Ейский комплекс НИТКА будут осваивать курсанты
ВМФ РФ получит второй «сухопутный авианосец», строительство которого под Ейском должно быть завершено до конца текущего года, сообщают Известия.
Один наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА), созданный еще в советское время, находится в Крыму. Он снова оказался в распоряжении ВМФ после вхождения полуострова в состав РФ. Однако до 2014 года Минобороны начало строительство такого же комплекса на Азовском море под Ейском (первый самолет с него поднялся в 2013 году).
Ейский комплекс до конца не достроили, так как сначала посчитали нецелесообразным содержать два одинаковых объекта. Но потом командование приняло решение развивать оба тренировочных комплекса. В военном ведомстве пояснили газете, что «сухопутный авианосец» в Ейске будет использоваться для подготовки новых кадров и испытаний перспективной авиационной техники.
В Крыму же (близ города Саки) НИТКА будет поддерживать боеготовность летчиков 100-го и 279-го корабельных истребительных авиаполков.
По данным военного эксперта Дмитрия Болтенкова, комплекс в Крыму в ближайшее время также будет модернизирован: один объект будет работать на современность, другой – на перспективу.
По его мнению, если бы пришлось выбирать, то, в конечном итоге, выбор был бы сделан в пользу комплекса на Азовском море, который, хоть и не достроен, но уже оснащен более современным оборудованием. Тем не менее, Минобороны решило сохранить и крымское сооружение. Это связано, скорее всего, с желанием сохранить историческое наследие и традиции советской (российской) палубной авиации, добавил эксперт.
Один наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА), созданный еще в советское время, находится в Крыму. Он снова оказался в распоряжении ВМФ после вхождения полуострова в состав РФ. Однако до 2014 года Минобороны начало строительство такого же комплекса на Азовском море под Ейском (первый самолет с него поднялся в 2013 году).
Ейский комплекс до конца не достроили, так как сначала посчитали нецелесообразным содержать два одинаковых объекта. Но потом командование приняло решение развивать оба тренировочных комплекса. В военном ведомстве пояснили газете, что «сухопутный авианосец» в Ейске будет использоваться для подготовки новых кадров и испытаний перспективной авиационной техники.
В Крыму же (близ города Саки) НИТКА будет поддерживать боеготовность летчиков 100-го и 279-го корабельных истребительных авиаполков.
По данным военного эксперта Дмитрия Болтенкова, комплекс в Крыму в ближайшее время также будет модернизирован: один объект будет работать на современность, другой – на перспективу.
По его мнению, если бы пришлось выбирать, то, в конечном итоге, выбор был бы сделан в пользу комплекса на Азовском море, который, хоть и не достроен, но уже оснащен более современным оборудованием. Тем не менее, Минобороны решило сохранить и крымское сооружение. Это связано, скорее всего, с желанием сохранить историческое наследие и традиции советской (российской) палубной авиации, добавил эксперт.
- Использованы фотографии:
- http://www.interstroy.org