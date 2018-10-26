Лавров: США уже вышли из ДРСМД, остались формальности

Соединенные Штаты в ближайшее время официально объявят о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), решение об этом уже принято. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.Как пояснил Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24", о том, что решение о выходе США из Договора РСМД уже принято, стало понятно по итогам переговоров и встрече в Москве с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Формально же Вашингтон может объявить от этом уже сегодня, а может через месяц-полтора. А вот сразу же после официального заявления о выходе из ДРСМД пойдет шестимесячный отсчет, предусмотренный договором, и только после его истечения договор перестанет действовать не только для США, но и так же для России. Москва пыталась убедить Вашингтон в неправильности этого шага, но США предпочли ее не слышать.О выходе из Договора РСМД ранее сообщил президент США Дональд Трамп, который заявил, что "Москва его постоянно нарушает". При этом он подчеркнул, что США "необходимо наращивать свой ядерный потенциал, пока остальные не придут в себя". Прибывший в Москву на переговоры Джон Болтон так же является ярым сторонником выхода не только из ДРСМД, но и прекращения действия договора СНВ-3.Президент России Владимир Путин предупредил, что на поставки новых американских ракет в Европу Москва ответит зеркально, а страны, размещающие ракеты на своей территории, подставляют себя под угрозу ответного удара.