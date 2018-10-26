Атаку на базу "Хмеймим" координировали с помощью тестируемого "Минотавра"?

Американский самолёт никакого отношения к атаке на «Хмеймим» не имеет. Boeing P-8 Poseidon - это патрульный противолодочный самолёт, который никак не мог координировать чьи-то действия на суше.

Продолжается обсуждение заявления замминистра обороны России Александра Фомина по поводу американской координации атаки российской авиабазы в Сирии. Напомним, что в ходе своего выступления на конференции по безопасности в Китае, Фомин заявил, что американский самолёт «Посейдон» P-8 в течение примерно восьми часов кружил над восточной частью Средиземного моря, и именно в тот момент боевики проводили атаку «Хмеймима» с использованием сразу 13 беспилотников, снаряжённых взрывными устройствами.В США отреагировали на это заявление замминистра обороны РФ примерно так:На самом деле, такое заявление имеет изрядную долю лукавства. Если возвращаться к словам Александра Фомина, то нужно напомнить, что тот упоминал о возможности автоматической и «ручной» координации действия беспилотников. Ручной вариант используется при активных приёмах радиоэлектронной борьбы. Мало того, Фомин отмечал, что координация атаки на авиабазу ВКС РФ в провинции Латакия осуществлялась с использованием космических средств. Речь, конечно, же о спутниках.Другими словами, американскому самолёту было достаточно отправлять в провинцию Идлиб точные данные глобальной системы позиционирования. Именно это и носит характер координации, а точнее корректировки действий участников роя БПЛА с целью выхода в зону атаки практически одновременно.Здесь стоит заметить, американские «Посейдоны» собирались оснащать современным интерфейсом обмена информацией «Минотавр» («Minotaur»). Этот интерфейс позволяет передавать данные не только о подводной, но также о надводной и береговой обстановке между патрульными самолётами и иными летательными аппаратами. Российская авиабаза находится фактически в прибрежной зоне.Первоначально в Пентагоне заявляли о том, что эксплуатировать систему «Minotaur» на P-8 Poseidon начнут в 2019 году, но, как говорится, ничто не мешало проверить её работоспособность и в году текущем.Чтобы эффективность сигналов системы «Минотавр» не «обнулялась» работой систем РЭБ, используются каналы с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, включая каналы обмена данными со спутниками. Система позволяет обслуживать десятки каналов коммуникаций.Вполне вероятно, что систему могли запустить в тестовый вариант, убивая двух зайцев: осуществляя противолодочные мероприятия на Средиземноморье и проверяя эффективность управления тем самым роем беспилотников, перед которым США ставят задачи по преодолению систем ПВО. Самим беспилотникам было достаточно иметь "на борту" GPS-приёмник.