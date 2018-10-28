Мегин Келли — не ведьма!

За две недели до сенаторских и губернаторских выборов в США политическая цензура там достигла беспрецедентного уровня. Стало известно, что американский телеканал NBC уволил принципиальную и честную ведущую Мегин Келли. Формально руководство канала обвинило Мегин в расизме, но всем предельно ясно, что первопричина такого решения боссов NBC заключается совсем в другом.Понятно, что в такой донельзя политкорректной стране, как Соединённые Штаты Америки, никто не может назвать афроамериканца негром, кроме другого афроамериканца, то есть негра. Но обвинять в расизме Мегин Келли только за то, что она сравнила ситуацию с отношением к черным американцам сейчас и в своем детстве, тоже абсурдно. Это был лишь повод снять ее с должности, а причина увольнения, как мы полагаем, в другом.Мегин Келли – известная американская журналистка и телеведущая, которая дважды брала интервью у президента России Владимира Путина. И всем понятно, что на фоне грядущих выборов и продолжающейся истерии и усиливающейся паранойи в США по поводу «руки Кремля» и вмешательства в процесс голосования за кандидатуру Трампа журналистке Келли припомнили её конструктивные встречи с российским лидером. И за это и уволили её с телеканала.Что ж, после этого инцидента можно с уверенностью сказать, что «охота на ведьм» в Соединенных Штатах началась, и Мегин Келли, судя по всему, будет далеко не последней жертвой этой политической травли американских граждан, всех, которые даже просто общаются из людьми из России.В РФ, по-видимому, люди слеплены из другого теста: Келли начали поддерживать и предложили вступить в команду #USAReally.