Иностранных инспекторов возьмёт под охрану военная полиция
На российскую военную полицию (ВП) возложена задача по охране и сопровождению иностранных инспекторов и наблюдателей, прибывающих в страну в рамках реализации международных договоров, таких как Договор по открытому небу и СНВ-3, сообщают Известия.
Согласно подготовленному военным ведомством приказу, военнослужащие региональных органов ВП будут встречать иностранные инспекционные группы, сопровождать их в места осмотра вооружений и своевременно обеспечивать горячим питанием. Также военные полицейские должны будут подобрать для гостей места проживания, соответствующие их высокому статусу членов делегаций.
За проведение инспекций будут отвечать начальники региональных управлений ВП Минобороны РФ.
В настоящее время предполагает проведение инспекций лишь одно международное соглашение – это договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, действует с 2011 года).
Могут оказаться на российской земле и участники наблюдательных полетов, выполняемых в рамках Договора по открытому небу, подписанному 34 странами: при необходимости самолеты с инспекционными группами приземляются для техобслуживания машин и отдыха экипажей. Именно в это время сотрудники военной полиции и будут встречать иностранных специалистов.
Функции по встрече и охране иностранных делегаций – новые для военной полиции. В приказе Минобороны не говорится, кто или что может угрожать зарубежным специалистам на территории РФ.
Согласно подготовленному военным ведомством приказу, военнослужащие региональных органов ВП будут встречать иностранные инспекционные группы, сопровождать их в места осмотра вооружений и своевременно обеспечивать горячим питанием. Также военные полицейские должны будут подобрать для гостей места проживания, соответствующие их высокому статусу членов делегаций.
За проведение инспекций будут отвечать начальники региональных управлений ВП Минобороны РФ.
В настоящее время предполагает проведение инспекций лишь одно международное соглашение – это договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, действует с 2011 года).
Могут оказаться на российской земле и участники наблюдательных полетов, выполняемых в рамках Договора по открытому небу, подписанному 34 странами: при необходимости самолеты с инспекционными группами приземляются для техобслуживания машин и отдыха экипажей. Именно в это время сотрудники военной полиции и будут встречать иностранных специалистов.
Функции по встрече и охране иностранных делегаций – новые для военной полиции. В приказе Минобороны не говорится, кто или что может угрожать зарубежным специалистам на территории РФ.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ