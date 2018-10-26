В Крыму развёрнута система управления ВВС и ПВО
На Крымском полуострове развернута автоматизированная система управления (АСУ), объединившая в единый боевой контур все средства ПВО и авиации, сообщают Известия.
До конца года под единое управление перейдут комплексы ПВО, радары, самолеты, вертолеты и беспилотники.
Как пояснили в Минобороны, в ходе недавних учений в Крыму были опробованы отдельные элементы АСУ. Вся система доработана с учетом сирийского опыта и теперь ее эффективность оценивается военными совместно с представителями оборонной промышленности.
Сегодня все части ВВС и ПВО в Крыму полностью обеспечены современными образцами вооружения. Но каждый элемент (РЛС, ЗРК, авиация) имеют собственные системы управления. С вводом АСУ все элементы получат централизованное управление: разведданные, сведенные воедино, будут обрабатываться в режиме реального времени, будут автоматически определяться типы целей, уровень их опасности, высота, скорость и направление движения. При необходимости система выдаст целеуказание и наведет авиацию.
При этом командиры всех уровней получат полную картину действий противника, а также рекомендации по его ликвидации.
По словам бывшего начальника зенитных ракетных войск Александра Горькова, АСУ существенно сократит время постановки задач и повысит точность целеуказания. Это чрезвычайно важно при современных скоростях авиации и высокой плотности атак, добавил эксперт.
До конца года под единое управление перейдут комплексы ПВО, радары, самолеты, вертолеты и беспилотники.
Как пояснили в Минобороны, в ходе недавних учений в Крыму были опробованы отдельные элементы АСУ. Вся система доработана с учетом сирийского опыта и теперь ее эффективность оценивается военными совместно с представителями оборонной промышленности.
Сегодня все части ВВС и ПВО в Крыму полностью обеспечены современными образцами вооружения. Но каждый элемент (РЛС, ЗРК, авиация) имеют собственные системы управления. С вводом АСУ все элементы получат централизованное управление: разведданные, сведенные воедино, будут обрабатываться в режиме реального времени, будут автоматически определяться типы целей, уровень их опасности, высота, скорость и направление движения. При необходимости система выдаст целеуказание и наведет авиацию.
При этом командиры всех уровней получат полную картину действий противника, а также рекомендации по его ликвидации.
По словам бывшего начальника зенитных ракетных войск Александра Горькова, АСУ существенно сократит время постановки задач и повысит точность целеуказания. Это чрезвычайно важно при современных скоростях авиации и высокой плотности атак, добавил эксперт.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ