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Полярная сова поможет вести разведку и выдавать целеуказания

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В России продолжается создание военных беспилотников, имитирующих птиц. На проходящей в Москве XXII Международной выставке "Интерполитех-2018" специалисты Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина представили действующий беспилотник, сделанный в виде полярной совы, передает "РГ".

Полярная сова поможет вести разведку и выдавать целеуказания



По заявлению разработчиков, данный беспилотный летательный аппарат создан для применения в северных регионах и предназначен для выслеживания и целеуказания танков и бронетехники противника, артиллерийских и ракетных установок, а также других подвижных и стационарных объектов. На "полярную сову" установлена лазерная система целеуказания, а маскировка под птицу и бесшумный электродвигатель должны позволить беспилотнику оставаться не обнаруженным как можно большее время и обеспечить высокую скрытность наведения. При обнаружении цели беспилотник включает подсветку, по которой и наводится высокоточное оружие.

Помимо "Совы", предназначенной для действий в северных регионах, разработчики представили также БПЛА в виде сокола для действий в средней полосе России. Данный беспилотник кроме функций разведки и целеуказания можно использовать для отпугивания птиц в районах аэродромов. Для этого на него устанавливается имитатор криков пернатого хищника.
Использованы фотографии:
"РГ"
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