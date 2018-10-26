Новый Ми-28УБ получил обучающий спецкомплекс
В новый вертолет Ми-28УБ внедрен специальный комплекс, программа которого позволит обучить молодых летчиков управлять машиной в непредвиденных ситуациях, передает РИА Новости сообщение замначальника 344-го авиацентра Василия Клещенко.
Он пояснил, что вертолет оборудован не только двойным управлением, но комплексом имитации отказов. Это позволяет более продуктивно, а главное, безопасно проводить обучение молодежи.
Упомянутый комплекс, по его словам, позволяет молодому пилоту под руководством инструктора изучить разные алгоритмы действий в случае тех или иных неполадок либо непредвиденных ситуаций.
В дальнейшем подготовленный таким образом летчик сможет уверенно управлять машиной и в трудную минуту спасти как свою жизнь, так и своего экипажа.
Ми-28УБ – учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», создание которой началось в 2010 году. В машине сохранены все ударные возможности боевого вертолета. При этом она оборудована двойным управлением, благодаря которому пилотирование возможно как из кабины командира, так и из кабины штурмана-оператора.
Управляемое вооружение вертолета применяется при одновременной команде летчика-инструктора и штурмана-оператора, все же остальные системы полностью дублированы и работают по команде одного из членов экипажа, рассказал Клещенко.
Он напомнил, что до последнего времени переобучение летчиков на «Ночной охотник» проводилось только на Ми-24, который также имеет двойное управление.
Напомним, 28 октября армейская авиация будет праздновать свой юбилей – 70-летие со дня основания. Первая эскадрилья винтокрылых машин была сформирована в 1948 году в подмосковном Серпухове.
Он пояснил, что вертолет оборудован не только двойным управлением, но комплексом имитации отказов. Это позволяет более продуктивно, а главное, безопасно проводить обучение молодежи.
Упомянутый комплекс, по его словам, позволяет молодому пилоту под руководством инструктора изучить разные алгоритмы действий в случае тех или иных неполадок либо непредвиденных ситуаций.
В дальнейшем подготовленный таким образом летчик сможет уверенно управлять машиной и в трудную минуту спасти как свою жизнь, так и своего экипажа.
Ми-28УБ – учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», создание которой началось в 2010 году. В машине сохранены все ударные возможности боевого вертолета. При этом она оборудована двойным управлением, благодаря которому пилотирование возможно как из кабины командира, так и из кабины штурмана-оператора.
Управляемое вооружение вертолета применяется при одновременной команде летчика-инструктора и штурмана-оператора, все же остальные системы полностью дублированы и работают по команде одного из членов экипажа, рассказал Клещенко.
Он напомнил, что до последнего времени переобучение летчиков на «Ночной охотник» проводилось только на Ми-24, который также имеет двойное управление.
Напомним, 28 октября армейская авиация будет праздновать свой юбилей – 70-летие со дня основания. Первая эскадрилья винтокрылых машин была сформирована в 1948 году в подмосковном Серпухове.
- Использованы фотографии:
- "Вертолеты России", http://www.russianhelicopters.aero/ru/