? В Швеции опять ищут "подводную лодку"

Шведские СМИ в очередной раз "озаботились" поиском подводной лодки, которая якобы постоянно посещает территориальные воды государства. Очередной неопознанный, похожий на подлодку объект наблюдали "очевидцы" близ Стокгольма этим летом, сообщает шведская газета Dagens nyheter.Как сообщает издание очевидцами "появления" неопознанного подводного объекта стали трое инспекторов парусного спорта, которые в заливе Аскрикефьерден близ острова Лидингё обратили внимание на "образовавшиеся в воде пузыри", которых было "очень много". Они увидели в воде объект, очень напоминающий подводную лодку, даже якобы смогли рассмотреть силуэт ее рубки под водой, когда объект проплывал в 600 метрах от пристани, куда пристали три инструктора.Случай произошел еще 28 июня, а 4 июля об этом узнал один из офицеров ВМС Швеции, который передал данные в Министерство обороны. Военные провели расследование, но результаты не разглашаются. Но известно, что на момент "наблюдения объекта" шведских ВМС в водах близ Стокгольма не было.Необходимо отметить, что в шведских СМИ с высокой периодичностью всплывают слухи о "подводных лодках" в территориальных водах. Напомним, что в 2014 году шведские ВМС провели одну из масштабных операций по поиску "русской подводной лодки" в шведских водах, но поиски успехом не увенчались. В 2015 году также поступала информация о нахождении в водах Швеции подводной лодки, которую опять же не нашли.