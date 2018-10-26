Египет получил УР "воздух-поверхность" средней дальности Х-31

Египетские Военно-воздушные силы получили сверхзвуковые тактические управляемые ракеты класса «воздух-поверхность» средней дальности Х-31, идущие в в комплекте вооружения к истребителям МиГ-29М/М2, сообщает ЦАМТО со ссылкой на Jane's Defence Weekly.К такому выводу пришли авторы Jane's Defence Weekly, изучая фотографии, сделанные пресс-службой египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси во время посещения авиационной базы, куда он прибыл для ознакомления с полученной российской техникой. Авторам материала не удалось по фотографиям определить тип поставленных ракет Х-31: это либо противорадиолокационная ракета Х-31ПД ("воздух-РЛС", дальность пуска до 250 км), либо противокорабельная ракета Х-31АД ("воздух-поверхность", дальность пуска до 160 км).Информация о том, что одна из североафриканских стран желает заключить контракт на приобретение истребителей МиГ-29М/М2 появилась в 2015 году. А в августе того же года стало известно, что Египет в рамках пакетного соглашения оценочной стоимостью 3,5 млрд. долл. получит до 2020 года более 50 истребителей МиГ-29М/М2. Позднее в "Рособоронэкспорте" сообщили, что ВВС Египта получат 46 одноместных МиГ-29М и шесть двухместных МиГ-29М2. Поставка "МиГовских" машин началась в апреле 2017 года. Вместе с истребителями идет и предусмотренное конструкцией вооружение.